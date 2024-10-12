Кому придется платить больше: как в Украине повысили налоги

Каким будет повышение налогов в Украине и что о нововведениях думают эксперты – в материале Главреда.

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В Украине существенно повысят налоги - что говорят эксперты / УНИАН

10 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект, которым предусматривается существенное повышение налогов. Документ призван привлечь средства в госбюджет для финансирования украинской армии.

Кому придется платить больше и что о нововведениях думают эксперты – узнавал Главред.

Налоги для ФЛП и наемных работников – как придется платить

Вступление принятого парламентариями закона №11416-д в силу ожидается в 20-х числах октября, но отдельные налоги нужно будет уплатить "задним числом".

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В частности, с 1 октября устанавливается ежемесячный военный сбор для ФЛП I, II и IV групп в размере 10% от 1 размера минимальной зарплаты. Это означает, что предпринимателям, помимо уплаченных ранее налогов, каждый месяц придется платить еще по 800 гривен дополнительно.

Также с 1 октября 2024 года устанавливается военный сбор в размере 1% от дохода для всех ФЛП и юрлиц ІІІ группы единого налога. То есть теперь такой сбор налогоплательщикам третьей группы придется платить в дополнение к 5 процентам единого налога, которые они платили до того.

Также со дня вступления закона в силу, изменится ставка военного сбора с для наемных работников 1,5% до 5%. Теперь помимо налога на доходы физлиц в 18% и единого социального взноса, которые работодатель обязался платить в госбюджет с официальной зарплаты наемных работников, также придется платить не 1,5% военного сбора, а 5%.

Стоит отметить, что повышение ставки военного сбора не коснется военнослужащих ВСУ, СБУ, СВР, ГУР МО, Нацгвардии, пограничников, Управления госохраны и Госспецсвязи, в том числе и для тех, кто выполняет боевые задания. Для них будет действовать прежняя ставка в 1,5%.

Банкам, АЗС и обменникам придется больше платить за прибыль

Изменится налогообложение и для крупных компаний. Так, вводятся авансовые ежемесячные платежи по налогу на прибыль для АЗС.

Сумма налога будет зависеть от вида топлива, а также от того, есть ли магазин при АЗС. Например, если нет магазинов, то 30 000 грн каждый месяц должна будет платить каждая АЗС, если она продает только автогаз. 45 000 грн нужно будет платить тем заправкам, если объем автогаза в общем объеме топлива, которое они продают, составляет 50% и более. Если же АЗС продает два и больше вида топлива, то сумма ежемесячного авансового платежа должна составлять 60 000 грн.

А в случае, если АЗС продает алкогольные или табачные изделия, то ежемесячные авансовые платежи будут составлять от 40 до 80 000 грн.

При этом фиксированный налоговый платеж в госбюджет будут платить наперед (независимо от суммы возможной прибыли) за каждое место розничной торговли топливом отдельно.

В случае превышения суммы начисленного налогового обязательства, разница не переносится в будущие периоды, а аванс не возвращается. Помимо этого, владельцам АЗС придется оплатить штраф, если вовремя не внести аванс по налогу на прибыль.

Также повышение налогов коснется и обменников, чья уплата налога на прибыль теперь будет привязываться к расчету в евро. Такой налог, как и в случае с АЗС, тоже придется платить отдельно по каждой точке обмена и авансом, который составляет (в гривневом эквиваленте):

для населенных пунктов более 50 тысяч жителей (кроме Киева) – 600 евро (в гривневом эквиваленте);

для Киева – 700 евро;

для населенных пунктов до 50 тысяч жителей или за пределами населенных пунктов – 200 евро.

К слову, согласно принятому закону, банкам уже в 2024 году придется оплачивать 50% налога на прибыль, тогда как финансовым организациям (кроме страховых компаний) 25% налога вместо нынешних 18 надо будет платить уже через год, по результатам 2025-го.

Что касается производств, то для сельскохозяйственных производителей увеличивают минимальное налоговое обязательство, в связи с чем за земельный участок, где доля пашни составляет не менее половины, придется платить 1400 гривен за каждый гектар.

Единственное исключение – доходы граждан, полученные в рамках государственной программы "Сделано в Украине" (т.н. Национальный кэшбек). Эти средства не будут подлежать налогообложению.

Новая отчетность для ФЛП и поквартальный НДФЛ

Но помимо пересмотра налогов и сборов, уже с 1 января 2025 года вводится ежемесячная отчетность по ЕСВ, НДФЛ и ВС для всех налоговых агентов. До конца 2024 года соответствующая налоговая отчетность предоставляется в ежеквартальном режиме. Однако уже с 1 октября ФЛП нужно будет впервые подавать отчетность по уплате военного сбора.

С 1 января 2025 года вводится ежемесячная отчетность по ЕСВ, НДФЛ и военного сбора для всех налоговых агентов - законопроект/ УНИАН

При этом до конца военного положения продлеваются льготы, которые дают право не подавать налоговую декларацию об имущественном положении и доходах для лиц, получающих благотворительную помощь в Украине или из-за границы. Это касается как внутренне перемещенных лиц, так и тех, кто находится за границей и получает выплаты, находясь в статусе временной защиты.

Закон "сломали" перед принятием из-за правки №988?

Примечательно, что во время рассмотрения законопроекта в сессионном зале в итоговую редакцию не прошла правка №988, которую накануне одобрил профильный комитет.

Правка, которая была изложена на 10 страницах, предусматривала, что ФЛП на оккупированных территориях освобождаются от уплаты военного сбора. Также предполагалось, что от уплаты военного сбора этой правкой освобождались и те ФЛП, которые не используют труд наемных лиц в случае, если в течение одного календарного месяца в год на время отпуска, а также за период болезни в 30 и более дней, если она подтверждена листком нетрудоспособности.

Помимо этого, правка предусматривала отсрочку по уплате военного сбора за первый месяцвступления закона в отмену штрафов за неуплату за октябрь. При чем в случае принятия правки предполагалось, что военный сбор для ФЛП устанавливается временно и отменяется с завершением военного положения (а именно 31 декабря того года, когда таковое будет отменено).

По словам нардепа "Голоса" Ярослава Железняка, отклонение правки №988 создает множество юридических проблем с текстом закона и может привести к его переголосованию и "приведению в порядок".

"Здесь возникнет очень много практических вопросов по реализации закона. Я считаю, его в таком виде подписывать нельзя", - написал Железняк.

Кто такой Ярослав Железняк Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

Как следствие, нардеп Алексей Гончаренко подал блокирующее постановление к закону, мотивируя тем, что документ "позорный и его надо отменить".

Однако на возражения коллег по парламенту глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетьманцев заявил, что несмотря на изъятие правки "законопроект завершен" и несогласованностей в нем нет. Что же касается отмены блокирующего постановления, то, по словам депутата, ее разблокируют "за несколько дней".

Бизнес может уйти в тень

Однако несмотря на активность депутатов, бизнес воспринял закон о повышении налогов с опасениями. Как рассказала "Главреду" основательница HR-агентства PPower по найму C-Level персонала Юлия Потапова, повышение налогов может оказать существенное влияние на рынок труда в Украине.

"Если повышаются налоги на доходы предприятий или работодателей, это может увеличить расходы компаний. В результате некоторые работодатели могут сократить свои инвестиции в новые проекты или даже уменьшить количество работников, чтобы уменьшить расходы. Это может привести к росту безработицы", - отметила эксперт.

Кроме того, повышение налогов может заставить компании снизить расходы, что может отразиться на сокращении, замораживании и даже меньшей готовности повышать заработную плату сотрудников. Не говоря уже о том, что в таком случае увеличивается риск перехода предпринимателей и сотрудников в теневой сектор экономики и даже выезд части из них за рубеж. А это, в свою очередь, будет негативно влиять не только на общий уровень доходов сотрудников предприятий, но и в перспективе на социальные гарантии и накопление пенсий.

"С другой стороны, если повышение налогов направлено на увеличение доходов государственного бюджета, это может позволить правительству больше инвестировать в инфраструктуру, образование и развитие человеческого капитала. В долгосрочной перспективе это может создать новые рабочие места и повысить квалификацию работников, хотя на начальном этапе могут иметь негативные последствия", - отметила Юлия Потапова.

Эксперты считают, что повышение налогов некоторыми предпринимателями может быть расценено как сигнал не выходить или уйти в "тень" / УНИАН

Соглашается с такими выводами и руководитель практики налогового права юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Иван Маринюк. По его словам, столь непопулярное решение может спровоцировать повышение цен как отдельных товаров и услуг (например, топлива или финансовых услуг (теперь уже некоторые крупные интернет-магазины начали вводить оплату заперевод средств), так и товаров и услуг в целом.

"Да, в случае компенсации работодателем повышение военного сбора на 3,5% повысится себестоимость товара и, соответственно, стоимость его реализации (если бизнес не готов терять свою прибыль). Вместе с этим, некоторыми предпринимателями это может быть расценено как сигнал не выходить из "тени" или напротив перейти в "тень", - говорит Маринюк.

В то же время, по мнению главы консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, повышение военного сбора будет новым ударом по тем, кто его платит и одновременно ослаблением в конкуренции с теми, кто не платил и не платит.

"У последних вообще исчезнет желание что-то повышать. Тем более, что обязателен только норматив по минималке, которая устанавливается правительством и на сегодняшний день составляет 8000 грн в месяц. И поднять которую нерально, потому что буквально каждые 100 грн в минималке приводят к миллиардным расходам бюджета в целом (к минималке привязаны многие другие государственные ставки). То есть повышать официальные зарплаты можно только из-под палки, которой, судя по куче откровенных оптимизаторов на рынке горючего, у ГНС нет", - убежден Куюн.

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