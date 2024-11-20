У РФ готова авиация и ракеты: в ЦПД призвали украинцев реагировать на тревоги

В СНБО прокомментировали предупреждение Посольства США о возможном обстреле 20 ноября.

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Россияне делали запасы ракет на серию обстрелов Украины в течение месяцев / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Кратко:

У оккупантов есть запасы ракет для обстрелов Украины

Оккупанты держат наготове корабли и самолеты

Украинцам стоит реагировать на воздушные тревоги

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко прокомментировал предупреждение посольства США о возможном обстреле Украины Россией в среду, 20 ноября.

По его словам, россияне делали запасы ракет на серию обстрелов Украины в течение месяцев.

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"Это касается ракет Х-101, которые они продолжают изготавливать, а также "Калибров" и баллистики", - написал Коваленко в Telegram.

Он отметил, что для обстрелов у РФ готова авиация и запасы ракет на аэродромах стратегической авиации, а также складах. Также могут быть задействованы корабли.

"Соответственно, это нужно понимать и всегда держать в голове, структурам продумывать меры безопасности, людям - реагировать на тревоги", - резюмировал Коваленко.

Как сообщал Главред, в Посольстве США в Киеве предупредили, что сегодня страна-агрессор РФ может совершить серьезную воздушную атаку на Украину.

"Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о потенциальной значительной воздушной атаке 20 ноября", - говорится в сообщении.

В качестве меры предосторожности посольство будет закрыто, а его сотрудникам поручено укрыться на месте.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Обстрелы Украины Россией - последние новости

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

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