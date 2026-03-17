Малину будет некуда девать: что положить под кусты в марте для богатого урожая

Сергей Кущ
17 марта 2026, 12:38
Чтобы получить богатый урожай, важно знать, как ухаживать за малиной весной.
Что положить под кусты малины в марте для богатого урожая
Что положить под кусты малины в марте для богатого урожая / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Что нужно сделать с малиной ранней весной
  • Чем подкормить малину в марте

Опытные хозяева знают, что уход за малиной нужно начинать уже ранней весной. Именно март считается ключевым периодом, когда можно заложить основу для будущего урожая. Если все сделать правильно, летом кусты буквально будут усыпаны ягодами.

Мы узнали, что положить под малину в марте, чтобы получить обильное плодоношение.

Что нужно сделать с малиной ранней весной

Как только проходят сильные морозы, важно сразу приступить к уходу за кустами. В этот период растения еще не начали активную вегетацию, поэтому хорошо реагируют на подкормки и обрезку.

Главная задача — обеспечить малине питание и правильные условия для роста.

Чем подкормить малину в марте

Один из главных этапов — это подкормка малины весной. Для этого подойдут как минеральные, так и натуральные удобрения.

Чаще всего используют азотные или комплексные удобрения, особенно если речь идет об осенних сортах малины. Они помогают нарастить сильные побеги, которые будут давать урожай, пишет Kobieta Interia.

Однако важно не переборщить. Избыток удобрений может привести к активному росту листьев вместо ягод.

Кофейная гуща — простой секрет дачников

Многие садоводы советуют использовать натуральный способ — кофейную гущу для малины.

Она содержит азот и помогает слегка подкислить почву, что идеально подходит для этой культуры.

Достаточно:

  • рассыпать гущу под кустами
  • аккуратно перемешать с почвой
  • хорошо полить растения

Такой простой способ помогает улучшить структуру почвы и стимулирует рост кустов.

Почему важно место посадки

Даже правильная подкормка не даст результата, если малина растет в неподходящих условиях.

Лучше всего кусты чувствуют себя на солнечных участках, защищенных от сильного ветра. Также важно регулярно удалять сорняки, чтобы они не забирали влагу и питательные вещества.

Обрезка малины весной

Еще один важный этап — обрезка малины в марте. Она помогает растению направить силы на формирование урожая.

Весной удаляют:

  • слабые и поврежденные побеги
  • старые ветки

Для летней малины побеги срезают у основания, а у осенней — укорачивают почти до уровня земли.

Такая процедура делает куст более аккуратным и снижает риск заболеваний.

Смотрите видео о том, как увеличить урожай малины:

Об источнике: Kobieta Interia

Kobieta Interia (kobieta.interia.pl) — польский женский портал, работающий в составе популярного интернет-портала Interia.pl. Сайт предлагает широкий спектр контента для женщин, включая статьи о красоте и моде, здоровье, отношениях, семейной жизни, воспитании детей, психологии, путешествиях и досуге.

Портал публикует советы экспертов, вдохновляющие истории, тренды, рекомендации по уходу за собой, обзоры продуктов, рецепты, а также материалы о культуре и саморазвитии. Контент ориентирован на повседневные интересы и потребности современной женщины и помогает читательницам находить полезную информацию и вдохновение в разных аспектах жизни.

Kobieta Interia также включает возможности для взаимодействия с читателями, например, обсуждения в комментариях и социальные медиа-форматы, что делает его активным и вовлекающим ресурсом для женской аудитории в Польше.

РФ требует не только территории: в Кремле выдвинули новый циничный ультиматум

Впервые в истории: Украина получила финальные условия для вступления в ЕС

Врежет 6-балльный шторм: дата сильной магнитной бури

Россия готовит необычный удар по Украине — названы особенности и сроки

Доллар и евро неожиданно пошли в пике: курс валют на 17 марта

Шанс на миллион: для четырёх знаков зодиака наступит период большой удачи

В кассе автобуса среди денег нашли 2000-летнее сокровище - как оно выглядело

"Не наша": известная певица "размазала" победу Лорак в РФ

