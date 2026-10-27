Путинист Соседов неудачно приземлился с лестницы в Якутии.

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Судмедэксперты назвали причину смерти Сергея Соседова / коллаж: Главред, фото: Википедия, instagram.com/sosedov.official

Кратко:

Кто сомневается в несчастном случае

Что известно о деталях расследования

После смерти путиниста, музыкального критика Сергея Соседова в Якутии появились подозрения, что его смерть могла быть не случайной.

Как пишут российские пропагандисты, родственники артиста сомневаются в полноте расследования, а глава Следственного комитета террористической России Александр Бастрыкин взял проверку обстоятельств смерти путиниста на контроль.

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Соседов умер 23 сентября 2026 года после падения с лестницы в гостинице Нерюнгри. Официальная версия - тяжелая травма головы. Однако семья до сих пор добивается ответов на вопросы об обстоятельствах происшествия.

Путинист Сергей Соседов умер из-за падения / Фото Стархит

Племянник критика Олег Казанцев заявил, что сотрудники отеля отказались предоставить родственникам записи с камер наблюдения. При этом директор гостиницы ранее сообщал, что видео изъяли следователи.

Дополнительные подозрения вызвало поведение сотрудников отеля и его владельца Тамерлана Караева, который, по данным программы Андрея Малахова, уехал во Вьетнам вскоре после трагедии.

Эксперт, изучивший параметры лестницы, указал на возможные нарушения: разную высоту ступеней, отсутствие противоскользящих накладок и недостаточное освещение. Эти недостатки могли привести к падению.

Родственники обратились в Следственный комитет с просьбой провести проверку. При этом доказательств того, что Соседова убили, публично не представлено. Версия о возможном преступлении остается подозрением, тогда как официально сообщалось о смертельной травме, полученной при падении.

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О персоне: Сергей Соседов Сергей Соседов - российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист. Член Союза журналистов террористической Москвы, сообщает Википедия. С 2010 по 2015 год был одним из четырех судей певческого шоу "Х-фактор" на украинском канале СТБ. После того, как Россия напала на Украину, Соседов поддержал вторжение агрессора.

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