В пропагандистских СМИ появилось видео последних минут жизни путиниста Соседова.

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В сети появилось видео падения путиниста Соседова / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

Как упал Сергей Соседов

Что видно на последнем видео Соседова

После смерти путиниста, музыкального критика Сергея Соседова в Якутии, в террористической России опубликовали кадры его последних минут.

Кадры обнародовал в своей программе российский телеведущий Андрей Малахов.

На видео записалось падение Сергея Соседова с лестницы. На этих кадрах видно, как Соседов едва ли поднимается по лестнице, а перед самим падением он застывает и падает навзничь назад.

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Причиной смерти музыкального критика, по свидетельствам врачей, стал перелом основания черепа и кровоизлияние в мозг.

Как упал Соседов - видео / Скриншот

Посмотреть полное видео можно тут

Кроме того, на видео видно, что когда Соседов только падает спиной в лестничный пролет, он выглядит необычайно бледным. Можно предположить, что у путиниста сначала случилось кровоизлияние в мозг, а потом он упал.

Отметим, что ранее также родственники артиста сомневались в полноте расследования, а глава Следственного комитета террористической России Александр Бастрыкин взял проверку обстоятельств смерти путиниста на контроль.

Путинист Соседов работал в Украине / Фото СТБ

Теперь это видео не оставляет сомнений - путинист скончался без чьей-либо помощи.

Соседов умер 23 сентября 2026 года после падения с лестницы в гостинице Нерюнгри. Официальная версия - тяжелая травма головы.

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О персоне: Сергей Соседов Сергей Соседов - российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист. Член Союза журналистов террористической Москвы, сообщает Википедия. С 2010 по 2015 год был одним из четырех судей певческого шоу "Х-фактор" на украинском канале СТБ. После того, как Россия напала на Украину, Соседов поддержал вторжение агрессора.

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