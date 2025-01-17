Война будет дольше: Всемирный банк сделал негативный прогноз по экономике Украины

Кратко:
- Всемирный банк ухудшил прогноз по экономике Украины
- Если война продлится весь 2025-й год, то рост экономики замедлится до 2,0%
Всемирный банк прогнозирует, что рост экономики Украины в 2025 году замедлится до 2,0%. Такой прогноз был сделан, основываясь на предположении, что активные боевые действия в нашем государстве будут продолжаться в течение всего 2025 года. Об этом говорится в Global Economic Prospects Всемирного банка за январь 2025 года.
В июне 2024 года Всемирный прогнозировал, что средний показатель роста ВВП Украины в 2025-2026 годах будет на уровне 5,8% в год, "при условии, что активные боевые действия будут продолжаться в течение 2024 года и впоследствии станут умеренными".
Сегодняшние оценки Всемирного банка отличаются от тех, которые были сделаны ранее. Теперь отмечается, что рост в Украине замедлился до 3,2% в 2024 году. Это отражает такие проблемы, как сокращение энергетических мощностей и отключение электроэнергии зимой, что в свою очередь сдерживало рост торговли и промышленного производства. Однако украинская экономика все равно показала рост, несмотря на названные выше препятствия и продолжающиеся российские атаки.
"Прогнозируется, что рост Украины замедлится до 2% в 2025 году, с учетом предположения, что активные боевые действия будут продолжаться в течение всего года. Ожидается устойчивое восстановление на 7% в 2026 году, при условии прекращения активных боевых действий, подкрепленного инвестициями в потребление и реконструкцию", - отмечается в обзоре.
Как ранее сообщал Главред, в Украине резко выросли цены на популярный овощ. В Украине заметно выросли цены на тепличные помидоры. Фермеры продают их дороже на фоне заметного сокращения предложения на украинском рынке.
Также ранее сообщалось, что доллар и евро будет "штормить" - банкир спрогнозировал курс валют до 26 января. Инфляция в Украине на уровне 10-11% вызывает беспокойство относительно ситуации на валютном рынке, отметил Тарас Лесовой.
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