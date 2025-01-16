Один из мобильных операторов повышает цены: когда и насколько подорожают услуги

Кратко:
- Оператор закрывает тариф Vodafone SuperNet Pro 2019
- Владельцы тарифа будут переведены на более дорогой
- С 30 января ожидается повышение цен на ряд тарифов Vodafone
С 18 марта мобильный оператор связи Vodafone закрывает тариф Vodafone SuperNet Pro 2019, из-за чего абонентов переведут на Vodafone SuperNet Pro, который будет стоить дороже.
Как сообщили в компании, сам перевод для пользователей будет бесплатным, однако за новый тариф им придется платить на 20 гривен больше, то есть не 230, а 250 гривен ежемесячно.
Тариф включает:
- 22 ГБ интернета
- безлимит в сети
- 150 мин по Украине
- 50 мин в 16 стран
"Если у вас подключена услуга Год без абонплат, она сохраняется до окончания срока ее действия. Однако вы будете получать пакет услуг уже вашего нового тарифа. В течение 3 дней после смены тарифа звонки в сети будут бесплатными без дополнительного пополнения, стоимость интернета: 15 грн за каждые 200 МБ (в пределах 20 пакетов до конца суток)", - уточнили в Vodafone.
В то же время не только пользователи Vodafone SuperNet Pro 2019 столкнутся с подорожанием услуг связи. С 30 января Vodafone меняет стоимость тарифов:
- SuperNet Start - на 60 гривен, до 260 гривен/месяц;
- Vodafone SuperNet Pro - на 60 гривен, до 340 гривен/месяц;
- Vodafone SuperNet Unlim - на 60 гривен, до 470 гривен/4 недели;
- Joice - на 60 гривен, до 260 гривен/месяц;
- Vodafone Light+ - на 40 гривен, до 185 гривен/4 недели;
- Turbo 2023 - на 70 гривен, до 250 гривен/4 недели;
- Joice Start 2023 - на 60 гривен, до 260 гривен/4 недели;
- Vodafone SuperNet Start 2019 - на 65 гривен, до 260 гривен/месяц;
- Vodafone SuperNet Turbo 2019 - на 50 гривен, до 250 гривен/месяц;
- Joice Pro 2023 - на 60 гривен, до 320 гривен/4 недели;
- Joice Max 2023 - на 60 гривен, до 390 гривен/4 недели.
Рост цен в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что цены на яблоки в Украине достигли рекорда за последние 8 лет и продолжают расти. 11 января качественное яблоко из украинских хозяйств поступало в продажу в диапазоне 25-32 грн/кг.
Ранее стало известно, что в Украине цены на многие овощи снова пошли вверх. Началась очередная волна роста цен на тепличные огурцы, которые подскочили до 110-170 гривен за килограмм, хотя неделей ранее его продавали по 80-85.
Накануне сообщалось, что в Украине темпы роста цен по итогам 2024-го достигли 12%. Больше всего подорожали среди продуктов питания овощи, масло и подсолнечное масло.
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Что известно о компании Vodafone
Vodafone - одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, предоставляющая широкий спектр услуг, в частности мобильную голосовую связь, передачу данных, обмен сообщениями, фиксированный интернет и кабельное телевидение.
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