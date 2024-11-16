РФ запустила по Украине 83 дрона, сбить удалось не все: в ПС рассказали детали

Захватчики ударили большим количеством дронов, а также запустили ракету С-300 по одной из областей.

https://glavred.info/ukraine/rf-zapustila-po-ukraine-83-drona-sbit-udalos-ne-vse-v-ps-rasskazali-detali-10614761.html Ссылка скопирована

РФ запустила по Украине 83 дрона, сбить удалось не все/ коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

Кратко:

РФ ночью запустила по Украине 83 дрона

Силам ПВО удалось сбить 53 вражеских дрона, еще 30 были локально потеряны

Страна-агрессор Россия в ночь на субботу, 16 ноября, запустила по Украине 83 дрона. Украинской противовоздушной обороне удалось сбить 53 вражеских беспилотника, еще 30 были локально потеряны.

Также оккупанты ударили ракетой по Харьковской области. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

видео дня

"В ночь на 16 ноября 2024 года (с 20:30 15 ноября) противник нанес удар по Харьковщине зенитной управляемой ракетой С-300, атаковал 83-мя ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа из районов Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - рф", - сообщили в Воздушных силах.

По состоянию на 08:30 было подтверждено сбитие 53 вражеских беспилотников в Черкасской, Одесской, Киевской, Житомирской, Сумской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.

"В результате активного противодействия Сил обороны 30 вражеских БПЛА локально потеряно в разных регионах Украины", - добавили в Воздушных силах.

Удар РФ по Украине в ночь на 16 ноября/ Воздушные силы ВСУ

Что известно о дронах "Шахед"/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 15 ноября РФ атаковала Одесскую область двумя ракетами и 29 дронами. Противовоздушная оборона также работала в Николаевской, Кировоградской и Тернопольской областях.

После массированного удара по Одессе президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как остановить российский террор. Зеленский отреагировал на массированные обстрелы войсками РФ территории разных областей Украины и подчеркнул важность удары по территории России.

Напомним, обломки дрона попали в многоэтажку в Киеве во время атаки дронами в ночь на 16 ноября. Во время атаки силы ПВО уничтожили вокруг Киева до десятка вражеских беспилотников.

Также в Запорожской области был поврежден объект критической инфраструктуры во время удара РФ в ночь на 16 ноября. Россияне под утро атаковали Запорожье и район "Шахедами". Поврежден важный объект, также взрывная волна изуродовала торговые помещения и дорожное покрытие.

Читайте также:

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред