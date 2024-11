Может достичь большей части Европы: известны характеристики 'Орешника' - NYT

Главное:

Новая российская ракета "Орешник" способна переносить ядерное оружие. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что в США считают, что "Орешник" - это модификация российской межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", испытания которой проводят с 2011 года.

По словам эксперта Международного института стратегических исследований Тимоти Райта, название "Орешник" - это, вероятно, отсылка на суббоеприпасы, напоминающие гроздья лесных орехов.

Издание также отмечает, что между ракетными системами "Орешник" и "Рубеж" есть некоторые физические различия. Обломки с места удара указывают на то, что "Орешник" имеет размер около 92 см в окружности, тогда как "Рубеж" - 1 м 83 см.

Вероятно, это объясняется тем, что "Орешник" рассчитан на полеты на меньшие расстояния, чем "Рубеж". Ведь "Рубеж" может достичь цели в любой точке Земли, а "Орешник" может пролететь около 5 488 км. Даже такое расстояние позволит ей достичь большей части Европы.

Кроме того, аналитики издания добавляют, что "Орешник" является самым дальнобойным оружием, которое когда-либо использовали в конфликтах в Европе.

Напомним, как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин во время своего обращения к россиянам отметил, что Россия ударила по Днепру новейшей ракетой средней дальности "Орешник".

Аналитики Института изучения войны (ISW) не исключают - в ближайшие дни Россия может провести дополнительные испытательные пуски таких же или аналогичных баллистических ракет, чтобы добиться того же риторического эффекта.

Также известно, что новая российская баллистическая ракета, которая попала по Днепру 21 ноября имела несколько боеголовок. Впрочем, она не имела взрывчатки, а потому нанесла небольшой ущерб.

Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.