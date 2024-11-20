У РФ готова авиация и ракеты: в ЦПД призвали украинцев реагировать на тревоги

Кратко:
- У оккупантов есть запасы ракет для обстрелов Украины
- Оккупанты держат наготове корабли и самолеты
- Украинцам стоит реагировать на воздушные тревоги
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко прокомментировал предупреждение посольства США о возможном обстреле Украины Россией в среду, 20 ноября.
По его словам, россияне делали запасы ракет на серию обстрелов Украины в течение месяцев.
"Это касается ракет Х-101, которые они продолжают изготавливать, а также "Калибров" и баллистики", - написал Коваленко в Telegram.
Он отметил, что для обстрелов у РФ готова авиация и запасы ракет на аэродромах стратегической авиации, а также складах. Также могут быть задействованы корабли.
"Соответственно, это нужно понимать и всегда держать в голове, структурам продумывать меры безопасности, людям - реагировать на тревоги", - резюмировал Коваленко.
Как сообщал Главред, в Посольстве США в Киеве предупредили, что сегодня страна-агрессор РФ может совершить серьезную воздушную атаку на Украину.
"Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о потенциальной значительной воздушной атаке 20 ноября", - говорится в сообщении.
В качестве меры предосторожности посольство будет закрыто, а его сотрудникам поручено укрыться на месте.
Обстрелы Украины Россией - последние новости
Ночью 20 ноября в Киеве прогремели взрывы во время атаки ударных беспилотников страны-агрессора РФ. В Киевской городской государственной администрации призвали жителей пройти в укрытие.
В Киеве начался пожар в квартире многоэтажного дома в Днепровском районе. Инцидент произошел в результате падения обломков во время российской атаки БПЛА.
В ночь на 19 ноября российские оккупанты нанесли удар дроном по Глухову Сумской области - враг попал по общежитию. Обвалился почти весь подъезд и разрушена значительная часть дома. Под завалами погибла семья из приграничья - мать и два сына.
18 ноября оккупанты атаковали Одессу баллистической ракетой "Искандер-М", которая была сбита противовоздушной обороной. Сбитая вражеская ракета упала в жилой сектор Приморского района города. Погибли люди.
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Кто такой Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.
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