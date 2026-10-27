Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Ночная атака на Киев: ограничено движение по Южному мосту

Виталий Кирсанов
27 октября 2026, 06:24обновлено 27 октября, 07:30
google news Подпишитесь
на нас в Google
Российские войска атаковали Киев двумя волнами, применив около 20 баллистических ракет.
Россияне попали в Южный мост
Россияне попали в Южный мост / Коллаж: Главред, иллюстративное фото: УНИАН, скриншоты из видео

Кратко:

  • Россияне попали в Южный мост
  • Движение поездов на красной и зеленой линиях метро временно ограничили

В результате ночного ракетного обстрела Киева 27 октября получили повреждения Южный мост и инфраструктура метрополитена. Из-за этого движение поездов на красной и зеленой линиях метро временно ограничили. Об этом сообщили мэр столицы Виталий Кличко и Киевская городская государственная администрация (КГГА).

"Попадание в Южный мост. Повреждена также инфраструктура метрополитена", - сообщил Кличко.

видео дня

Из-за повреждения наземной инфраструктуры метро поезда на обеих линиях курсируют по измененным маршрутам.

На красной линии движение организовано между станциями "Академгородок" и "Дарница". Станции "Черниговская" и "Лесная" временно закрыты для пассажиров.

На зеленой линии движение поездов через Южный мост приостановлено. Поезда курсируют на двух участках: между станциями "Сырец" и "Выдубичи", а также между станциями "Осокорки" и "Красный хутор".

На местах повреждений работают необходимые специалисты.

Во время вражеской атаки произошло попадание по меньшей мере трех баллистических ракет по Южному мосту в столице. В результате чего повреждено дорожное полотно и конструкции моста, пишет "єРадар".

Кроме того, по словам Кличко, в Подольском районе столицы ракета попала в административное здание. Еще по двум адресам зафиксированы повреждения нежилых зданий.

В промежутке с 21:00 26 октября до 04:00 27 октября российские войска атаковали Киев двумя волнами, применив около 20 баллистических ракет.

Искусственные задержки ПВО помогают террору РФ

Зеленский напомнил, что сейчас угроза российских атак для Украины постоянна, поэтому для Киева важно, чтобы политические договоренности оперативно реализовывались на уровне команд.

"Важно, чтобы у партнеров было понимание того, что Украине нужны надлежащие инструменты для уничтожения пусковых установок российской баллистической ракеты. Это было бы самым эффективным способом спасения жизней. Важно, чтобы мир видел, что Россия не демонстрирует ничего, кроме желания убивать и продолжать войну. Украина не должна оставаться наедине с этим, и это исключительно вина России, что война до сих пор продолжается и люди до сих пор гибнут. Пожалуйста, берегите себя. Всем партнерам следует быть на стороне Украины, на стороне защиты жизни", - подытожил он.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что вечером 26 октября в Киеве прогремели взрывы. Российские оккупанты запустили по столице баллистические ракеты. В Деснянском районе зафиксировано попадание возле общежития одного из университетов.

Ранее, 25 октября, сообщалось, что в результате российских обстрелов Днепропетровской области погибли четыре человека, ещё 22 получили ранения. В Виннице российский беспилотник попал в многоэтажное здание, в результате чего пострадали шесть человек.

Накануне, утром 25 октября, российские оккупационные войска атаковали Полтаву беспилотниками. В результате удара зафиксировано попадание в здание торгового комплекса.

Читайте также:

О персоне: Виталий Кличко

Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Киева Виталий Кличко баллистические ракеты межконтинентальные баллистические ракеты новости Украины новости Украины и мира ракетный удар Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Лондоне вручили "Золотой мяч": назван лучший футболист 2026 года

В Лондоне вручили "Золотой мяч": назван лучший футболист 2026 года

07:11Спорт
Ночная атака на Киев: ограничено движение по Южному мосту

Ночная атака на Киев: ограничено движение по Южному мосту

06:24Украина
РФ атаковала баллистикой Киев, есть погибшие: могут быть повторные удары

РФ атаковала баллистикой Киев, есть погибшие: могут быть повторные удары

23:50Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Большинство людей хранит орехи неправильно: где они дольше сохранят свежесть

Большинство людей хранит орехи неправильно: где они дольше сохранят свежесть

Сорняки исчезнут, а почва станет более плодородной: как подготовить грядки без перекопки

Сорняки исчезнут, а почва станет более плодородной: как подготовить грядки без перекопки

Доллар обновил исторический максимум, евро рванул вверх: курс валют на 27 октября

Доллар обновил исторический максимум, евро рванул вверх: курс валют на 27 октября

Как очистить чайник от белой накипи за 30 минут без соды и уксуса

Как очистить чайник от белой накипи за 30 минут без соды и уксуса

Россия "перенесла" столицу Руси из Киева: какой новый город выбрали

Россия "перенесла" столицу Руси из Киева: какой новый город выбрали

Последние новости

07:11

В Лондоне вручили "Золотой мяч": назван лучший футболист 2026 года

06:24

Ночная атака на Киев: ограничено движение по Южному мосту

05:55

"Концерты устраивает": Козловский похвастался талантом сына

05:32

Украинец или россиянин: кем на самом деле был князь Рюрик, историк назвал 2 версииВидео

05:11

Малина не даст урожая в следующем году: какую ошибку нельзя допускать при обрезке

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
04:30

Три знака зодиака войдут в полосу везения: кому скоро улыбнется фортуна

03:41

Гороскоп на завтра, 28 октября: Тельцам — счастье, Весам — недовольство

03:14

Ученые нашли "новую Землю" и удивили сенсационным открытием

02:48

Что делают собаки, когда остаются дома одни: какое поведение считается нормальным

Реклама
01:06

Цены на АЗС могут резко пойти вверх: водителей предупредили о новом подорожании

00:10

Спецназ ФРГ готовится к войне с РФ: раскрыт вероятный сценарий боев

26 октября, понедельник
23:50

РФ атаковала баллистикой Киев, есть погибшие: могут быть повторные удары

23:15

Украина вводит режим прекращения огня: где и когда он будет действовать

23:02

Индукционные плиты теряют популярность: многие возвращаются к одному варианту

22:47

Как правильно запекать картофель — секретный ингредиент для хрустящей корочки

22:18

Бронирование от мобилизации в Украине изменили: Кабмин объявил новые правила

22:12

Угроза нового массированного удара: Жданов раскрыл, какие города на прицеле РФ

21:57

РФ ударила баллистикой по Киеву - есть жертва и раненые, повреждены больницы

21:35

Бюджетно, но очень вкусно: рецепт намазки из лука за 20 минут

21:34

Убираться часами больше не придется: как навести порядок в доме за 20 минут

Реклама
21:10

Высокая угроза баллистического обстрела: украинцев предупредили об опасности

21:05

Автогаз резко прибавит в цене: украинцам назвали новую стоимость топлива

20:38

Как месяц рождения будет влиять на характер ребенка в будущем

20:36

Города Украины будут готовить к круговой обороне: что известно об указе Зеленского

20:07

Не только энергетика: Россия изменила тактику ударов по Украине, названы новые цели

20:03

Украинцы снова останутся без света: какие отключения запланированы на 27 октября

19:58

Большинство использует соду неправильно: где она действительно незаменима в бытуВидео

19:49

Родители потеряли обоих детей из-за удара РФ: в больнице умер 12-летний Артем

19:30

Как очистить чайник от белой накипи за 30 минут без соды и уксуса

19:01

Октябрьское полнолуние перевернет жизнь с ног на голову: что ждет знаков зодиака

18:57

Зеленский подписал новые законы о мобилизации и военном положении — подробности

18:56

Мощные удары ВСУ: взорван узел связи, пункты управления и склады армии РФ

18:36

Мурат Насыров пел на украинском: Сумская ошарашила воспоминаниемВидео

18:33

Прекращение боевых действий по линии разграничения возможно: названо условие

18:29

Немецкий метод против конденсата: просто, дёшево и эффективно для каждогоВидео

18:09

Бульон станет мутным и потеряет аромат: какой овощ не стоит добавлять

17:54

Поставки топлива в Украину оказались под угрозой: чего ждать украинцам

17:53

Украина хочет ускорить и изменить повестку дня мирных переговоров — СМИ

17:30

Россия "перенесла" столицу Руси из Киева: какой новый город выбралиВидео

17:21

Как утеплить окна без ремонта: простой трюк поможет сохранить тепло

Реклама
17:19

Россия уже пять месяцев прячет корабли в гавани: в ВМС объяснили, что происходит

17:17

Натали Портман впервые высказалась о рождении третьего ребенка

17:15

Как вернуть пожелтевшему тюлю белоснежность — что добавить в стиральную машину

16:44

"Перевести эти песни": Астафьева высказалась о возвращении NIKITA

16:33

Как удалить нагар, жир и грязь с газовых конфорок: эффективный способ

16:27

Тюльпаны переживут зиму и пышно зацветут: когда и как правильно сажать луковицы

16:02

Доллар обновил исторический максимум, евро рванул вверх: курс валют на 27 октября

15:54

Можно ли замораживать вареники: как сделать, чтобы они не слиплись и не развалилисьВидео

15:47

Стилист показала 7 модных сумок на осень-зиму: чем обновить гардеробВидео

15:41

"Мечты" сбываются: основатель "Руха" Григорий Козловский профинансировал восстановление поля для воспитанников львовского центра

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять