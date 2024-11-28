Зеленский подписал закон об 'историческом' повышении налогов: что изменится

В Украине с 1 декабря существенно вырастут налоги для населения и бизнеса для увеличения финансирования ВСУ, президент подписал соответствующий законопроект.

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Что предусматривает закон об "историческом" увеличении налогов / Коллаж Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, УНИАН

Вкратце:

Владимир Зеленский подписал закон о повышении налогов для населения

Что предусматривает закон об "историческом" повышении налогов

Сегодня, 28 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об "историческом" повышении налогов для населения и бизнеса. Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.

Закон вступит в силу после публикации в официальном издании парламента газете "Голос Украины" 1 декабря.

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Что изменится для украинцев:

Для военных военный сбор будет оставаться на уровне 1,5%, тогда как для других граждан Украины его размер составит 5%.

Законопроект о повышении налогов предусматривает следующие нововведения:

Введение военного сбора для ФЛП I, II и IV групп в размере 10% от минимальной зарплаты, установленной на 1 число отчетного месяца. С октября 2024 года это будет 800 грн ежемесячно. ФОПы III группы будут платить военный сбор в размере 1% от дохода.

Налог на сверхприбыль банков составит 50%.

Увеличение минимального налогового обязательства (МНО) для земель до 700 грн и 1 400 грн за гектар. Последняя ставка касается земель, где доля пашни составляет не менее 50%.

Налог на прибыль для финансовых компаний (кроме страховых) вырастет до 25% с предыдущих 18%.

Освобождение "национального кэшбека" от налогообложения в 2024-2025 годах.

Ежемесячная отчетность по НДФЛ, военного сбора и ЕСВ вводится с 1 января 2025 года для подготовки экономического бронирования.

АЗС будут платить ежемесячные авансовые взносы по налогу на прибыль, которые будут зависеть от типа заправки: от 30 до 80 тысяч гривен за каждую.

Пункты обмена валют будут платить авансовый взнос по налогу на прибыль в зависимости от численности населения города. В Киеве это составит €700, в городах с населением более 50 тысяч - €600, в меньших населенных пунктах - €200 (в гривневом эквиваленте с привязкой к курсу евро).

Ожидается, что такие изменения принесут в бюджет 137 миллиардов гривен в 2025 году. Это позволит компенсировать бюджетный дефицит и обеспечить финансирование Вооруженных сил Украины.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, в ближайшие дни будут подписаны ключевые законы о государственном бюджете на 2025 год и изменения в Налоговый кодекс, в частности увеличение военного сбора до 5%. Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, эти законы начнут действовать с 1 декабря.

До этого, налоговый комитет Верховной Рады утвердил ко второму чтению законопроект о повышении №11416-д, который, по словам нардепа Ярослава Железняка, получил поддержку 19 членов комитета, тогда как трое воздержались, а один голосовал против.

10 октября Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий значительное повышение налогов для привлечения дополнительных средств в госбюджет для поддержки ВСУ.

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