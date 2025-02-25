"Комплексные меры": российский певец Shaman получил подозрение от СБУ

Лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности Ярослава Дронова.

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Shaman / коллаж: Главред, фото: Википедия, instagram.com/shaman.me

Кратко:

Shaman входит в круг подконтрольных Кремлю эстрадных исполнителей

Певец был на временно захваченной части территории левобережья Херсонщины

Российский певец Ярослав Дронов (псевдоним Shaman) заочно получил подозрение за публичную поддержку и пропаганду войны России против Украины. Об этом сообщила СБУ во вторник, 25 февраля.

В спецслужбе напомнили, что Дронов входит в круг подконтрольных Кремлю эстрадных исполнителей. Он регулярно выступает на концертах и массовых акциях, направленных на поддержку Владимира Путина и оккупационных группировок РФ.

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"Задокументировано, что в конце 2022 года фигурант записал видеообращение, в котором героизировал представителей воюющих против Украины вооруженных формирований России, а также признал правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины, начатую в 2014 году", - говорится в сообщении.

Также в феврале 2023 года певец находился на временно захваченной части территории левобережья Херсонщины. Там он выступал на заказном концерте в поддержку Кремля.

Лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности Ярослава Дронова.

На основании собранных доказательств следователи заочно сообщили ему о подозрении по статье о отрицании временной оккупации части территории Украины, признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, а также глорификация представителей вооруженных формирований РФ, совершенные повторно с использованием СМИ Украины (ч.3 ст.3).

"Сейчас продолжаются комплексные меры по привлечению пропагандиста рашизма к ответственности", - добавили в СБУ.

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Отметим, как сообщал Главред, беглец Олег Винник заявил, что он настоящий патриот Украины и пообещал передать часть средств из проданных билетов на помощь ВСУ. Такое заявление он сделал во время концерта в Праге, на котором исполнял песни на русском языке.

А также предательница Украины Ани Лорак нашла себе нового фаворита и записала с ним новую песню. Также певица уверяет, что их новая композиция сможет помогать людям.

Жена известного украинского ведущего Дмитрия Комарова – украинская модель и ведущая Александра Кучеренко заинтриговала поклонников.

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Кто такой Shaman Shaman – (настоящее имя - Ярослав Дронов) - российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024). Приобрел популярность в 2022 году на фоне вторжения России в Украину, исполнив песни "Встанем", "Я русский" и другие композиции патриотической тематики. В дискографии имеет более 30 синглов, самыми популярными из которых являются "Встанем" и "Я русский". За поддержку российского вторжения в Украину находится под санкциями 27 стран Евросоюза, Украины и Канады.

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