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7000 гривен исчезли: клиенты Приватбанка остаются без карт и денег

Сергей Кущ
25 октября 2026, 11:47
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Как рассказала женщина, первоначально она собиралась снять деньги в банкомате ПриватБанка.
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Клиенты Приватбанка остаются без карт и денег / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Что произошло:

  • Банкомат ПриватБанка не вернул клиентке карту
  • В банкомате Ощада списались 7000 грн без выдачи наличных
  • После двух сбоев на счету женщины осталось 47,94 грн

Клиентка ПриватБанка заявила, что из-за сразу двух сбоев в банкоматах осталась без банковской карты и практически без денег. Сначала банкомат ПриватБанка не вернул ее физическую карту после отключения электроэнергии, а затем при попытке снять средства через банкомат Ощадбанка со счета списались 7000 гривен, однако наличные, по словам женщины, устройство не выдало.

Инцидент, как рассказала клиентка на портале Минфин, произошел 21 октября 2026 года. После двух неудачных операций на ее счету осталось всего 47,94 гривны.

видео дня

Как рассказала женщина, первоначально она собиралась снять деньги в банкомате ПриватБанка. Для этого клиентка вставила в устройство физическую карту банка.

Однако во время операции внезапно пропало электричество.

"Сначала вставила физическую картку ПриватБанку в родной банкомат Привата, но свет исчез, и аппарат зажевал карту внутри", - говорится в отзыве.

Таким образом, воспользоваться физической картой женщина уже не могла. Поскольку наличные ей, по ее словам, требовались срочно, она решила воспользоваться банкоматом другого банка.

7000 гривен списали, но наличные клиентка не получила

Женщина отправилась к банкомату Ощадбанка и попыталась снять деньги со своей карты ПриватБанка бесконтактным способом - с помощью NFC на смартфоне.

Однако и эта операция, как утверждает клиентка, завершилась техническим сбоем.

"Банкомат Ощада списал с моей карты Привата 7000 грн, но из-за технического сбоя наличные так и не выдал!" - заявила женщина.

Таким образом, согласно версии клиентки, средства были списаны со счета в ПриватБанке, но фактически получить их в банкомате Ощадбанка она не смогла.

После операции, как утверждает автор отзыва, на ее балансе осталось только 47,94 гривны.

"Я осталась абсолютно без копейки на проживание и еду", - пожаловалась клиентка.

После произошедшего женщина обратилась в ПриватБанк. По ее словам, в Приват24 была зарегистрирована заявка на возврат средств №4008688.

Однако клиентка утверждает, что находится в критической финансовой ситуации и не может ждать стандартного рассмотрения вопроса. Поэтому она обратилась к руководству банка с просьбой ускорить процедуру.

"Требую от руководства ПриватБанка войти в мое критическое положение, рассмотреть заявку экстренно и вернуть мне мои 7000 грн авансом на счет", - говорится в жалобе.

Отзыв приват
Отзыв приват / Фото: скриншот

Отметим, что клиентка во время обращения на портал Минфин заявила о потере доступа к карте и отсутствии средств на счете. По ее словам, сбои терминалов и удержание наличных требуют оперативного возврата средств и изменения процедур обслуживания клиентов.

Как ранее сообщал Главред, представитель ПриватБанка высказал позицию по поводу инцидентов с банкоматами. Представитель обратил внимание на сложные финмониторинг и блокировки счетов и призвал профильные ведомства немедленно вмешаться для урегулирования сложившейся ситуации.

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Об источнике: Минфин

Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.

На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

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