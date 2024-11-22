Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Под Киевом - взрывы: силы ПВО сбивают вражеские "Шахеды"

Анна Ярославская
22 ноября 2024, 06:49
4256
Украинцев призвали оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Атака дронов, дроны, ПВО
На Киевщине силы ПВО отбивают атаку дронов / Коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

Кратко:

  • В Украине зафиксировали вражеские дроны
  • На Киевщине работают силы ПВО

Утром в пятницу, 22 ноября, в Киевской области слышны взрывы - там работают силы ПВО. Зафиксировано движение вражеских дронов. Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины.

В Киевской областной военной администрации призвали не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

видео дня

Ранее в Воздушных силах предупредили о группе "Шахедов" в Киевской, Черниговской и Житомирской областях, которые двигались в западном направлении.

инфографика шахед, шахед, шахеды
"Шахед" - основные характеристики / Инфографика: Главред

Также вражеские дроны фиксировали на Сумщине (двигаются в западном направлении) и в районе Чернигова.

Карта воздушных тревог по состоянию на 06:36 выглядит так:

Карта тревог по состоянию на 06:36
Карта тревог по состоянию на 06:36 / t.me/alarmukraine

Тем временем по состоянию на шесть часов утра 22 ноября в Черном море находятся 28 вражеских кораблей, шесть из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 23 ракет.

В Средиземном море - два вражеских корабля, из которых один является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

Под Киевом - взрывы: силы ПВО сбивают вражеские 'Шахеды'
Сколько вражеских кораблей находятся в море утром 22 ноября / t.me/ukrainian_navy

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на четверг, 21 ноября, по всей Украине была объявлена воздушная тревога - страна-агрессор РФ нанесла ракетный удар по Украине.

Взрывы прогремели в Днепре - под удар попало промышленное предприятие. Позже мэр Днепра Борис Филатов уточнил, что в результате обстрела пострадало здание центра реабилитации инвалидов. Там разрушена котельная, выбиты окна.

В Воздушных силах сообщили, что РФ запустила по Днепру межконтитентальную баллистическую ракету.

Утром 21 ноября российская оккупационная армия атаковала Кривой Рог. Пострадали 15 человек, в том числе двое подростков. Есть разрушения.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева война в Украине дроны новости Украины война России и Украины атака дронов
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ ударила по жилому кварталу Сум: два человека погибли, еще 12 - пострадали

РФ ударила по жилому кварталу Сум: два человека погибли, еще 12 - пострадали

08:03Украина
Армия РФ оккупировала Дальнее и продвинулась возле 8 населенных пунктов - DeepState

Армия РФ оккупировала Дальнее и продвинулась возле 8 населенных пунктов - DeepState

07:24Украина
Под Киевом - взрывы: силы ПВО сбивают вражеские "Шахеды"

Под Киевом - взрывы: силы ПВО сбивают вражеские "Шахеды"

06:49Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Невестка предательницы Наташи Королевой официально отреклась от выбора родителей

Невестка предательницы Наташи Королевой официально отреклась от выбора родителей

Как юная девочка: вдова Николая Мозгового с афрокосами очаровала Сеть

Как юная девочка: вдова Николая Мозгового с афрокосами очаровала Сеть

Мощная метель, снегопады и ветер: на Украину налетит штормовая погода

Мощная метель, снегопады и ветер: на Украину налетит штормовая погода

22:22 и не только: что значит, когда на часах видишь одинаковые цифры

22:22 и не только: что значит, когда на часах видишь одинаковые цифры

В Украине будут выключать свет в течение 16 часов: графики отключений на 22 ноября

В Украине будут выключать свет в течение 16 часов: графики отключений на 22 ноября

Последние новости

08:03

РФ ударила по жилому кварталу Сум: два человека погибли, еще 12 - пострадали

08:00

"Эти вопросы решал муж": бывшая жена Остапчука заговорила о новом браке

07:24

Армия РФ оккупировала Дальнее и продвинулась возле 8 населенных пунктов - DeepState

06:49

Под Киевом - взрывы: силы ПВО сбивают вражеские "Шахеды"

06:06

Почему запуск новой ракеты по Украине - это констатация беспомощности россиянмнение

Интересная идея, но есть вопросы с реализацией: Петр Олещук - о плане стойкости ЗеленскогоИнтересная идея, но есть вопросы с реализацией: Петр Олещук - о плане стойкости Зеленского
05:48

Гороскоп на завтра 23 ноября: Овнам - день наслаждения, Скорпионам - финансовый успех

05:04

Украина должна сделать шаги: от чего зависит успех плана стойкости - Олещук

05:00

Какой сегодня праздник 22 ноября 2024 года: почему нельзя обижаться и злословить

04:30

Что такое "відлога": мало кто сможет объяснить значение словаВидео

Реклама
03:32

Зимние счастливчики: кто из знаков Зодиака встретит Новый год в гармонии

03:05

Потеряете жизненную силу: что ни в коем случае нельзя брать в руки 22 ноября

03:01

Зачем нужен План стойкости: Олещук объяснил затею ЗеленскогоВидео

02:30

Куда достанут ATACMS и Storm Shadow: прогноз дальнобойных ударов по целям в РФ

01:30

Известная топ-модель призналась в тяжелой зависимости

01:20

На 21% дешевле, чем неделей ранее: в Украине снизилась цена на популярный овощ

01:00

На Курщине положительные новости: ВСУ разгромили врага и взяли пленных - эксперт

00:36

Графики отключений света: почему они постоянно меняются, объяснение от YASNO

21 ноября, четверг
23:42

РФ готовит ракетный удар по Верховной Раде: нардепов предупредили об угрозе - СМИ

23:38

РФ может готовить новый удар: враг планирует провести ракетные испытания - росСМИ

23:12

"Он ждал меня и я вернулась": Вера Брежнева сделала публичное признание - детали

Реклама
23:05

Генерал КНДР ранен в результате удара ВСУ по Курщине: в СМИ раскрыли потери РФ

22:58

Битва двух Дженнифер: почему перестали общаться две бывшие Бена Аффлека

22:52

На фоне атаки РФ баллистической ракетой: США готовят новый пакет помощи Украине

22:31

Наталью Могилевскую дети довели до слез - что произошло

22:15

"Путин врет": Зеленский эмоционально отреагировал на обращение российского диктатора

22:10

"Был немного другим": El Кравчук впервые рассказал про неизлечимое расстройство

22:08

Кремль повышает ставки: удар по Днепру был ядерным предупреждением - CNN

22:00

Обращение Путина и удар ракетой "Орешник": главные новости Украины (дайджест)

21:47

За полчаса до пуска "Орешника" РФ отправила уведомление США: циничное заявление Пескова

21:42

Муж покойной Анастасии Заворотнюк изменился до неузнаваемости - детали

21:33

РФ ударила "экспериментальной ракетой": в США раскрыли неожиданные подробности - CNN

21:13

Раздел Украины на 3 части: в МИД жестко отреагировали на планы РФ

21:05

Враг оккупировал еще один населенный пункт на Донбассе: бойцам ВСУ грозит котел

20:50

Путин пытается "нанести ядерный удар" без самого ударамнение

20:50

София Ротару продает квартиру в Москве - в Сети появились фото жилища

20:30

РФ атаковала Украину ракетой "Орешник": что известно о российской "вундервафле"

20:30

"РФ деградировала до состояния КНДР": в МИД сделали заявление об ударе по Днепру

20:27

Ракета Орешник: что это такое?мнение

20:24

Ссора с боссом привела к страшной болезни: мужчине поставили неожиданный диагноз

19:54

Популярная фитнес-тренер назвала худшее время для начала похудения

Реклама
19:38

Мощная метель, снегопады и ветер: на Украину налетит штормовая погода

19:28

Удар РФ межконтинентальной ракетой по Днепру: Путин выступил со срочным обращением

19:23

Гении, господствующие над хаосом: астрологи назвали ТОП-4 знака зодиака

19:15

День имеет значение: когда нужно украшать елку в 2024 году

19:10

Об ударе по Днепру новой ракетой РФмнение

19:02

Планам "СВО" поставлена жирная точка: ВСУ переиграли Путина на ключевом направлении

18:54

В Украине будут выключать свет в течение 16 часов: графики отключений на 22 ноября

18:53

Мобилизация аспирантов: в Раде ответили, будут ли они иметь отсрочку в 2025 году

18:52

Стопроцентный способ согреться в самую лютую стужу: что делать если холодно

18:34

Потеряли 700 тысяч человек: британская разведка оценила армию РФ через 1000 дней войны

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКогда колядуют, щедруют и посевают в УкраинеКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского Рождества
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять