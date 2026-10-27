Ночная атака на Киев: ограничено движение по Южному мосту

Российские войска атаковали Киев двумя волнами, применив около 20 баллистических ракет.

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Россияне попали в Южный мост / Коллаж: Главред, иллюстративное фото: УНИАН, скриншоты из видео

Кратко:

Россияне попали в Южный мост

Движение поездов на красной и зеленой линиях метро временно ограничили

В результате ночного ракетного обстрела Киева 27 октября получили повреждения Южный мост и инфраструктура метрополитена. Из-за этого движение поездов на красной и зеленой линиях метро временно ограничили. Об этом сообщили мэр столицы Виталий Кличко и Киевская городская государственная администрация (КГГА).

"Попадание в Южный мост. Повреждена также инфраструктура метрополитена", - сообщил Кличко. видео дня

Из-за повреждения наземной инфраструктуры метро поезда на обеих линиях курсируют по измененным маршрутам.

На красной линии движение организовано между станциями "Академгородок" и "Дарница". Станции "Черниговская" и "Лесная" временно закрыты для пассажиров.

На зеленой линии движение поездов через Южный мост приостановлено. Поезда курсируют на двух участках: между станциями "Сырец" и "Выдубичи", а также между станциями "Осокорки" и "Красный хутор".

На местах повреждений работают необходимые специалисты.

Во время вражеской атаки произошло попадание по меньшей мере трех баллистических ракет по Южному мосту в столице. В результате чего повреждено дорожное полотно и конструкции моста, пишет "єРадар".

Кроме того, по словам Кличко, в Подольском районе столицы ракета попала в административное здание. Еще по двум адресам зафиксированы повреждения нежилых зданий.

В промежутке с 21:00 26 октября до 04:00 27 октября российские войска атаковали Киев двумя волнами, применив около 20 баллистических ракет.

Искусственные задержки ПВО помогают террору РФ

Зеленский напомнил, что сейчас угроза российских атак для Украины постоянна, поэтому для Киева важно, чтобы политические договоренности оперативно реализовывались на уровне команд.

"Важно, чтобы у партнеров было понимание того, что Украине нужны надлежащие инструменты для уничтожения пусковых установок российской баллистической ракеты. Это было бы самым эффективным способом спасения жизней. Важно, чтобы мир видел, что Россия не демонстрирует ничего, кроме желания убивать и продолжать войну. Украина не должна оставаться наедине с этим, и это исключительно вина России, что война до сих пор продолжается и люди до сих пор гибнут. Пожалуйста, берегите себя. Всем партнерам следует быть на стороне Украины, на стороне защиты жизни", - подытожил он.

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Напомним, Главред писал, что вечером 26 октября в Киеве прогремели взрывы. Российские оккупанты запустили по столице баллистические ракеты. В Деснянском районе зафиксировано попадание возле общежития одного из университетов.

Ранее, 25 октября, сообщалось, что в результате российских обстрелов Днепропетровской области погибли четыре человека, ещё 22 получили ранения. В Виннице российский беспилотник попал в многоэтажное здание, в результате чего пострадали шесть человек.

Накануне, утром 25 октября, российские оккупационные войска атаковали Полтаву беспилотниками. В результате удара зафиксировано попадание в здание торгового комплекса.

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О персоне: Виталий Кличко Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.

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