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Поставки топлива в Украину оказались под угрозой: чего ждать украинцам

Юрий Берендий
26 октября 2026, 17:54
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Эксперт не исключает политики в задержках, но главной угрозой считает нехватку водителей бензовозов
Поставки топлива в Украину: эксперт назвал главную проблему
Поставки топлива в Украину: эксперт назвал главную проблему / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Косянчук не исключает политической подоплеки очередей на границе с Польшей
  • Главной проблемой топливного рынка он назвал нехватку водителей бензовозов

Многодневные очереди грузовиков на западной границе Украины могут объясняться не только ограничениями по безопасности, но и политическими факторами. В то же время для поставок топлива в Украину гораздо более острой проблемой остается нехватка водителей бензовозов. Об этом сообщил эксперт топливного рынка Леонид Косянчук в интервью Главреду.

В последнее время появляются сообщения о том, что на отдельных пунктах пропуска на западной границе грузовики ждут пересечения границы по шесть–девять дней, в частности из-за российских обстрелов. Косянчук ставит под сомнение, что речь идет исключительно о форс-мажоре.

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"Честно говоря, не совсем понятно, чем именно вызваны эти задержки. Действительно ли они связаны с объективными обстоятельствами?" - отметил Косянчук.

Эксперт рассматривает две версии того, что происходит на пунктах пропуска, - техническую и преднамеренную.

"Ведь когда объявляют воздушную тревогу, польская сторона может приостанавливать пропуск транспорта. Или же это лишь повод, чтобы затруднить пересечение границы и создать дополнительные проблемы для Украины", - пояснил эксперт.

Может ли политика влиять на очереди на польской границе

Отдельным фактором Косянчук считает напряженность в украинско-польских отношениях вокруг вопросов исторической памяти.

"Нельзя исключать и политический фактор. Мы видим, как в Польше реагируют на украинские мероприятия, связанные с историческими личностями, в частности с Романом Шухевичем, Степаном Бандерой или УПА", - подчеркнул Косянчук.

Отсюда эксперт делает вывод и для украинской стороны.

"На мой взгляд, нам также следует учитывать эти обстоятельства и принимать во внимание то, в каком состоянии сегодня находятся украинская экономика и страна в целом", - добавил он.

Почему бензовозам не хватает водителей

Говоря о влиянии на топливный рынок, эксперт переносит акцент с границы на внутреннюю логистику.

"Но вернёмся к очередям. Я не могу однозначно оценить достоверность этих сообщений. Однако точно знаю, что существует большая проблема с водителями бензовозов", - отметил Косянчук.

Дефицит кадров, по словам эксперта, нивелирует усилия, которые ранее были вложены в обновление транспорта для перевозки топлива.

"Еще в 2022 году в Украину завезли значительное количество таких автомобилей. Но сейчас не для всех бензовозов удается найти водителей", - рассказал эксперт.

Нынешнюю ситуацию Косянчук характеризует как несогласованность действий.

"В результате получается, что одна рука пытается решить проблему, а другая создает новые препятствия. Поэтому вопрос обеспечения топливного рынка водителями и организации перевозок нужно решать комплексно", - подытожил Косянчук.

Цены на топливо в Украине
Цены на топливо в Украине 15 октября / Инфографика: Главред

Цены на топливо в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, эксперт топливного рынка Леонид Косянчук заявил, что дизельное топливо уже стоит 110 грн за литр. Он пояснил, что цены будут зависеть от ситуации в Персидском заливе, выборов в США и возможного энергетического перемирия между Украиной и Россией. Также эксперт напомнил, что с 2023 года в России действуют ограничения на экспорт дизельного топлива.

Крупнейшие сети АЗС 20 октября изменили стоимость топлива, повысив цены на дизель и автогаз. В частности, оператор Socar поднял цену на премиальный дизель до рекордных 108,90 грн за литр. Автогаз в этой сети подорожал на 1,50 грн и достиг отметки 54,40 грн за литр.

Директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн назвал рынок бензина сбалансированным. В то же время он допустил подорожание дизельного топлива примерно на 3–4 грн за литр уже в октябре. По словам Куюна, на дизельное топливо приходится фактически половина всех объемов реализации на заправках.

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О персоне: Леонид Косянчук

Леонид Васильевич Косянчук - украинский эксперт в сфере нефтепродуктов, бизнесмен и общественный деятель. Президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины.

Родился в 1954 году. Имеет высшее образование. В 1986–1988 годах участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. С конца 1980-х годов работает в нефтегазовой отрасли, в частности возглавлял украинско-израильскую компанию "Минора", которая занималась поставками нефти на украинские нефтеперерабатывающие заводы. В 1997 году стал президентом ОАО "Нафтоэнергоинвест", специализировавшегося на фондовом рынке и торговле ценными бумагами.

В 2006–2007 годах возглавлял департамент нефти и газа в Министерстве топлива и энергетики Украины. В украинских СМИ активно комментирует ситуацию на рынке топлива в Украине.

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АЗС дизтопливо пересечение границы Польша Леонид Косянчук
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