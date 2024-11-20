Угроза серьезная: посольство США предупредило о возможном ракетном ударе РФ

20 ноября есть риск "значительной воздушной атаки".

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Граждан призвали не игнорировать сегодня воздушную тревогу / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Сегодня возможна воздушная атака РФ

Граждан призвали не игнорировать сигналы тревоги и спрятаться в укрытии

Посольство США в Киеве 20 ноября будет закрыто

В среду, 20 ноября, страна-агрессор РФ может совершить серьезную воздушную атаку на Украину. Об этом предупредили в Посольстве США в Киеве.

"Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о потенциальной значительной воздушной атаке 20 ноября", - говорится в сообщении.

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В качестве меры предосторожности посольство будет закрыто, а его сотрудникам поручено укрыться на месте.

Посольство США рекомендует гражданам быть готовыми немедленно пройти в убежища в случае объявления воздушной тревоги.

Рекомендации для граждан:

следите за обновлениями через местные СМИ;

заранее определите ближайшие укрытия для безопасного пребывания;

в случае воздушной тревоги немедленно направляйтесь в убежище;

следуйте инструкциям местных властей и служб экстренной помощи.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Ракетные удары РФ по Украине - последние новости

17 ноября Украина оказалась под массированной атакой РФ. Было зафиксировано 23 вражеских бомбардировщика в воздухе - 16 бортов Ту-95МС и 7 бортов Ту-160. В нескольких областях Украины гремели взрывы.

В Киеве два человека пострадали из-за падения обломков в результате массированного удара РФ.

18 ноября оккупанты атаковали Одессу баллистической ракетой "Искандер-М", которая была сбита противовоздушной обороной. Сбитая вражеская ракета упала в жилой сектор Приморского района города. Погибли люди.

Главред писал, что страна-агрессор РФ располагала как минимум 300 крылатыми ракетами Х-101, которые может применять для ударов по Украине. Такие данные приводятся по состоянию на 11 ноября источниками издания NV в Силах обороны. Часть из этих ракет Россия уже использовала во время последнего массированного обстрела.

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