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Как вернуть пожелтевшему тюлю белоснежность - что добавить в стиральную машину

Анна Косик
26 октября 2026, 17:15
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Тюль после стирки будет выглядеть как новый, если знать несколько хитростей.
Как вернуть пожелтевшему тюлю белоснежность — что добавить в стиральную машину
Самый эффективный способ вернуть тюлю белоснежность / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

  • Как отстирать пожелтевший тюль и вернуть ему белоснежность
  • Какие домашние средства помогут освежить шторы
  • Каких ошибок следует избегать при стирке тюля

Тюль на окнах постепенно впитывает пыль, жир, дым и другие частицы из воздуха, поэтому даже регулярный уход не спасает его от тусклого оттенка. Но вернуть пожелтевшим шторам белизну можно без стиральных порошков и пищевой соды.

Главред узнал, что эксперты Dziennik.pl объяснили, как правильно стирать тюль, чтобы вернуть ему белый цвет.

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Как нельзя стирать тюль

Многие люди загружают тюль в стиральную машину вместе с полотенцами и постельным бельем и выбирают для всего один и тот же режим. Именно этот привычный подход чаще всего наносит вред ткани.

"Высокая температура не только повреждает деликатные волокна, но и "закрепляет" грязь, из-за чего шторы желтеют значительно быстрее. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши шторы были ослепительно белыми, стирайте их при температуре 30 °C", - подчеркивают специалисты.

Как правильно стирать тюль

Первый этап - замачивание. Сначала с ткани следует стряхнуть пыль, после чего оставить её на два часа в тёплой воде с солью, примерно три столовые ложки на большую ёмкость.

Далее в барабан во время стирки добавляют 2–3 столовые ложки разрыхлителя для теста.

"Разрыхлитель обладает слабощелочными свойствами, которые помогают растворить отложения, из-за которых ткань стареет и желтеет. Он также смягчает воду, благодаря чему грязь легче вымывается", - говорится в статье.

На этапе полоскания эксперты советуют налить немного уксуса в отсек для кондиционера. Он действует как природный смягчитель: ткань становится лёгкой и приятной на ощупь, а специфический запах исчезает после высыхания.

Обычные средства для полоскания, напротив, могут ускорить загрязнение. Они оставляют на материале тонкую скользкую пленку, к которой прилипает пыль из воздуха.

Как отбелить тюль
Как отбелить тюль / Инфографика: Главред

Чтобы шторы дольше оставались белыми, специалисты также советуют отказаться от отбеливателей на основе хлора: они повреждают волокна и ускоряют пожелтение ткани.


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Об источнике: Dziennik.pl

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