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РФ запустила десятки ракет, есть пуски Кинжалов: Украина под массированной атакой - ВС

Даяна Швец
17 ноября 2024, 07:37обновлено 17 ноября, 08:40
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17 ноября российские оккупанты совершили комбинированную воздушную атаку, применив ракеты различных типов и дроны-камикадзе.
ракета
Украину атакуют ракетами / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Что известно:

  • Россия подняла в небо вражеские бомбардировщики и МиГ-31
  • В украинском воздушном пространстве зафиксированы ракеты и шахеды

Украина оказалась под массированной атакой. В нескольких областях Украины были зафиксированы взрывы.

В ночь на 17 ноября зафиксировано 23 вражеских бомбардировщика РФ в воздухе - Ту-95МС 16 бортов и Ту-160 7 бортов. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

видео дня

Как говорилось в сообщении военных, бомбардировщики ожидались в районе пусковых рубежей ориентировочно в 6:00, так и произошло. Около 6:30 крылатые ракеты вошли в воздушное пространство страны.

Дословно: "Об изменении обстановки сообщим дополнительно! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги".

6:26 "Крылатая ракета на Киев!"

6:30 "Ракета на Черниговщину!"

6:32 "Ракеты на Николаевщине курсом на Виннитчину!"

6:33 "Ракета на Николаевщину".

6:36 "Крылатые ракеты на востоке Черниговщины курс южный"

6:38 "Калибр" на Николаевщине в западном направлении!"

6:39 "Ракета Х-101 на Харьковщине, курс на Полтавщину!"

6:41 "Ракеты на Черниговщине курсом на юг!"

6:42 "Ракеты на Херсонщине в направлении Кировоградщины!"

6:43 "Внимание! Ракеты из акватории Черного моря курсом на Одесскую область!"

6:49 "Еще пуск ракет из акватории Черного моря курсом на Одесскую область!"

6:51 "Калибр из Запорожской области в направлении Днепропетровщины"

6:52 "Группа ракет на Черниговщине курс на Полтавщину!"

6:53 "Калибр из Херсонской области на Никополь".

6:56 "Крылатая ракета на севере Житомирщины курс западный".

6:57 "Ракеты Дудчаны, Очаков курсом на северо-запад".

6:58 "Крылатая ракета на Черниговщине курсом на Нежин"

6:59 "Ракета в Одесской области!"

7:00 "Внимание! Баллистика из Воронежа!"

7:01 "Пуск ракет из акватории Черного моря курсом на Одесскую область!"

7:02 "Ракета на юге Винницкой области, курс западный"

7:03 "Ракеты на Киев!"

7:08 "Ракета на Одесскую область!"

7:10 "Пуски КИНЖАЛОВ из Тамбова"

7:11 "КР на юг от Кременчуга"

7:12 "Кинжал" из Харькова на Полтавщину".

7:12 "Кинжал" на Кременчуг"

7:13 "Баллистика на Кременчуг"

7:14 "Баллистика на Черниговщину"

7:14 "Кинжал Глухов на Киев"

7:15 "КР на Черниговщине курс на Киевщину".

7:16 "Ракета на Житомирщине курс на Романов".

7:17 "КР на Тернопольщине курс западный".

7:18 "КР на юге Винницкой области курс западный! На западе Винницкой области курс северный!"

7:19 "КР на Днепропетровщине курсом на ДНЕПР".

7:21 "КР на юге Тернопольщины курс западный".

7:23 "Одна крылатая ракета курсом на Зеленодольск"

7:24 "КР с Черниговщины курс на Киев!"

7:25 "КР на Ивано-Франковск".

7:26 "Зафиксированы пуски КИНЖАЛОВ"

7:27 "КР на Хмельнитчине курсом на Староконстантинов"

7:29 "КР на Одессу с севера"

7:29 "Ракета в Черновицкой области, курс западный".

Взрывы прогремели в Одессе, Запорожье, Днепре, Кривом Роге и в Черкасской области.

Как утверждали в мониторинговых каналах, по состоянию на 07-25 уже 6 МиГ-31К в воздухе, есть пуски Кинжалов из района Тамбова, особенно на столицу.

ракета кинджал кинжал инфографика
Кинжал - инфографика / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - что известно

Накануне, как сообщал Главред, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук заявил, что РФ держит оснащенными 8 ракетоносителей: 5 - надводных и 3 - подводных.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что 16 ноября страна-агрессорРоссия запустила по Украине 83 дрона. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 53 из них, еще 30 было потеряно локализационно.

Днем ранее, 15 ноября, российская оккупационная армия выпустила по Украине две ракеты и 29 дронов-камикадзе "Шахед". Большинство целей было уничтожено в Одесской области. По данным Воздушных сил ВСУ, из акватории Черного моря россияне нанесли удар по Одесской области двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69. Также из района Приморско-Ахтарска было запущено 29 "Шахедов".

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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