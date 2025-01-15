Без порога 150 евро: на посылки с иностранных маркетплейсов хотят ввести налог

Даниил Гетманцев подал соответствующие законопроекты в Верховную Раду.

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На посылки с иностранных маркетплейсов хотят ввести налог / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Тексты законопроектов разработаны украинскими бизнес-ассоциациями

Если товар дешевле 150 евро, то будет начисляться только НДС

Законопроекты предлагают упростить администрирование НДС

На регистрацию в Верховную Раду внесены новые законопроекты о налогах на посылки из-за рубежа. Они предлагают ввести НДС на все заказы в зарубежных магазинах и новый порог для посылок без налогов. Об этом сообщает в Telegram глава финансового комитета Рады Даниила Гетманцева.

По его словам, тексты законопроектов полностью разработаны украинскими бизнес-ассоциациями. И по их требованию он подал документы на регистрацию в парламент.

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Предлагается определить, что:

граждане могут получать товары стоимостью до 45 евро без обложения НДС. При условии, что эти товары направляются на их адрес физическими лицами без какой-либо оплаты и вне коммерческих целей;

товары, которые покупаются на зарубежных маркетплейсах и других подобных платформах, подлежат обложению НДС независимо от их стоимости. Если стоимость товара превышает 150 евро, дополнительно с него будут взимать ввозную пошлину.

В первом случае речь идет об обычных посылках от физического лица физическому лицу. То есть если, к примеру, родственник или знакомый за рубежом отправляет вам посылку стоимостью свыше 45 евро, нужно будет заплатить +20% НДС.

Во втором случае речь идет о покупках на иностранных маркетплейсах. И на любые заказы предлагается доначислять +20% НДС. Сейчас эта норма действует только в отношении посылок дороже 150 евро (на которые также начисляется ввозная пошлина 10%).

Если товар дешевле 150 евро, то будет начисляться только НДС. Если дороже, то НДС + ввозная пошлина.

Кроме того, законопроекты предлагают упростить администрирование НДС и ускорить оформление посылок на таможне.

Для этого по аналогии с механизмом IOSS вводится возможность уплаты НДС непосредственно поставщиком товаров или маркетплейсом. Отметим, это может означать автоматическое подорожание товаров для покупателей.

Также предлагается ввести таможенную декларацию для товаров с незначительной стоимостью, аналогичным декларации Н7 в странах ЕС. Нынешние формы документов для декларирования посылок смогут использоваться и в дальнейшем.

"Уплата НДС поставщиком товара или маркетплейсом исключит необходимость дополнительных таможенных платежей со стороны покупателя при таможенном оформлении и будет способствовать ускорению таможенных процедур", - добавил Гетманцев.

Гетманцев также опубликовал письмо Американской торговой палаты в Украине (АСС). В нем говорится, что длительное время эксперты компаний-членов АСС работают над усилением борьбы с теневыми рынками и искажением конкуренции.

"Одним из важных вопросов в фокусе бизнес-сообщества является отмена лимита в 150 евро на трансграничную электронную коммерцию, что сделает все такие посылки объектом налогообложения НДС", - говорится в письме.

По их мнению, наличие безналогового порога способствует развитию теневой экономики.

В свою очередь, Европейская бизнес-ассоциация отмечает, что льготный режим налогообложения малых партий товаров может влиять на искажение конкуренции на внутреннем рынке. Так как иностранным платформам предоставляются более благоприятные налоговые и таможенные условия по сравнению с бизнесом в Украине.

Очевидно, речь о том, что некоторые недобросовестные продавцы заказывают товары из-за рубежа, которые ввозятся в Украину по заниженной в декларации стоимости, чтобы вписаться в беспошлинный порог 150 евро. Это дает возможность перепродавать их конечному покупателю дешевле, чем, например, это делают официальные ритейлеры.

Повышение налогов в Украине - последние новости по теме

Напомним, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о существенном повышении налогов для населения и бизнеса. Основными изменениями являются повышение военного сбора до 5% для граждан, 10% от минимальной зарплаты для ФЛП I, II, IV групп, 1% от дохода для ФЛП III группы. Установление налога на сверхприбыль банков до 50%, а налога на прибыль финансовых компаний - 25%.

Также 4 декабря 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №9319, который переносит повышение налогов для ФЛП и юрлиц на упрощенной системе налогообложения третьей группы с 1 октября 2024 года на 1 января 2025 года. За решение проголосовали 268 депутатов.

Как сообщал Главред, 25 декабря 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №9319, который переносит вступление в силу повышения налогов для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц на упрощенной системе налогообложения третьей группы с 1 октября 2024 года на 1 января 2025 года.

Кто такой Даниил Гетманцев Гетманцев Даниил - украинский политик, юрист и ученый. С 2019 года - народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа". Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Доктор юридических наук, профессор, сообщает Википедия.

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