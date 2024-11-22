Под Киевом - взрывы: силы ПВО сбивают вражеские 'Шахеды'

Кратко:
- В Украине зафиксировали вражеские дроны
- На Киевщине работают силы ПВО
Утром в пятницу, 22 ноября, в Киевской области слышны взрывы - там работают силы ПВО. Зафиксировано движение вражеских дронов. Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины.
В Киевской областной военной администрации призвали не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Ранее в Воздушных силах предупредили о группе "Шахедов" в Киевской, Черниговской и Житомирской областях, которые двигались в западном направлении.
Также вражеские дроны фиксировали на Сумщине (двигаются в западном направлении) и в районе Чернигова.
Карта воздушных тревог по состоянию на 06:36 выглядит так:
Тем временем по состоянию на шесть часов утра 22 ноября в Черном море находятся 28 вражеских кораблей, шесть из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 23 ракет.
В Средиземном море - два вражеских корабля, из которых один является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.
Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на четверг, 21 ноября, по всей Украине была объявлена воздушная тревога - страна-агрессор РФ нанесла ракетный удар по Украине.
Взрывы прогремели в Днепре - под удар попало промышленное предприятие. Позже мэр Днепра Борис Филатов уточнил, что в результате обстрела пострадало здание центра реабилитации инвалидов. Там разрушена котельная, выбиты окна.
В Воздушных силах сообщили, что РФ запустила по Днепру межконтитентальную баллистическую ракету.
Утром 21 ноября российская оккупационная армия атаковала Кривой Рог. Пострадали 15 человек, в том числе двое подростков. Есть разрушения.
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