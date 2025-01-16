Уже на 10% дороже: в Украине резко выросли цены на популярный овощ

Не исключено, что такое подорожание - временное явление.

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Цены на помидоры / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Кратко:

В Украине дорожают тепличные помидоры

Они в среднем на 10% дороже, чем на прошлой неделе

Сильнее повысить цены продавцы не рискуют

В Украине заметно выросли цены на тепличные помидоры. Фермеры продают их дороже на фоне заметного сокращения предложения на украинском рынке. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Отмечается, что основным поставщиком продукции сейчас традиционно выступает Турция, но последние несколько недель в стране неблагоприятные погодные условия, из-за чего существенно сократились поставки овощей.

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"Сегодня томаты в Украине оптом предлагаются к продаже по 85-105 грн/кг ($2,01-2,48/кг), что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели", - говорится в сообщении.

Эксперты добавляют, что сильнее повысить цены продавцы не рискнут из-за слабого спроса.

Кроме того, сейчас тепличные помидоры в Украине уже продаются в среднем на 36% дороже, чем в середине января 2024 года.

Участники рынка считают, что подорожание - временное явление, и не исключают, что уже на следующей неделе томаты снова начнут дешеветь.

Цены на продукты - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, в Украине растут цены на мясо. В частности, стоимость говядины до весны точно не будет существенно снижаться.

Цены на яблоки в Украине достигли рекорда за последние 8 лет и продолжают расти. На сегодня качественное яблоко из украинских хозяйств поступает в продажу в диапазоне 25-32 грн/кг, что в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой недели.

Кроме того, в Украине продолжается рост цен на тепличные огурцы - в течение недели стоимость этих овощей увеличилась в среднем на 20%.

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