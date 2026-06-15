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"Не верю, что я жива": известная ведущая пережила прилет в ее дом

Кристина Трохимчук
15 июня 2026, 13:25
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Маричка Довбенко рассказала о пережитом во время российской атаки.
В дом Марички Довбенко случился прилет
В дом Марички Довбенко случился прилет / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Маричка Довбенко

Вы узнаете:

  • Дом Марички Довбенко пострадал от российского удара
  • Как на прилет отреагировала ведущая

Известная ведущая Маричка Довбенко рассказала, что во время российской атаки на Киев в ночь на 15 июня произошел прилет в ее дом. В Instagram бывшая участница "Холостяка-13" сообщила, что в этот момент находилась дома.

Как рассказала Довбенко, удар пришелся на несколько этажей выше ее квартиры. После мощного взрыва в доме начался пожар.

видео дня
Маричка Довбенко про российский удар
Маричка Довбенко про российский удар / скрин из видео

"У меня "прилетело" в дом. Я была дома, я слышу мощный взрыв, начинается пожар. На несколько этажей выше меня попал обломок", — поделилась Маричка.

Ведущая рассказала, что в момент прилета находилась дома и сильно испугалась. Знаменитость призналась, что до сих пор не верит, что осталась жива.

Пожар в доме Марички Довбенко
Пожар в доме Марички Довбенко / скрин из видео

"Я не верю, что я жива! "Прилет" произошел на несколько этажей выше моей квартиры. Лифты из-за этого не работали. Но, слава Богу, на моем этаже был доступ к лестничной клетке", — высказалась Довбенко.

К счастью, ведущая уцелела и смогла выбраться в безопасное место вместе с собакой.

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Про персону: Маричка Довбенко

Маричка Довбенко — популярная украинская журналистка и блогерка. На своем YouTube-канале девушка регулярно выпускает откровенные интервью со знаменитостями и медийными личностями. Широкую известность Маричке также принесло участие в романтическом шоу "Холостяк-13".

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