Агрессоры с России с самого утра кошмарят Киев дронами: какие последствие атаки

Произошло падение обломков вражеского дрона в Днепровском районе города, заявил Попко.

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Столицу 20 ноября атаковали вражеские дроны / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, скриншот

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В Киеве объявили воздушную тревогу

В Днепровском районе столицы упали обломки шахеда, есть возгорание

В среду, 20 ноября в столице Украины Киеве начался пожар в квартире многоэтажного дома. Инцидент произошел в результате падения обломков во время российской атаки БПЛА. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Обломки шахеда упали в Днепровском районе столицы.

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"Произошло возгорание в квартире многоэтажного жилого дома. Относительно пострадавших информация уточняется", - заявил начальник КГВА Сергей Попко.

Обновлено 8-55: Попко отметил, что после детального обследования и уточнения данных, падение обломков в результате атаки дронов в Днепровском р-не не подтверждается.

"Возгорание в жилом доме возникло из-за бытового прибора. Пожар ликвидирован. Данные оперативного возведения постоянно обновляются и уточняются", - заявил он.

Шахед - что известно / Инфографика: Главред

Стоит отметить, что сегодня власти города уже информировали об атаке на столицу и работе ПВО по вражеским беспилотникам. Киевляне слышали взрывы.

Сначала сообщилось о движении вражеского беспилотника в направлении Киева с юга.

О работе ПВО КГВА впоследствии проинформировала в 5:45.

В 7:55 в столице снова раздались звуки взрывов.

"Внимание! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - написал начальник КГВА Сергей Попко.

Последние вражеские атаки на Украину

Как сообщал Главред, ночью 20 ноября в Киеве прогремели взрывы во время атаки ударных беспилотников страны-агрессора РФ. В Киевской городской государственной администрации призвали жителей пройти в укрытие.

Вечером 18 ноября Запорожье оказалось под ударами дронов и КАБов РФ. После взрывов исчезла электроэнергия в отдельных районах города.

В тот же день, 18 ноября РФ ударила по жилым домам в Одессе. Как сообщили местные власти, повреждена гражданская инфраструктура, в частности жилые дома, есть жертвы среди гражданских.

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Кто такой Сергей Попко? Сергей Попко - украинский военный, генерал-полковник Вооруженных Сил Украины. Командующий Сухопутными войсками Украины (2016-2019). Начальник Киевской городской военной администрации (с 21 октября 2022 года), пишет Википедия.

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