В РФ взлетали МиГ-31К и Ту-95 и запустили ракеты по Украине: что известно

Кратко:
- РФ подняла в небо 2 Миг-31К и 6 Ту-95МС
- По всей Украине объявили воздушную тревогу
- Враг запустил по Украине крылатые ракеты
В ночь на 21 ноября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Причина - взлет вражеских МиГ-31К - носителей ракет "Кинжал" - и бомбардировщиков Ту-95МС. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистики. После пяти часов утра в Днепре прогремели взрывы - пока что детали удара не уточняются.
В 05:47 ВС ВСУ сообщили, что вероятно были осуществлены пуски крылатых ракет Х-101 бортами Ту-95 в районе Энгельса.
Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" отметил, что если пуски были настоящие, то ракеты ожидаются в нашем воздушном пространстве около 6:40.
Тем временем, по данным ВМС, в Черном море 5 носителей "Калибров" с общим залпом до 28 ракет.
По данным на 06:32 все самолеты ТУ-95МС осуществили посадку на аэродромы.
"Все 6× бортов Ту-95МС совершили посадку на аэродромах Энгельс и Приволжский в Саратовской и Астраханской областях РФ соответственно. Ранее 2× МиГ-31К совершили посадку на аэродром вылета Саваслейка", - пишет monitor.
Ракет в воздушном пространстве Украины пока нет. До 07:00 будет понятно, была ли это имитация пусков или нет.
06:39 Вхождение крылатых ракет в воздушное пространство Украины. Первая группа проходит через Черниговскую область, курс южный.
06:43 Ракеты сменили курс в направлении Киевщины.
06:52 Ракеты из Черниговской области на Полтавщину.
06:58 Ракета на Миргород с северо-запада.
07:00 Еще одна ракета на Миргород по тому же курсу.
В 07:14 в воздушных силах ВСУ сообщили о движении ракеты курсом на Днепр со стороны Кременчуга.
По данным мониторинговых каналов в 07:17 в Днепре прогремели взрывы.
07:23 В Житомирской и Сумской областях применены аварийные обесточивания, сообщают местные облэнерго.
07:38 Начались отбои тревоги по областям.
Согласно данным monitor, во время ракетной атаки оккупанты применили:
- крылатые ракеты Х-101/55, запущенные бортами Ту-95МС из района Саратовской области РФ;
- баллистическую ракету 9м723 ОТРК "Искандер-М";
- вероятно, аэробалистическую сверхзвуковую ракету Х-47м2 комплекса "Киндждал".
"Под атакой находился Днепр и агломерация. Ракетная атака длилась два часа", – говорится в сообщении.
Подробно о последствиях атаки на Днепр читайте в материале: Взрывы в Днепре: РФ атаковала промышленное предприятие, вспыхнули пожары.
Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости
Как сообщал Главред, утром 20 ноября посольства США, Испании, Италии и Греци в Киеве приняли решение временно закрыть свои офисы в среду, 20 ноября. Причина - получение "конкретной" информации о возможной "крупной" воздушной атаке на столицу Украины.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что россияне делали запасы ракет на серию обстрелов Украины в течение месяцев. Речь идет о ракетах Х-101, "Калибрах" и баллистике. По его словам, для обстрелов у РФ готова авиация и запасы ракет на аэродромах стратегической авиации, а также складах. Также могут быть задействованы корабли.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы всегда должны обращать внимание на воздушную тревогу, поскольку Россия - сумасшедшая.
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