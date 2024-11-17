РФ запустила десятки ракет, есть пуски Кинжалов: Украина под массированной атакой - ВС

Что известно:
- Россия подняла в небо вражеские бомбардировщики и МиГ-31
- В украинском воздушном пространстве зафиксированы ракеты и шахеды
Украина оказалась под массированной атакой. В нескольких областях Украины были зафиксированы взрывы.
В ночь на 17 ноября зафиксировано 23 вражеских бомбардировщика РФ в воздухе - Ту-95МС 16 бортов и Ту-160 7 бортов. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Как говорилось в сообщении военных, бомбардировщики ожидались в районе пусковых рубежей ориентировочно в 6:00, так и произошло. Около 6:30 крылатые ракеты вошли в воздушное пространство страны.
Дословно: "Об изменении обстановки сообщим дополнительно! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги".
6:26 "Крылатая ракета на Киев!"
6:30 "Ракета на Черниговщину!"
6:32 "Ракеты на Николаевщине курсом на Виннитчину!"
6:33 "Ракета на Николаевщину".
6:36 "Крылатые ракеты на востоке Черниговщины курс южный"
6:38 "Калибр" на Николаевщине в западном направлении!"
6:39 "Ракета Х-101 на Харьковщине, курс на Полтавщину!"
6:41 "Ракеты на Черниговщине курсом на юг!"
6:42 "Ракеты на Херсонщине в направлении Кировоградщины!"
6:43 "Внимание! Ракеты из акватории Черного моря курсом на Одесскую область!"
6:49 "Еще пуск ракет из акватории Черного моря курсом на Одесскую область!"
6:51 "Калибр из Запорожской области в направлении Днепропетровщины"
6:52 "Группа ракет на Черниговщине курс на Полтавщину!"
6:53 "Калибр из Херсонской области на Никополь".
6:56 "Крылатая ракета на севере Житомирщины курс западный".
6:57 "Ракеты Дудчаны, Очаков курсом на северо-запад".
6:58 "Крылатая ракета на Черниговщине курсом на Нежин"
6:59 "Ракета в Одесской области!"
7:00 "Внимание! Баллистика из Воронежа!"
7:01 "Пуск ракет из акватории Черного моря курсом на Одесскую область!"
7:02 "Ракета на юге Винницкой области, курс западный"
7:03 "Ракеты на Киев!"
7:08 "Ракета на Одесскую область!"
7:10 "Пуски КИНЖАЛОВ из Тамбова"
7:11 "КР на юг от Кременчуга"
7:12 "Кинжал" из Харькова на Полтавщину".
7:12 "Кинжал" на Кременчуг"
7:13 "Баллистика на Кременчуг"
7:14 "Баллистика на Черниговщину"
7:14 "Кинжал Глухов на Киев"
7:15 "КР на Черниговщине курс на Киевщину".
7:16 "Ракета на Житомирщине курс на Романов".
7:17 "КР на Тернопольщине курс западный".
7:18 "КР на юге Винницкой области курс западный! На западе Винницкой области курс северный!"
7:19 "КР на Днепропетровщине курсом на ДНЕПР".
7:21 "КР на юге Тернопольщины курс западный".
7:23 "Одна крылатая ракета курсом на Зеленодольск"
7:24 "КР с Черниговщины курс на Киев!"
7:25 "КР на Ивано-Франковск".
7:26 "Зафиксированы пуски КИНЖАЛОВ"
7:27 "КР на Хмельнитчине курсом на Староконстантинов"
7:29 "КР на Одессу с севера"
7:29 "Ракета в Черновицкой области, курс западный".
Взрывы прогремели в Одессе, Запорожье, Днепре, Кривом Роге и в Черкасской области.
Как утверждали в мониторинговых каналах, по состоянию на 07-25 уже 6 МиГ-31К в воздухе, есть пуски Кинжалов из района Тамбова, особенно на столицу.
Удары РФ по Украине - что известно
Накануне, как сообщал Главред, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук заявил, что РФ держит оснащенными 8 ракетоносителей: 5 - надводных и 3 - подводных.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что 16 ноября страна-агрессорРоссия запустила по Украине 83 дрона. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 53 из них, еще 30 было потеряно локализационно.
Днем ранее, 15 ноября, российская оккупационная армия выпустила по Украине две ракеты и 29 дронов-камикадзе "Шахед". Большинство целей было уничтожено в Одесской области. По данным Воздушных сил ВСУ, из акватории Черного моря россияне нанесли удар по Одесской области двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69. Также из района Приморско-Ахтарска было запущено 29 "Шахедов".
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Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
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