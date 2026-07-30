Призывал к ядерному удару по Украине: СБУ объявила подозрение режиссеру из РФ

В интервью российским СМИ Владимир Бортко предлагал руководству РФ нанести по Украине удар тактическим ядерным оружием.

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СБУ объявила подозрение режиссеру Владимиру Бортко / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

Бортко использовал аудиторию российских телеканалов для распространения пропаганды

Бортко отрицает украинскую государственность

Служба безопасности Украины совместно с Офисом генерального прокурора заочно сообщила о подозрении российскому режиссеру, сценаристу и бывшему депутату Государственной думы РФ Владимиру Бортко. По данным следствия, он публично оправдывал полномасштабную агрессию России против Украины и призывал применить против страны тактическое ядерное оружие. Об этом говорится в сообщении СБУ в Телеграм-канале.

Бортко использовал многомиллионную аудиторию российских телеканалов и интернет-платформ для распространения кремлевской пропаганды и поддержки войны.

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В интервью российским пропагандистским СМИ режиссер предлагал военно-политическому руководству РФ нанести по Украине удар тактическим ядерным оружием.

В СБУ напомнили, что Бортко является режиссером и автором таких известных российских проектов, как "Собачье сердце", "Мастер и Маргарита", "Бандитский Петербург" и "Улицы разбитых фонарей". Кроме того, с 2011 по 2021 год он был депутатом Госдумы РФ, где открыто поддерживал аннексию Крыма, а также оккупацию части Донецкой и Луганской областей.

По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения Бортко неоднократно выступал в эфире российских телеканалов, отрицал украинскую государственность и призывал к полной оккупации территории Украины.

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили ему о подозрении по статье 436 Уголовного кодекса Украины ("Пропаганда войны"), а также по части 3 статьи 436-2 ("Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины и героизация ее участников с использованием средств массовой информации").

В СБУ отметили, что продолжаются мероприятия, направленные на привлечение Владимира Бортко к ответственности за преступления против национальной безопасности Украины. Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

СБУ объявила подозрение режиссеру Владимиру Бортко / Фото: t.me/SBUkr

Что известно о СБУ / Главред - инфографика ​

Подозрения СБУ - главное:

Отметим, как сообщал Главред, российский певец Ярослав Дронов (псевдоним Shaman) заочно получил подозрение за публичную поддержку и пропаганду войны России против Украины. Дронов входит в круг подконтрольных Кремлю эстрадных исполнителей. Он регулярно выступает на концертах и массовых акциях, направленных на поддержку Владимира Путина и оккупационных группировок РФ.

Российскому рэперу Тимати, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, СБУ также заочно сообщила о подозрении.

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Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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