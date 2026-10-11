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Доллар пересек психологическую черту: когда курс может подскочить до 47 гривен

Мария Николишин
11 октября 2026, 15:18
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Финансовый аналитик дал прогноз относительно диапазона курса доллара на ближайший год.
Доллар пересек психологическую черту: когда курс может подскочить до 47 гривен
Каким будет курс доллара в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из заявления аналитика:

  • Доллар впервые в истории достиг отметки 45,06 грн
  • На следующий день НБУ вернул официальный курс к отметке 44,86 грн
  • Зимой возможен диапазон 46–47 грн за доллар

Доллар в Украине впервые в истории преодолел отметку в 45 гривен: во время обновления котировок он достиг 45,06 грн, после чего Национальный банк вернул его к отметке 44,86 грн. Дальнейшая динамика курса в значительной степени будет зависеть от объемов внешней финансовой помощи. Об этом заявил финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире Новости.LIVE.

Причину кратковременного прорыва эксперт видит в чисто человеческом факторе - так называемом "эксцессе исполнителя".

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"Человек, принимавший решение, просто не доработал. Он, знаете, не осознал важность исторического момента и, соответственно, не понял всех последствий своих технических действий", - отметил аналитик.

В то же время рассчитывать на остановку девальвации не стоит. По его словам, валюта и в дальнейшем будет пересекать рубеж в 45 гривен, хотя закрепление именно на ровном значении не обязательно - скорее речь пойдет о показателях с дополнительными копейками.

Чего ждать от доллара зимой

Кущ говорит, что сейчас рынок держится в узких рамках 44–45 гривен, а наличные котировки находятся на уровне 44,85–45 гривен - фактически удерживая ту самую психологическую отметку.

Следующей ступенью аналитик называет коридор 46–47 гривен за доллар, и достичь его рынок может уже этой зимой.

Дальнейшее движение в сторону 50 гривен будет зависеть исключительно от динамики поступления внешней финансовой помощи.

Каким будет курс доллара в 2027 году

В течение ближайших двенадцати месяцев гривня может потерять до 10% своей стоимости. Такой сценарий выводит национальную валюту в коридор 44–50 гривен за доллар, прогнозирует экономист.

Он подчеркнул, что сдерживают более быстрое ослабление два фактора:

  • во-первых, Национальный банк располагает резервами, достаточными для своевременных валютных интервенций на межбанковском рынке;
  • во-вторых, Украина продолжает получать внешнее финансирование, хотя его объемы и темпы поступления не полностью совпадают с ожиданиями украинских чиновников.

Именно поэтому, по его мнению, движение будет происходить постепенно - с изменением диапазонов колебаний в зависимости от ситуации.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Каким будет курс валют до 18 октября

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой заявил, что курс доллара на межбанке с 12 по 18 октября будет удерживаться в пределах 44,7–45,3 грн, а курс евро будет колебаться в пределах 50–51,5 грн.

По его словам, резкого изменения курсовых ориентиров, несмотря на усиление давления на гривню, не прогнозируется, но середина октября станет для национальной валюты испытанием на выносливость.

"Речь идет не о борьбе гривни с каким-то одним фактором, а о целой совокупности обстоятельств: военные атаки, энергетические риски, импортный спрос, постепенное подорожание товаров и рост общественной психологической нагрузки", - подчеркнул Лесовой.

Как менялся курс евро в Украине
Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, на понедельник, 12 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 44,88 грн/долл., а евро - на уровне 50,31 грн/евро.

Банкир Тарас Лесовой отмечал, что в октябре курс доллара удержится в пределах 44,6–45,4 грн/долл, а евро - ориентировочно 51,8–53 грн/евро, несмотря на рост числа факторов давления на гривню. Валютный рынок и в дальнейшем останется под контролем Национального банка, а предпосылок для резкого изменения курсовой траектории нет.

В то же время финансовый аналитик Андрей Шевчишин прогнозировал, что наличный доллар в октябре может выйти на новый курсовой уровень - 45,50–46,00 грн, а евро, вероятно, закрепится в пределах 51,00–51,50 грн.

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О персоне: Алексей Кущ

Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в Аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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