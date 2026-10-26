В Украине третью неделю подряд дорожает популярный овощ: сколько просят за килограмм

Причиной подорожания стало ограниченное предложение тепличных помидоров на украинском рынке.

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Цены на тепличные помидоры в Украине продолжают расти / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

В Украине уже третью неделю дорожают тепличные помидоры

Килограмм томатов стоит 55–80 грн - за неделю цены выросли на 10%

Из-за похолодания предложение местных помидоров сократилось, а импорт не покрывает дефицит

В Украине третью неделю подряд растут цены на тепличные помидоры. В настоящее время местные тепличные комбинаты предлагают их по цене 55–80 грн за килограмм, что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Причиной подорожания стало ограниченное предложение тепличных томатов на украинском рынке. Участники рынка отмечают, что поставки от местных производителей остаются нестабильными.

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"Как отмечают участники рынка, поставки тепличных томатов от местных комбинатов в настоящее время достаточно ограничены и нестабильны. Так, ряд хозяйств уже заявил о завершении реализации продукции предыдущего оборота. В других стационарных теплицах созревание томатов существенно замедлилось из-за похолодания, а поставки из парниковых теплиц вообще прекратились", - отмечают аналитики.

По информации EastFruit, производители намерены и в дальнейшем повышать цены, если нынешние темпы сбыта сохранятся. Они объясняют это ограниченным предложением тепличных томатов от местных комбинатов.

Несмотря на подорожание, тепличные помидоры в Украине в среднем на 22% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года.

Какие овощи подорожают в октябре

Главный научный сотрудник Института аграрной экономики Инна Сало отметила, что в октябре овощи борщового набора могут подорожать до 7%, а салатные овощи - до 20% из-за сезонного сокращения предложения.

По её словам, осенью цена на овощи и фрукты в значительной степени будет зависеть от того, во сколько обойдутся их хранение и доставка в магазины.

"На формирование цен на плодоовощную продукцию существенно влияют оперативность и объемы поставок, стоимость хранения и транспортировки, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей, а также существенный рост цен на топливо", - пояснила она.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

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Как писал Главред, в Украине стремительно растут цены на огурцы. Причина в прохладной погоде, которая спровоцировала существенное сокращение объемов предложения. В среднем за неделю цены на огурцы выросли на 32%, и сегодня этот овощ поступает в продажу по цене 55-80 грн/кг.

Ранее сообщалось, что в Украине зимой ожидается дефицит качественного картофеля, а возможности для импорта будут ограниченными из-за сокращения европейского урожая.

Напомним, в Украине продолжают активно расти цены на помидоры. Такую ситуацию аналитики рынка связывают с довольно существенным сокращением предложения этой продукции на рынке на фоне достаточно высокого спроса.

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Об источнике: EastFruit EastFruit - это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса в сфере овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

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