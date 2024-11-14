Пешком в Москву: Лавров ноет - "дружественные" страны не хотят заправлять его самолеты

Все, что остается министру иностранных дел РФ - подсаживаться пассажиром на чужие борта.

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Лавров плачется, что его самолет не могут заправить / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Лавров не имеет возможности заправить самолет, которым он пользуется для перелетов

Во время визита в Бразилию у Лаврова не было другого варианта, как воспользоваться самолетом коллеги

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров столкнулся с трудностями в обслуживании своего самолета из-за санкций, наложенных после начала войны в Украине. Об этом он заявил в интервью для проекта "Новый мир".

Лавров отметил, что даже в "дружественных" странах возникают отказы в заправке самолета специального летного отряда "Россия", которым он пользуется для перелетов, отдавая предпочтение самолету Ил-96.

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По его словам, в 2023 году, когда он отправился в ЮАР представлять президента Владимира Путина на саммите БРИКС, возвращение на родину было настоящим испытанием.

"Потому что оказывается, там практически все компании, которые осуществляют заправку авиационным топливом, они не принадлежат стране", - заявил Лавров.

БРИКС - страны / Инфографика: Главред

Похожая ситуация повторилась во время его визита в Бразилию, другую страну БРИКС, где Лавров был вынужден воспользоваться самолетом бразильского коллеги Мауро Виейры для встречи с президентом Луисом Лулой да Силвой.

"Заправиться было невозможно", - пожаловался Лавров, добавив, что такие ситуации вызывают у него раздражение.

Кстати, 18-19 ноября на саммите G20 в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября делегацию России возглавит именно министр иностранных дел Сергей Лавров. Дело в том, что над Путиным нависла угроза ареста по ордеру МУС.

Ордер на арест Путина - что известно

Как сообщал Главред, Международный уголовный суд принял решение выдать ордер на арест президента России Владимира Путинаи российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Президент США Джо Байден также заявил, что ордер Международного уголовного суда на арест Путина является обоснованным, поскольку российский лидер совершил военные преступления.

В свою очередь Международный уголовный суд (МУС) Карим Хан рассказал, как Путин может оказаться в тюрьме. Он утверждает, что переговорный процесс на уровне суда продолжается.

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