Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"У нас сумасшедший сосед": Зеленский о сообщениях о "мощной атаке" РФ

Руслана Заклинская
20 ноября 2024, 20:56
217
Украинцам следует всегда обращать внимание на сигналы воздушной тревоги, поскольку Россия остается опасной и непредсказуемой, подчеркнул президент.
'У нас сумасшедший сосед': Зеленский о сообщениях о 'мощной атаке' РФ
На 1001-й день войны Россия такая же сумасшедшая, как и в первый / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, Минобороны РФ

Главные тезисы из обращения Зеленского:

  • Информационное нагнетание и паника играют на руку врагу
  • Украинцы всегда должны обращать внимание на сигналы тревоги
  • На 1001-й день войны РФ так же безумна, как и в первый день полномасштабного вторжения

Информационное нагнетание, которое наблюдалось в этот день, и панические сообщения о массированной атаке РФ только играют на руку врагу. Украинцы всегда должны обращать внимание на воздушную тревогу, поскольку Россия сумасшедшая. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Сегодня было много нервов и вопросов о какой-то особой опасности. Хотя сколько жестоких и подлых ударов России мы уже прошли за это время... Всегда надо обращать внимание на воздушную тревогу. У нас такой сосед - сумасшедший", - подчеркнул глава государства.

видео дня

Зеленский подчеркнул, что на 1001-й день полномасштабной войны Россия остается такой же сумасшедшей, "как и в 1000-й день, и 24 февраля". Он отметил, что информационное нагнетание, которое было сегодня вокруг вероятной массированной атаки РФ, и панические сообщения только способствуют врагу.

"Пожалуйста, берегите себя, помогайте нашей армии и заботьтесь, в частности, чтобы никто не мог использовать ваши эмоции в своих собственных интересах. А мы продолжаем укреплять ПВО", - подчеркнул президент.

Закрытие посольств в Киеве и угроза массированного удара - что известно

Напомним, 20 ноября посольства США и нескольких других государств в Киеве временно закрыли свои офисы. Они получили "конкретную" информацию о возможной "массированной" воздушной атаке на столицу Украины.

В то же время глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что Россия заблаговременно готовилась к атакам в зимний период. По его словам, враг накопил значительный запас ракет, подготовил авиацию и флот, а также обеспечил использование различных типов вооружения для ударов.

Как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин усилил атаки на Киев после разрешения Запада на использование ракет вглубь российской территории, заявил аналитик Шон Белл для Sky News. По его словам, посольства в Киеве, в частности американское, могут стать мишенью российских атак, из-за чего США, вероятно, принимают меры для защиты своих сотрудников.

Читайте также:

Удары России по Украине и отключение света

С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.

Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.

Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский война России и Украины ракетный удар Ракетная атака на Украину
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Угроза ядерного удара и закрытие посольств: главные новости Украины (дайджест)

Угроза ядерного удара и закрытие посольств: главные новости Украины (дайджест)

22:00Украина
Британия утилизирует военные корабли, вертолеты и беспилотники: что происходит

Британия утилизирует военные корабли, вертолеты и беспилотники: что происходит

21:20Мир
"У нас сумасшедший сосед": Зеленский о сообщениях о "мощной атаке" РФ

"У нас сумасшедший сосед": Зеленский о сообщениях о "мощной атаке" РФ

20:56Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Батареи могут стать горячее в разы: сантехник поделился секретом

Батареи могут стать горячее в разы: сантехник поделился секретом

Длинноногая красотка: дочь Орбакайте становится копией мамы

Длинноногая красотка: дочь Орбакайте становится копией мамы

"Идти работать дворником": звезда сериала "Сваты" не вернется в РФ

"Идти работать дворником": звезда сериала "Сваты" не вернется в РФ

Масло будет свежим круглый год: эксперт раскрыла секреты хранения продукта

Масло будет свежим круглый год: эксперт раскрыла секреты хранения продукта

РФ готова завершить войну в Украине: в Reuters назвали пять условий Путина

РФ готова завершить войну в Украине: в Reuters назвали пять условий Путина

Последние новости

22:07

Меган просто взбесится: принц Гарри сделал татуировку на видном месте

22:00

Угроза ядерного удара и закрытие посольств: главные новости Украины (дайджест)

21:20

Британия утилизирует военные корабли, вертолеты и беспилотники: что происходит

21:06

Мамино сокровище: как выглядит двухлетняя дочь Свитолиной от Монфиса

20:56

"У нас сумасшедший сосед": Зеленский о сообщениях о "мощной атаке" РФ

Какой будет зима 2025 в Украине: климатолог Засядько дала прогнозКакой будет зима 2025 в Украине: климатолог Засядько дала прогноз
20:50

Все гораздо проще, чем кажется: как правильно выбрать зимние шины для авто

20:50

Без тысяч погибших: Зеленский назвал единственный вариант возвращения Крыма

20:20

Решает давнюю проблему: для чего нужно втыкать столовые приборы в лук

20:17

"Опередили врага": начальник Генштаба раскрыл, как Курская операция сорвала планы РФ

Реклама
19:49

Зима озолотит представителей трех знаков Зодиака: кто сказочно разбогатеет

19:40

Мороз -8, снегопады и гололедица: Украину накрывает очень мощная непогода

19:31

У Путина готовят заморозку вкладов россиян, "на Валдае" уже одобрили это решение

19:26

Россияне жестоко расстреляли пленных бойцов ВСУ на двух направлениях

19:10

Ким Чен Ын садит Путина на оружейную иглумнение

19:06

ВСУ "на характере" отвоевали позиции: воины 28 ОМБр провели операцию под Торецком

18:56

График отключения света на 21 ноября: сколько часов придется сидеть в темноте

18:47

Прицел на Крым: какие объекты ВСУ могут атаковать ракетами США - Братчук

18:39

Угроза ядерного удара: может ли Украина сбивать ракеты РС-26 "Рубеж" - СМИ

18:36

Тюремный срок с конфискацией: в СБУ приговорили путиниста Машкова

18:27

Украина под угрозой ракетного удара, РФ подняла в воздух авиацию

Реклама
18:16

Путин хочет разделить Украину на три части: что известно о коварном плане РФ

18:16

Хитрый трюк для водителей: как разморозить лобовое стекло с помощью пакета

18:15

"Я бы ему кое-что ампутировала": Лолита набросилась на россиянина и дружка Киркорова

17:50

"Дал добро": Байден советовался с Трампом относительно ударов ATACMS по РФ

17:16

Откуда на самом деле происходит "медовый месяц": неожиданное объяснение фольклориста

17:13

ВСУ впервые ударили по России ракетами Storm Shadow: стала известна цель удара

17:09

Многомиллионная помощь Украине: какое вооружение США готовы передать ВСУ

17:02

Секретные комбинации для водителей: как проверить двигатель с помощью педалей

16:57

"Из-за этого закрываются посольства": известна цель массированной атаки на Киев

16:53

Спортсмен-депутат Жан Беленюк впервые признался, почему одинок

16:51

Графики отключений света могут отменить для всех украинцев: названы сроки

16:46

ВСУ "зажали в клещи": под угрозой ключевая магистраль возле Курахово - Селезнев

16:35

Угроза ядерного удара: что известно о российской ракете РС-26 "Рубеж"

16:28

Валютный "шторм" на горизонте: каким будет курс доллара в Украине в ближайшие дни

16:08

Время имеет решающее значение: когда лучше продавать автомобиль – назван месяц

15:59

"Разные типы ракет": РФ может массированно ударить по Украине: что известно

15:55

Стоят тысячи гривен: какие самые дорогие елочные игрушки из СССР можно продать

15:55

Энергетика Украины на грани сбоя: удары РФ имеют серьезные последствия - СМИ

15:50

Сериал "Пограничники" стал самым популярным тайтлом октября на Киевстар ТВ

15:41

Украинские предприниматели возмущены критикой антикоррупционера Шабунина: частная собственность должна быть защищена

Реклама
15:35

MONATIK, DOROFEEVA, KOLA сыграют сказочных духов в праздничном проекте "Рождество. Ты не один"

15:32

Первая леди Зеленская выгуляла шикарную вышиванку "Ришелье"

15:03

Это не из-за ядерки: стала известна причина закрытия посольства США в Киеве - СМИ

15:01

Как создают прогноз погоды: синоптик озвучила закулисье работы метеорологов

14:59

Не до мира: Эрдоган раскритиковал Байдена за разрешение на удары ATACMS по РФ

14:59

"Нас ждет новый этап войны": когда закончится война и чем начнется 2025 год

14:35

Посольства массово закрываются: РФ готова нанести массированный ракетный удар

14:32

Полное исчезновение Средиземного моря: ученые сообщили об опасности

14:22

Когда украинцы будут праздновать День Святого Николая в 2024 году: новая дата

14:09

Цвет дыма из выхлопной трубы: как распознать неисправности авто за несколько секунд

Новый год 2025
В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять