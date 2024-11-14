Пешком в Москву: Лавров ноет - "дружественные" страны не хотят заправлять его самолеты

Самое главное:
- Лавров не имеет возможности заправить самолет, которым он пользуется для перелетов
- Во время визита в Бразилию у Лаврова не было другого варианта, как воспользоваться самолетом коллеги
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров столкнулся с трудностями в обслуживании своего самолета из-за санкций, наложенных после начала войны в Украине. Об этом он заявил в интервью для проекта "Новый мир".
Лавров отметил, что даже в "дружественных" странах возникают отказы в заправке самолета специального летного отряда "Россия", которым он пользуется для перелетов, отдавая предпочтение самолету Ил-96.
По его словам, в 2023 году, когда он отправился в ЮАР представлять президента Владимира Путина на саммите БРИКС, возвращение на родину было настоящим испытанием.
"Потому что оказывается, там практически все компании, которые осуществляют заправку авиационным топливом, они не принадлежат стране", - заявил Лавров.
Похожая ситуация повторилась во время его визита в Бразилию, другую страну БРИКС, где Лавров был вынужден воспользоваться самолетом бразильского коллеги Мауро Виейры для встречи с президентом Луисом Лулой да Силвой.
"Заправиться было невозможно", - пожаловался Лавров, добавив, что такие ситуации вызывают у него раздражение.
Кстати, 18-19 ноября на саммите G20 в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября делегацию России возглавит именно министр иностранных дел Сергей Лавров. Дело в том, что над Путиным нависла угроза ареста по ордеру МУС.
Ордер на арест Путина - что известно
Как сообщал Главред, Международный уголовный суд принял решение выдать ордер на арест президента России Владимира Путинаи российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
Президент США Джо Байден также заявил, что ордер Международного уголовного суда на арест Путина является обоснованным, поскольку российский лидер совершил военные преступления.
В свою очередь Международный уголовный суд (МУС) Карим Хан рассказал, как Путин может оказаться в тюрьме. Он утверждает, что переговорный процесс на уровне суда продолжается.
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