Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Зеленский подписал закон об "историческом" повышении налогов: что изменится

Юрий Берендий
28 ноября 2024, 17:31
45
В Украине с 1 декабря существенно вырастут налоги для населения и бизнеса для увеличения финансирования ВСУ, президент подписал соответствующий законопроект.
Зеленский подписал закон об 'историческом' повышении налогов: что изменится
Что предусматривает закон об "историческом" увеличении налогов / Коллаж Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, УНИАН

Вкратце:

  • Владимир Зеленский подписал закон о повышении налогов для населения
  • Что предусматривает закон об "историческом" повышении налогов

Сегодня, 28 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об "историческом" повышении налогов для населения и бизнеса. Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.

Закон вступит в силу после публикации в официальном издании парламента газете "Голос Украины" 1 декабря.

видео дня

Что изменится для украинцев:

Для военных военный сбор будет оставаться на уровне 1,5%, тогда как для других граждан Украины его размер составит 5%.

Законопроект о повышении налогов предусматривает следующие нововведения:

  • Введение военного сбора для ФЛП I, II и IV групп в размере 10% от минимальной зарплаты, установленной на 1 число отчетного месяца. С октября 2024 года это будет 800 грн ежемесячно. ФОПы III группы будут платить военный сбор в размере 1% от дохода.
  • Налог на сверхприбыль банков составит 50%.
  • Увеличение минимального налогового обязательства (МНО) для земель до 700 грн и 1 400 грн за гектар. Последняя ставка касается земель, где доля пашни составляет не менее 50%.
  • Налог на прибыль для финансовых компаний (кроме страховых) вырастет до 25% с предыдущих 18%.
  • Освобождение "национального кэшбека" от налогообложения в 2024-2025 годах.
  • Ежемесячная отчетность по НДФЛ, военного сбора и ЕСВ вводится с 1 января 2025 года для подготовки экономического бронирования.
  • АЗС будут платить ежемесячные авансовые взносы по налогу на прибыль, которые будут зависеть от типа заправки: от 30 до 80 тысяч гривен за каждую.
  • Пункты обмена валют будут платить авансовый взнос по налогу на прибыль в зависимости от численности населения города. В Киеве это составит €700, в городах с населением более 50 тысяч - €600, в меньших населенных пунктах - €200 (в гривневом эквиваленте с привязкой к курсу евро).

Ожидается, что такие изменения принесут в бюджет 137 миллиардов гривен в 2025 году. Это позволит компенсировать бюджетный дефицит и обеспечить финансирование Вооруженных сил Украины.

Повышение налогов в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ближайшие дни будут подписаны ключевые законы о государственном бюджете на 2025 год и изменения в Налоговый кодекс, в частности увеличение военного сбора до 5%. Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, эти законы начнут действовать с 1 декабря.

До этого, налоговый комитет Верховной Рады утвердил ко второму чтению законопроект о повышении №11416-д, который, по словам нардепа Ярослава Железняка, получил поддержку 19 членов комитета, тогда как трое воздержались, а один голосовал против.

10 октября Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий значительное повышение налогов для привлечения дополнительных средств в госбюджет для поддержки ВСУ.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Верховная Рада налоги Владимир Зеленский
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский подписал закон об "историческом" повышении налогов: что изменится

Зеленский подписал закон об "историческом" повышении налогов: что изменится

17:31Экономика
Один город Украины может остаться без света на несколько дней: что известно

Один город Украины может остаться без света на несколько дней: что известно

17:27Украина
РФ чаще бьет ракетами с кассетной БЧ, для Украины ситуация усложняется - Коваленко

РФ чаще бьет ракетами с кассетной БЧ, для Украины ситуация усложняется - Коваленко

16:38Украина
Реклама

Популярное

Ещё
София Ротару связалась с российскими артистами - причина

София Ротару связалась с российскими артистами - причина

Беглец Олег Винник даст первый за три года концерт - стоимость билетов

Беглец Олег Винник даст первый за три года концерт - стоимость билетов

Мороз, снег и очень сильный туман: синоптики объявили штормовое предупреждение

Мороз, снег и очень сильный туман: синоптики объявили штормовое предупреждение

США загнали Украину в ловушку: что не так с разрешением бить "Атакамсами" по РФ

США загнали Украину в ловушку: что не так с разрешением бить "Атакамсами" по РФ

Украина под атакой жесткой магнитной бури: влупит почти 7-балльный шторм

Украина под атакой жесткой магнитной бури: влупит почти 7-балльный шторм

Последние новости

17:36

"Сухопутные войска намерены увеличить применение беспилотных комплексов на поле боя", – командующий Сухопутных войск Павлюк актуально

17:31

Зеленский подписал закон об "историческом" повышении налогов: что изменится

17:27

Один город Украины может остаться без света на несколько дней: что известно

17:26

Южная Корея "дала заднюю" и не будет продавать Украине оружие: СМИ назвали причину

16:38

РФ чаще бьет ракетами с кассетной БЧ, для Украины ситуация усложняется - Коваленко

Украина ударит ATACMS по "жирным" целям на территории РФ, но не по Крымскому мосту – СнегирёвУкраина ударит ATACMS по "жирным" целям на территории РФ, но не по Крымскому мосту – Снегирёв
16:38

Может достичь большей части Европы: известны характеристики "Орешника" - NYT

16:33

Путин назвал новые цели для ударов "Орешником" по Украине: что известно

16:30

Альбом с фото раскрыл невероятный секрет: девушка 14 лет не знала правду о семье

16:25

"Мне тяжело жить в страхе": Владимир Дантес рассказал имеет ли бронь

Реклама
16:14

Введены наиболее жесткие ограничения: обновлены графики отключения света на 28 ноября

16:12

Российская ПВО в Крыму "ослепла": ГУР уничтожило дорогостоящую РЛС

15:59

Закон о госбюджете-2025 подписан Зеленским: сколько денег заложили на оборону

15:57

Одно лицо с мамой: сын Фриске совершил редкий выход в свет

15:39

Трамп и НАТО смогут привлечь Путина к переговорам: Рютте назвал условие

15:17

Сколько по времени варится холодец: секретная добавка спасет праздничное блюдо

15:09

"В первый  же день": Инна Мирошниченко попала в ДТП и травмировала ногу

14:56

"Останется лишь светлая память": у известной украинской певицы случилось горе

14:53

Использовали единицы: для чего нужна секретная кнопка в стиральной машине

14:45

До конца года в Украине вырастет цена на базовый продукт: сколько будет стоить

14:44

У РФ есть запас еще на 2-3 массированные атаки: Жмайло оценил вероятность блэкаута

Реклама
14:44

12 прилетов во время массированной атаки по Украине: в ВСУ раскрыли последствия ударов

14:33

Тоня Матвиенко показала честное фото без макияжа - детали

14:28

Только гений найдет 4 скрытых лица за 5 секунд: непростая загадка на внимательность

14:10

После пропажи и черного фото: жена Виктора Павлика появилась в сторизВидео

13:53

На сколько часов будут выключать свет зимой: украинцам дали прогноз

13:50

Максим Галкин вернулся к семье и прогулялся с Пугачевой - как она выглядит

13:48

РФ готовится применить "Орешник" по Киеву: Путин выдал заявление и раскрыл цели

13:40

Ситуация значительно ухудшилась: введены жесткие графики отключения света 28 ноября

13:31

Получите везение на весь год: что нужно взять взаймы 29 ноября - приметы

13:13

Ударит +11 градусов: в каких областях Украины резко вырастет температура воздуха

13:01

"Это ее идея была": стилист Елены Зеленской прекратила с ней сотрудничать

13:01

У Андрея Губина резко ухудшилось состояние здоровья

12:55

Оккупанты цинично расстреляли 5 военнопленных ВСУ в Запорожской области - ОГП

12:45

Какие энергообъекты Украина не может защитить от ударов РФ: аналитик раскрыл детали

12:30

Запад нацелен завершить войну: может ли Украина получить "супероружие" - Розумный

12:29

Позиция Кремля относительно войны изменится при одном условии - Фейгин

12:14

Потеплеет до +11: синоптик сказала, когда в Украину вернутся "плюсы"

12:13

Что произойдет если зажечь спичку после смывания унитаза

12:09

"Заплатил 15000$": путинист Киркоров забрал детей из ОАЭ - что произошло

12:04

Михаил Поплавский празднует 75-летие. Долгих лет жизни юбиляру актуально

Реклама
11:30

Через сколько лет война возобновится, если ее сейчас заморозят: эксперт раскрыл сценарийЭксклюзив

11:22

Враг применил для обстрела кассетные боеприпасы: детали атаки РФ от Зеленского

11:16

Массированный удар по энергосистеме Украины: РФ запустила почти 200 ракет и дронов - детали

11:05

В Киеве и двух областях обновили графики отключений света

11:02

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 ноября (обновляется)

10:53

Китайский гороскоп на завтра 29 ноября: Тиграм - драка, Собакам - серьезная ссора

10:38

Переиграют любого: 3 самых хитрых знака зодиака

10:26

Экстренные отключения света в Украине могут отменить: названы сроки

10:25

"Путин может психануть и принять решение": Разумный описал серьезную угрозу для УкраиныВидео

10:10

Враг может взять Купянск в кольцо: армия РФ прорвалась через реку Оскол - Скорик

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКогда колядуют, щедруют и посевают в УкраинеКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского Рождества
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять