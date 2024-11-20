Агрессоры с России с самого утра кошмарят Киев дронами: какие последствие атаки

Самое главное:
- В Киеве объявили воздушную тревогу
- В Днепровском районе столицы упали обломки шахеда, есть возгорание
В среду, 20 ноября в столице Украины Киеве начался пожар в квартире многоэтажного дома. Инцидент произошел в результате падения обломков во время российской атаки БПЛА. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.
Обломки шахеда упали в Днепровском районе столицы.
"Произошло возгорание в квартире многоэтажного жилого дома. Относительно пострадавших информация уточняется", - заявил начальник КГВА Сергей Попко.
Обновлено 8-55: Попко отметил, что после детального обследования и уточнения данных, падение обломков в результате атаки дронов в Днепровском р-не не подтверждается.
"Возгорание в жилом доме возникло из-за бытового прибора. Пожар ликвидирован. Данные оперативного возведения постоянно обновляются и уточняются", - заявил он.
Стоит отметить, что сегодня власти города уже информировали об атаке на столицу и работе ПВО по вражеским беспилотникам. Киевляне слышали взрывы.
Сначала сообщилось о движении вражеского беспилотника в направлении Киева с юга.
О работе ПВО КГВА впоследствии проинформировала в 5:45.
В 7:55 в столице снова раздались звуки взрывов.
"Внимание! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - написал начальник КГВА Сергей Попко.
Последние вражеские атаки на Украину
Как сообщал Главред, ночью 20 ноября в Киеве прогремели взрывы во время атаки ударных беспилотников страны-агрессора РФ. В Киевской городской государственной администрации призвали жителей пройти в укрытие.
Вечером 18 ноября Запорожье оказалось под ударами дронов и КАБов РФ. После взрывов исчезла электроэнергия в отдельных районах города.
В тот же день, 18 ноября РФ ударила по жилым домам в Одессе. Как сообщили местные власти, повреждена гражданская инфраструктура, в частности жилые дома, есть жертвы среди гражданских.
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Кто такой Сергей Попко?
Сергей Попко - украинский военный, генерал-полковник Вооруженных Сил Украины. Командующий Сухопутными войсками Украины (2016-2019). Начальник Киевской городской военной администрации (с 21 октября 2022 года), пишет Википедия.
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