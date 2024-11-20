'У нас сумасшедший сосед': Зеленский о сообщениях о 'мощной атаке' РФ

Украинцам следует всегда обращать внимание на сигналы воздушной тревоги, поскольку Россия остается опасной и непредсказуемой, подчеркнул президент.

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На 1001-й день войны Россия такая же сумасшедшая, как и в первый / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, Минобороны РФ

Главные тезисы из обращения Зеленского:

Информационное нагнетание и паника играют на руку врагу

Украинцы всегда должны обращать внимание на сигналы тревоги

На 1001-й день войны РФ так же безумна, как и в первый день полномасштабного вторжения

Информационное нагнетание, которое наблюдалось в этот день, и панические сообщения о массированной атаке РФ только играют на руку врагу. Украинцы всегда должны обращать внимание на воздушную тревогу, поскольку Россия сумасшедшая. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Сегодня было много нервов и вопросов о какой-то особой опасности. Хотя сколько жестоких и подлых ударов России мы уже прошли за это время... Всегда надо обращать внимание на воздушную тревогу. У нас такой сосед - сумасшедший", - подчеркнул глава государства. видео дня

Зеленский подчеркнул, что на 1001-й день полномасштабной войны Россия остается такой же сумасшедшей, "как и в 1000-й день, и 24 февраля". Он отметил, что информационное нагнетание, которое было сегодня вокруг вероятной массированной атаки РФ, и панические сообщения только способствуют врагу.

"Пожалуйста, берегите себя, помогайте нашей армии и заботьтесь, в частности, чтобы никто не мог использовать ваши эмоции в своих собственных интересах. А мы продолжаем укреплять ПВО", - подчеркнул президент.

Закрытие посольств в Киеве и угроза массированного удара - что известно

Напомним, 20 ноября посольства США и нескольких других государств в Киеве временно закрыли свои офисы. Они получили "конкретную" информацию о возможной "массированной" воздушной атаке на столицу Украины.

В то же время глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что Россия заблаговременно готовилась к атакам в зимний период. По его словам, враг накопил значительный запас ракет, подготовил авиацию и флот, а также обеспечил использование различных типов вооружения для ударов.

Как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин усилил атаки на Киев после разрешения Запада на использование ракет вглубь российской территории, заявил аналитик Шон Белл для Sky News. По его словам, посольства в Киеве, в частности американское, могут стать мишенью российских атак, из-за чего США, вероятно, принимают меры для защиты своих сотрудников.

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Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.

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