Удар "Кедром" по Днепру: в ГУР назвали число ядерных ракет-носителей в РФ

Ракетная система РФ "Кедр" является экспериментальной, пояснил Кирилл Буданов.

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В ГУР назвали число ракет "Кедр" у РФ / Коллаж: Главред, фото: ГУР, mil.ru

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РФ могла изготовить два образца ракеты "Кедр"

В ходе испытаний могут изготовить 10 носителей

Страна-агрессор РФ должна была изготовить два экспериментальных образца ракеты из состава ракетного комплекса "Кедр" по состоянию на октябрь текущего года.

Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов во время дискуссии "Геноцидальные практики РФ в Украине: от Голодомора до российско-украинской войны".

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"Еще раз говорю. Ракета экспериментальная. Мы знаем точно, что по состоянию на октябрь должны были сделать две исследовательских образца, может сделали чуть больше, но поверьте, это исследовательский образец, но еще не серийное производство, слава богу", — сказал он.

В то же время начальник ГУР подчеркнул, что "Орешник", как называл атаковавшую Днепр ракету диктатор Владимир Путин – название научно-исследовательской работы, "это просто шифр".

/ Инфографика Главред

"Сама система называется "Кедр". Это экспериментальная система. Скажем так, это баллистическая ракета средней дальности. Носитель ядерного оружия. То, что они использовали ее в безядерном варианте - это, как говорится, от них предупреждение, о том, что они совсем с ума не сошли", — отметил Буданов.

Подробности изготовления ракет "Кедр" в РФ

В свою очередь замначальника ГУР Вадим Скибицкий уточнил, что Россия может иметь до десяти единиц новой баллистической ракеты, которой вчера ударила по Днепру.

В то же время он указал на то, что на сегодня вряд ли можно говорить о том, что уже запущено ее массовое производство.

"Если это исследовательско-боевое использование, то минимум десять ракет будет. Для того, чтобы запустить ракету в серийное производство, нужно провести минимум десять испытаний. Мы это видели на "Булаве" морского базирования, когда была половина успешных, а половина неуспешных пусков", — сказал Скибицкий.

Ранее сообщалось о том, что страна-агрессор Россия нанесла удар по Днепру 21 ноября баллистической ракетой вероятно из ракетного комплекса "Кедр". Подлетное время этой российской ракеты с момента запуска в Астраханской области до попадания в городе Днепр составило 15 минут, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Как сообщал Главред, 21 ноября РФ запустила межконтитентальную баллистическую ракету. Российские захватчики утром запустили ряд ракет по Украине. Был атакован город Днепр - там были повреждены предприятия и критическая инфраструктура.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар РФ межконтинентальной баллистической ракетой. По его словам, враг боится настолько, что применяет уже новые ракеты. Также он отметил, что Путин использует Украину как полигон.

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Что известно о ракетном комплексе "Кедр"? В начале 2021 года российские пропагандисты писали о том, что российский ВПК начал проектирование "стратегического комплекса нового поколения", получившего обозначение "Кедр". Период начала опытно-конструкторских работ указывался на 2023-2024 годы. Также пропагандисты РФ сообщали, что этот комплекс якобы создается взамен МБР "Ярс" и будет ракетой нового поколения, которая будет иметь большую мобильность и меньшую уязвимость. До удара по Днепру 21 ноября 2024 года россияне уже дважды производили испытательные пуски "Кедра" – в октябре 2023 и апреле 2024 года.

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