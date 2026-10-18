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Деньги заблокированы: клиенты Приватбанка осталась без доступа к соцвыплате

Сергей Кущ
18 октября 2026, 12:56
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Как утверждает клиентка, ранее банк запросил у нее документы в рамках финансового мониторинга.
клиенты Приватбанка осталась без доступа к соцвыплате
клиенты Приватбанка осталась без доступа к соцвыплате / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Что произошло:

  • Клиентка прошла финансовый мониторинг банка
  • После проверки доступ к картам так и не восстановили
  • На заблокированный счет поступила социальная выплата

Клиентка Приватбанка заявила, что не может воспользоваться социальной выплатой, поступившей на заблокированный счет, несмотря на успешное прохождение финансового мониторинга.

Как рассказала женщина на портале Минфин, речь идет о пенсии по инвалидности ее ребенка, а деньги семье необходимы для приобретения жизненно важных лекарств.

видео дня

Как утверждает клиентка, ранее банк запросил у нее документы в рамках финансового мониторинга. Все необходимые подтверждения она предоставила, после чего получила информацию об успешном прохождении проверки.

"Я предоставила банку все необходимые документы для финансового мониторинга. Банк официально подтвердил, что документы успешно прошли проверку, претензий нет", - говорится в отзыве.

Однако, по словам женщины, после этого доступ к картам так и не был восстановлен.

Ситуация осложнилась после поступления на счет социальной выплаты. Клиентка утверждает, что это пенсия по инвалидности ее ребенка.

Из-за продолжающейся блокировки воспользоваться этими средствами семья, по словам авторки жалобы, не может.

"Ребенку срочно нужны жизненно важные лекарства, но из-за технической задержки банка мы остались без средств к существованию", - заявила женщина.

Клиентка считает, что после успешного прохождения проверки ограничения должны были быть сняты. Она предполагает, что проблема носит технический характер, и требует от банка разблокировать социальную карту вручную.

Отзыв приват
Отзыв приват / Фото: скриншот

Напомним, ранее клиентка банка сделала важное заявление по поводу блокировки доступа к картам. Она подчеркнула, что двойная оплата через ПриватБанк существенно повлияет на дальнейшее развитие событий на фронте или в политике, и попросила оперативного вмешательства уполномоченных органов. На данный момент ситуация остается под контролем.

Отметим, что представитель банка во время общения с клиентами пояснил порядок проведения финансового мониторинга. По его словам, технический сбой терминала можно устранить в рамках стандартных процедур поддержки и это поможет решить текущую проблему в кратчайшие сроки.

Как ранее сообщал Главред, представитель банка высказал позицию по поводу проблем с выплатами. Он обратил внимание на сложные блокировка социальных выплат и призвал профильные ведомства немедленно вмешаться для урегулирования сложившейся ситуации.

Об источнике: Минфин

Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.

На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

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