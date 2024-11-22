Кто подтолкнул Путина запустить межконтинентальную ракету: в ЦПД дали ответ

Запуском межконтинентальной ракеты Путин вызывает еще большую эскалацию. В то же время повышение градуса постепенно будет превращать Россию в КНДР.

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В ЦПД сказали, кто подтолкнул Путина запустить межконтинентальную ракету/ коллаж: Главред, фото: Defense Express, сайт Кремля

Кратко:

К запуску межконтинентальной ракеты Путина подтолкнули Кириенко и Патрушев

Каждый из них таким шагом преследует свои цели.

Российского диктатора Владимира Путина подтолкнули на запуск межконтинентальной баллистической ракеты по Украине первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и бывший секретарь Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев.

Таким образом они толкают Путина к еще большей эскалации. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

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"Путина на осуществление ударов межконтинентальной баллистикой и повышение градуса напряжения толкают Кириенко и Патрушев. Каждый из них имеет собственные цели. Кириенко, например, который отвечает за все информационные операции, пытается стать серым кардиналом внутренней и региональной политики", - отметил Коваленко.

Председатель ЦПД отметил, что взамен повышение градуса постепенно будет превращать Россию в КНДР. И это повлечет жесткие действия против обеих этих стран, а в будущем - изоляцию этих стран.

Что известно о ракете "Рубеж"/ Инфографика: Главред

Удар по Украине ракетой "Орешник" - что известно

Напомним, утром 21 ноября РФ запустила межконтитентальную баллистическую ракету. Российские захватчики утром запустили ряд ракет по Украине. Был атакован город Днепр - там были повреждены предприятия и критическая инфраструктура.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар РФ межконтинентальной баллистической ракетой. По его словам, враг боится настолько, что применяет уже новые ракеты. Также он отметил, что Путин использует Украину как полигон.

После удара РФ межконтинентальной ракетой по Днепру Путин выступил со срочным обращением. По словам российского диктатора, во время утренней атаки на Днепр, россияне применили ракету средней дальности "Орешник".

В РФ также говорят, якобы за полчаса до пуска "Орешника" РФ прислала сообщение США. РФ якобы прислала сообщение США по линии центра по уменьшению ядерной опасности.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

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