Как вернуть пожелтевшему тюлю белоснежность — что добавить в стиральную машину

Вы узнаете:
- Как отстирать пожелтевший тюль и вернуть ему белоснежность
- Какие домашние средства помогут освежить шторы
- Каких ошибок следует избегать при стирке тюля
Тюль на окнах постепенно впитывает пыль, жир, дым и другие частицы из воздуха, поэтому даже регулярный уход не спасает его от тусклого оттенка. Но вернуть пожелтевшим шторам белизну можно без стиральных порошков и пищевой соды.
Главред узнал, что эксперты Dziennik.pl объяснили, как правильно стирать тюль, чтобы вернуть ему белый цвет.
Как нельзя стирать тюль
Многие люди загружают тюль в стиральную машину вместе с полотенцами и постельным бельем и выбирают для всего один и тот же режим. Именно этот привычный подход чаще всего наносит вред ткани.
"Высокая температура не только повреждает деликатные волокна, но и "закрепляет" грязь, из-за чего шторы желтеют значительно быстрее. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши шторы были ослепительно белыми, стирайте их при температуре 30 °C", - подчеркивают специалисты.
Как правильно стирать тюль
Первый этап - замачивание. Сначала с ткани следует стряхнуть пыль, после чего оставить её на два часа в тёплой воде с солью, примерно три столовые ложки на большую ёмкость.
Далее в барабан во время стирки добавляют 2–3 столовые ложки разрыхлителя для теста.
"Разрыхлитель обладает слабощелочными свойствами, которые помогают растворить отложения, из-за которых ткань стареет и желтеет. Он также смягчает воду, благодаря чему грязь легче вымывается", - говорится в статье.
На этапе полоскания эксперты советуют налить немного уксуса в отсек для кондиционера. Он действует как природный смягчитель: ткань становится лёгкой и приятной на ощупь, а специфический запах исчезает после высыхания.
Обычные средства для полоскания, напротив, могут ускорить загрязнение. Они оставляют на материале тонкую скользкую пленку, к которой прилипает пыль из воздуха.
Чтобы шторы дольше оставались белыми, специалисты также советуют отказаться от отбеливателей на основе хлора: они повреждают волокна и ускоряют пожелтение ткани.
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Об источнике: Dziennik.pl
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