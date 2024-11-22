Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Кто подтолкнул Путина запустить межконтинентальную ракету: в ЦПД дали ответ

Алёна Воронина
22 ноября 2024, 09:56
3380
Запуском межконтинентальной ракеты Путин вызывает еще большую эскалацию. В то же время повышение градуса постепенно будет превращать Россию в КНДР.
Межконтинентальная баллистическая ракета, Владимир Путин
В ЦПД сказали, кто подтолкнул Путина запустить межконтинентальную ракету/ коллаж: Главред, фото: Defense Express, сайт Кремля

Кратко:

  • К запуску межконтинентальной ракеты Путина подтолкнули Кириенко и Патрушев
  • Каждый из них таким шагом преследует свои цели.

Российского диктатора Владимира Путина подтолкнули на запуск межконтинентальной баллистической ракеты по Украине первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и бывший секретарь Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев.

Таким образом они толкают Путина к еще большей эскалации. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

видео дня

"Путина на осуществление ударов межконтинентальной баллистикой и повышение градуса напряжения толкают Кириенко и Патрушев. Каждый из них имеет собственные цели. Кириенко, например, который отвечает за все информационные операции, пытается стать серым кардиналом внутренней и региональной политики", - отметил Коваленко.

Председатель ЦПД отметил, что взамен повышение градуса постепенно будет превращать Россию в КНДР. И это повлечет жесткие действия против обеих этих стран, а в будущем - изоляцию этих стран.

РС-26 Рубеж Инфографика Главред
Что известно о ракете "Рубеж"/ Инфографика: Главред

Удар по Украине ракетой "Орешник" - что известно

Напомним, утром 21 ноября РФ запустила межконтитентальную баллистическую ракету. Российские захватчики утром запустили ряд ракет по Украине. Был атакован город Днепр - там были повреждены предприятия и критическая инфраструктура.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар РФ межконтинентальной баллистической ракетой. По его словам, враг боится настолько, что применяет уже новые ракеты. Также он отметил, что Путин использует Украину как полигон.

После удара РФ межконтинентальной ракетой по Днепру Путин выступил со срочным обращением. По словам российского диктатора, во время утренней атаки на Днепр, россияне применили ракету средней дальности "Орешник".

В РФ также говорят, якобы за полчаса до пуска "Орешника" РФ прислала сообщение США. РФ якобы прислала сообщение США по линии центра по уменьшению ядерной опасности.

Читайте также:

Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Путин Кириенко Николай Патрушев межконтинентальные баллистические ракеты ракетный удар Андрей Коваленко Ракета Орешник
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Кто подтолкнул Путина запустить межконтинентальную ракету: в ЦПД дали ответ

Кто подтолкнул Путина запустить межконтинентальную ракету: в ЦПД дали ответ

09:56Украина
Угроза становится реальной: Германия готовит войска к потенциальной войне с РФ

Угроза становится реальной: Германия готовит войска к потенциальной войне с РФ

09:55Мир
Трамп готовит неприятности РФ, Китаю и Ирану, а для Украины может запустить ленд-лиз – Загородний

Трамп готовит неприятности РФ, Китаю и Ирану, а для Украины может запустить ленд-лиз – Загородний

09:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Невестка предательницы Наташи Королевой официально отреклась от выбора родителей

Невестка предательницы Наташи Королевой официально отреклась от выбора родителей

Как юная девочка: вдова Николая Мозгового с афрокосами очаровала Сеть

Как юная девочка: вдова Николая Мозгового с афрокосами очаровала Сеть

Мощная метель, снегопады и ветер: на Украину налетит штормовая погода

Мощная метель, снегопады и ветер: на Украину налетит штормовая погода

Перловка сварится моментально: какой простой секрет стоит знать

Перловка сварится моментально: какой простой секрет стоит знать

В Украине будут выключать свет в течение 16 часов: графики отключений на 22 ноября

В Украине будут выключать свет в течение 16 часов: графики отключений на 22 ноября

Последние новости

10:50

Какую часть Киева может разрушить в случае попадания ядерной ракеты: эксперт дал ответ

10:14

Как привлечь любовь на Новый год: действенные ритуалы для счастья

09:56

Кто подтолкнул Путина запустить межконтинентальную ракету: в ЦПД дали ответ

09:55

Угроза становится реальной: Германия готовит войска к потенциальной войне с РФ

09:45

Загрязнит половину Днепропетровщины: что будет, если начинить Орешник ядерным зарядом

Интересная идея, но есть вопросы с реализацией: Петр Олещук - о плане стойкости ЗеленскогоИнтересная идея, но есть вопросы с реализацией: Петр Олещук - о плане стойкости Зеленского
09:11

Карта Deep State онлайн за 22 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

09:03

Почему Путин решил испытать на украинцах межконтинентальную ракетумнение

09:01

Как почистить наушники от серы: простые и действенные советы

09:00

Трамп готовит неприятности РФ, Китаю и Ирану, а для Украины может запустить ленд-лиз – ЗагороднийВидео

Реклама
08:50

У Путина 2 цели: эксперт сказал, по чему РФ может еще ударить межконтинентальными ракетами

08:03

РФ ударила по жилому кварталу Сум: два человека погибли, еще 12 - пострадалиФото

08:00

"Эти вопросы решал муж": бывшая жена Остапчука заговорила о новом браке

07:24

Армия РФ оккупировала Дальнее и продвинулась возле 8 населенных пунктов - DeepState

06:49

Под Киевом - взрывы: силы ПВО сбивают вражеские "Шахеды"

06:06

Почему запуск новой ракеты по Украине - это констатация беспомощности россиянмнение

05:48

Гороскоп на завтра 23 ноября: Овнам - день наслаждения, Скорпионам - финансовый успех

05:04

Украина должна сделать шаги: от чего зависит успех плана стойкости - Олещук

05:00

Какой сегодня праздник 22 ноября 2024 года: почему нельзя обижаться и злословить

04:30

Что такое "відлога": мало кто сможет объяснить значение словаВидео

03:32

Зимние счастливчики: кто из знаков Зодиака встретит Новый год в гармонии

Реклама
03:05

Потеряете жизненную силу: что ни в коем случае нельзя брать в руки 22 ноября

03:01

Зачем нужен План стойкости: Олещук объяснил затею ЗеленскогоВидео

02:30

Куда достанут ATACMS и Storm Shadow: прогноз дальнобойных ударов по целям в РФ

01:30

Известная топ-модель призналась в тяжелой зависимости

01:20

На 21% дешевле, чем неделей ранее: в Украине снизилась цена на популярный овощ

01:00

На Курщине положительные новости: ВСУ разгромили врага и взяли пленных - эксперт

00:36

Графики отключений света: почему они постоянно меняются, объяснение от YASNO

21 ноября, четверг
23:42

РФ готовит ракетный удар по Верховной Раде: нардепов предупредили об угрозе - СМИ

23:38

РФ может готовить новый удар: враг планирует провести ракетные испытания - росСМИ

23:12

"Он ждал меня и я вернулась": Вера Брежнева сделала публичное признание - детали

23:05

Генерал КНДР ранен в результате удара ВСУ по Курщине: в СМИ раскрыли потери РФ

22:58

Битва двух Дженнифер: почему перестали общаться две бывшие Бена Аффлека

22:52

На фоне атаки РФ баллистической ракетой: США готовят новый пакет помощи Украине

22:31

Наталью Могилевскую дети довели до слез - что произошло

22:15

"Путин врет": Зеленский эмоционально отреагировал на обращение российского диктатора

22:10

"Был немного другим": El Кравчук впервые рассказал про неизлечимое расстройство

22:08

Кремль повышает ставки: удар по Днепру был ядерным предупреждением - CNN

22:00

Обращение Путина и удар ракетой "Орешник": главные новости Украины (дайджест)

21:47

За полчаса до пуска "Орешника" РФ отправила уведомление США: циничное заявление Пескова

21:42

Муж покойной Анастасии Заворотнюк изменился до неузнаваемости - детали

Реклама
21:33

РФ ударила "экспериментальной ракетой": в США раскрыли неожиданные подробности - CNN

21:13

Раздел Украины на 3 части: в МИД жестко отреагировали на планы РФ

21:05

Враг оккупировал еще один населенный пункт на Донбассе: бойцам ВСУ грозит котел

20:50

Путин пытается "нанести ядерный удар" без самого ударамнение

20:50

София Ротару продает квартиру в Москве - в Сети появились фото жилища

20:30

РФ атаковала Украину ракетой "Орешник": что известно о российской "вундервафле"

20:30

"РФ деградировала до состояния КНДР": в МИД сделали заявление об ударе по Днепру

20:27

Ракета Орешник: что это такое?мнение

20:24

Ссора с боссом привела к страшной болезни: мужчине поставили неожиданный диагноз

19:54

Популярная фитнес-тренер назвала худшее время для начала похудения

Новый год 2025
В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять