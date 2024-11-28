Подоляк раскрыл оружие, которым можно сбивать 'Орешник': договорились с США

Украина договорилась с США, чтобы получить средства противовоздушной обороны для борьбы с атаками РФ.

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У США есть оружие против "Орешника" / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот: видео

Ключевые тезисы Подоляка:

Чем можно сбить российскую ракету "Орешник"

США могут передать Украине специльное оружие

Российский диктатор Владимир Путин сегодня заявил, что аналоги "Орешника" в мире появятся еще не скоро и сбить эту ракету "невозможно". Однако противодействие этим ракетам есть на складах в США.

Речь идет об эффективных комплексах, но пока партнеры не готовы их предоставить нашей стране, рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что наши партнеры "парализованы" и не могут принять решительных решений.

видео дня

Советник председателя ОПУ для 24 Канала объяснил, что Путин - это человек, который совершенно не разбирается в оружии, не понимает, о чем он говорит и имеет примитивную логику. Такие же абсурдные заявления он делал относительно ракет "Кинжалов", якобы, их сбить нереально. Все его слова рассчитаны и эффект пропаганды.

Что известно о ракете "Кедр" / Инфографика: Главред

"Мы же договорились в Вашингтоне об определенном количестве инструментов, которые позволяют защитить небо Украины. Они могут перехватывать на разных этапах различные ракеты. Есть эффективные современные противоракетные комплексы, которые, кстати, поставили Израилю, которые перехватят все, что Россия может придумать", - подчеркнул Подоляк.

Однако, по словам советника председателя ОПУ, Украина все же должна объяснять партнерам базовые вещи, если есть договоренность о передаче вооружения, надо ее придерживаться. Кроме того, мир не может просто так смотреть, как одна страна-агрессор убивает гражданское население другой страны.

Российская ракета "Орешник" - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что недавно РФ впервые атаковала Украину ракетой "Арешник". Российский диктатор Владимир Путин во время своего обращения к россиянам отметил, что Россия ударила по Днепру новейшей ракетой средней дальности "Арешник".

Специалисты рассказали, чем опасна ракета для Украины. Новая российская баллистическая ракета, которая попала по Днепру 21 ноября имела несколько боеголовок. Высокопоставленные источники в украинском правительстве сообщили, что на этот раз ракета несла фиктивные боеголовки.

В ГУР назвали количество ядерных ракет-носителей в РФ, которые представляют угрозу для Украины. Известно, что "Кедр" - это баллистическая ракета средней дальности и носитель ядерного оружия. Однако, Буданов заявил, что это экспериментальная система.

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