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Всемирный банк ухудшил прогноз для экономики Украины: война не закончится в 2026 году

Виталий Кирсанов
7 октября 2026, 11:31
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Ожидается, что украинский ВВП увеличится лишь на 1,5%, тогда как в предыдущей оценке прогнозировался рост на 4%.
Всемирный банк ухудшил прогноз для экономики Украины
Всемирный банк ухудшил прогноз для экономики Украины / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Активные боевые действия в Украине будут продолжаться на протяжении всего 2027 года
  • Ранее Всемирный банк исходил из того, что война завершится до конца 2026 года

Всемирный банк существенно пересмотрел в сторону ухудшения прогноз экономического роста Украины на 2027 год. Теперь ожидается, что украинский ВВП увеличится лишь на 1,5%, тогда как в предыдущей оценке прогнозировался рост на 4%.

Об этом говорится в отчете Всемирного банка "Экономический обзор Европы и Центральной Азии".

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Одной из главных причин пересмотра прогноза стало новое предположение финансовой организации о том, что активные боевые действия в Украине будут продолжаться на протяжении всего 2027 года. Ранее Всемирный банк исходил из того, что война завершится до конца 2026 года.

Дополнительным фактором давления на экономику стало усиление российских атак на критическую инфраструктуру Украины.

Согласно оценке Всемирного банка, в 2026 году украинская экономика вырастет всего на 1,2%. Это будет самый слабый показатель за последние четыре года. В 2027 году темпы роста несколько ускорятся - до 1,5%, однако они окажутся значительно ниже предыдущих ожиданий.

При этом на 2028 год Всемирный банк пока прогнозирует более заметное восстановление украинской экономики. Ожидается, что рост ВВП ускорится до 3%.

Что будет с экономикой Украины

Всемирный банк выделяет сразу несколько факторов, которые будут ограничивать экономический рост. Среди них - дефицит рабочей силы и высокие расходы на энергоресурсы. Дополнительные проблемы создают повреждения производственных предприятий, портов, складов и транспортной инфраструктуры.

Разрушение инфраструктуры также негативно отражается на экспортных возможностях Украины. На поставки украинской продукции за границу влияют более сложный доступ к рынкам Европейского союза и ухудшение ситуации с безопасностью в Черном море.

При этом производство зерновых в Украине продолжает расти. К началу сентября аграрии собрали 32 млн тонн зерна - на 13% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Однако экспорт зерновых, напротив, сократился на 14% в годовом выражении. Среди причин Всемирный банк называет ухудшение ситуации с безопасностью в Черном море и восстановление импортных квот ЕС.

Особенно заметное падение произошло в августе: экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины составил 1,5 млн тонн, что на 60% меньше показателя годичной давности. При этом объемы отгрузки через черноморские порты сократились на 95%.

Еще одним серьезным риском для украинской экономики в 2027 году Всемирный банк считает вопрос внешнего финансирования. Финансовые потребности Украины по-прежнему не покрыты в полном объеме, а переговоры с международными партнерами по дальнейшей поддержке продолжаются.

Почему Трамп может оказывать давление на Украину - мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что опасения Европы относительно возможного поражения Украины в значительной степени связаны с политикой США и позицией Дональда Трампа. По его словам, Вашингтон может оказывать давление не на Россию, а именно на Киев, чтобы добиться уступок.

"Мы сами загоняем себя в этот угол. Прежде всего, когда начинаем заигрывать с Трампом, обещая ему какие-то "бонусы". Вы думаете, Трамп будет давить на Путина, чтобы тот пошел на компромисс? Нет, он будет давить на нас и склонять нас к компромиссу. Трамп - не на нашей стороне баррикад, он играет в пользу России и никогда не будет давить на Путина", - подчеркнул Жданов в интервью Главреду.

Эксперт также подчеркнул важность участия Европы в переговорах о прекращении войны. По его словам, Россия и США заинтересованы в том, чтобы европейские страны остались вне переговорного процесса, поскольку это, по его мнению, упрощает давление на Украину.

Экономика Украины - главное

Как писал Главред, Украине необходимо привлечь около 20 млрд долларов внешнего финансирования, чтобы закрыть оставшуюся часть дефицита средств на оборонные нужды в 2026 году. От этого ресурса, в частности, зависит финансирование производства вооружений и возможность продолжать активные боевые действия. Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Европейский союз отказался досрочно перечислить Украине средства по кредиту на 90 млрд евро, запланированные на 2027 год. Взамен Брюссель требует от Киева выполнить обещанные реформы.

Европейский Союз существенно приблизился к принятию решения о конфискации и передаче Украине замороженных российских активов, создавая механизм защиты от судебных претензий Москвы. Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, руководитель Центра исследований России и экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. По его словам, главным прорывом в этом вопросе является подготовка юридических мер предосторожности для европейских институтов и компаний.

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