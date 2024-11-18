"Сбитая ракета попала в жилой сектор": появились подробности атаки РФ на Одессу

Основное:
- Враг атаковал Одессу баллистической ракетой
- Ракета "Искандер" была сбита силами ПВО
- В результате атаки есть погибшие и раненые
В понедельник, 18 ноября, в 11:57 враг атаковал Одессу баллистической ракетой "Искандер-М", которая была сбита противовоздушной обороной. Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.
В сообщении говорится, что сбитая вражеская ракета упала в жилой сектор Приморского района города и вызвала много горя.
"Есть погибшие и раненые. Выражаем соболезнования родным и близким.", - написали в ПС ВСУ.
Кроме того, в 11.45 на подлете к Одессе средствами ПВО был сбит вражеский БпЛА "Орлан-10", который предположительно был направлен для осуществления воздушной разведки.
"Враг коварный и безжалостный... Одесса постоянно под прицелом оккупантов - террористы намеренно наносят удары ракетами различных типов и ударными БПЛА по густонаселенным городам, зная что будут жертвы среди гражданского населения", - отметили в Воздушных силах ВСУ.
Также в ВС призвали всех граждан не игнорировать воздушную тревогу и быстро реагировать на предупреждения.
Удар РФ по Одессе - что известно
Как писал Главред, 18 ноября, российские агрессоры нанесли баллистический удар по гражданской инфраструктуре Одессы. Ракета РФ упала прямо во двор жилого дома.
В Офисе Генерального прокурора сообщили, что количество погибших в результате вражеской атаки по Одессе возросло до 10, еще 44 человека пострадали, среди них четверо детей.
В результате удара повреждены 3 многоквартирных дома, здание университета, 2 админздания, добавили в ГСЧС. Удалось спасти 2 человека. Спасатели и добровольцы ликвидировали пожар на общей площади 500 кв.м.
Как отметил глава Офиса президента Андрей Ермак, в Одессе россияне убили людей целенаправленным ударом по гражданской инфраструктуре.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на циничный удар РФ. Он подчеркнул, что это не случайные удары - это показательные удары. После звонков и встреч с Путиным, после всех лживых сплетен в медиа о якобы "воздержании" от ударов.
"Россия показывает, что ее интересует на самом деле: только война. И этот сигнал стоит услышать во всех частях мира, от залов, где встречаются члены "Группы двадцати", до всех столиц мира", - прокомментировал Зеленский.
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Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
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