Доллар дешевеет, евро рванул вверх: новый курс валют на 19 октября

Нацбанк обновил официальный курс гривни по отношению к иностранным валютам на 19 октября.

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Курс валют в Украине на 19 октября / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Каким будет курс валют в понедельник

Какая новая стоимость доллара

На понедельник, 19 октября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Евро и злотый подорожали, а доллар - пошел вниз. Об этом известно из данных на сайте регулятора.

Курс доллара

На понедельник официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 44,86 грн/долл. При этом 16 октября валюта стоила 44,89 грн/долл. Таким образом, доллар подешевел на 3 копейки.

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Курс евро

Официальный курс европейской валюты на 19 октября установлен на уровне 50,49 грн/евро, что на 18 копеек больше, чем в пятницу (50,31 грн/евро).

Курс злотого

Курс польского злотого на понедельник установлен на уровне 11,55 грн/злотый. 16 октября эта валюта стоила 11,51 грн/злотый. Таким образом, злотый подорожал на 4 копейки.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Каким будет курс валют до 25 октября

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявил, что курс доллара на межбанке 19–25 октября, вероятно, будет держаться в коридоре 44,85–45,25 грн, а евро - в диапазоне 50–51 грн.

Однако он добавил, что эта относительная стабильность все в большей степени опирается на интервенции НБУ, объемы которых за последние два месяца выросли на 30–35%.

"В период с 19 по 25 октября валютный рынок, скорее всего, будет функционировать в привычном режиме: значительное фундаментальное давление будет сочетаться с относительно небольшими курсовыми колебаниями", - подчеркнул банкир.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, финансовый аналитик Алексей Кущ отмечал, что в течение ближайших двенадцати месяцев гривня может потерять до 10% своей стоимости. Такой сценарий выводит национальную валюту в коридор 44–50 гривен за доллар.

Банкир Тарас Лесовой заявлял, что доллар в октябре удержится в пределах 44,6–45,4 грн/доллар, а евро - ориентировочно 51,8–53 грн/евро, несмотря на рост количества факторов давления на гривню. Валютный рынок и в дальнейшем останется под контролем Национального банка, а предпосылок для резкого изменения курсовой траектории нет.

В то же время финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что наличный доллар в октябре может выйти на новый курсовой уровень - 45,50–46,00 грн, а евро, вероятно, закрепится в пределах 51,00–51,50 грн.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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