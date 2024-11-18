"Сбитая ракета попала в жилой сектор": появились подробности атаки РФ на Одессу

В Воздушных силах ВСУ призвали не игнорировать воздушные тревоги.

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РФ нанесла удар по Одессе / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Facebook МО РФ

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Враг атаковал Одессу баллистической ракетой

Ракета "Искандер" была сбита силами ПВО

В результате атаки есть погибшие и раненые

В понедельник, 18 ноября, в 11:57 враг атаковал Одессу баллистической ракетой "Искандер-М", которая была сбита противовоздушной обороной. Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

В сообщении говорится, что сбитая вражеская ракета упала в жилой сектор Приморского района города и вызвала много горя.

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"Есть погибшие и раненые. Выражаем соболезнования родным и близким.", - написали в ПС ВСУ.

Кроме того, в 11.45 на подлете к Одессе средствами ПВО был сбит вражеский БпЛА "Орлан-10", который предположительно был направлен для осуществления воздушной разведки.

"Враг коварный и безжалостный... Одесса постоянно под прицелом оккупантов - террористы намеренно наносят удары ракетами различных типов и ударными БПЛА по густонаселенным городам, зная что будут жертвы среди гражданского населения", - отметили в Воздушных силах ВСУ.

Также в ВС призвали всех граждан не игнорировать воздушную тревогу и быстро реагировать на предупреждения.

Ракета "Искандер" / Инфографика: Главред

Удар РФ по Одессе - что известно

Как писал Главред, 18 ноября, российские агрессоры нанесли баллистический удар по гражданской инфраструктуре Одессы. Ракета РФ упала прямо во двор жилого дома.

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что количество погибших в результате вражеской атаки по Одессе возросло до 10, еще 44 человека пострадали, среди них четверо детей.

В результате удара повреждены 3 многоквартирных дома, здание университета, 2 админздания, добавили в ГСЧС. Удалось спасти 2 человека. Спасатели и добровольцы ликвидировали пожар на общей площади 500 кв.м.

Как отметил глава Офиса президента Андрей Ермак, в Одессе россияне убили людей целенаправленным ударом по гражданской инфраструктуре.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на циничный удар РФ. Он подчеркнул, что это не случайные удары - это показательные удары. После звонков и встреч с Путиным, после всех лживых сплетен в медиа о якобы "воздержании" от ударов.

"Россия показывает, что ее интересует на самом деле: только война. И этот сигнал стоит услышать во всех частях мира, от залов, где встречаются члены "Группы двадцати", до всех столиц мира", - прокомментировал Зеленский.

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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