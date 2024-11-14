Мобилизация продолжается: кому из женщин грозять штрафы, если не обновят данные

Стать защищать Украину женщины могут только по собственному желанию.

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​ Объяснение, кому из женщин надо обновить данные в ТЦК / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем идет речь:

Женщины в возрасте от 18 до 60 лет, которые подлежат воинскому учету, обязаны обновить свои данные в территориальных центрах комплектования

Какой штраф грозит женщинам с медицинской или фармацевтической специальностью, которые не захотели стать на воинский учет

Согласно закону, в возрасте 18 - 60 лет все военнообязанные женщины в Украине должны обновить свои учетные данные в ТЦК. Однако как говорится в объяснении Кременчугского районного ТЦК и СП, о принудительной мобилизации женщин речь не идет.

Там объясняют, что присоединиться в ряды ВСУ женщины могут только по собственному желанию.

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Как гласит закон "О воинской обязанности и военной службе", на воинский учет должны стать женщины с медицинской или фармацевтической специальностью.

Инфографика закона о мобилизации / фото: Главред

"Женщины-военнообязанные, в возрасте от 18 до 60 лет, должны обратиться в ТЦК и СП для получения военно-учетных документов", - говорится в пояснении ТЦК.

Согласно объяснению юриста Андрея Корбецкого, таким женщинам нужно обратиться в ТЦК.

Как дальше будет происходить процедура:

После обращения, там заведут личное дело на человека.

Впоследствии направят на ВВК.

На ВВК определят пригодность к службе.

"Они должны быть пригодными к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту. Нормы не изменились, но женщины с вышеуказанными специальностями обязаны сделать это без исключений",- подчеркнул Корбецкий.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что премьер Шмыгаль объяснил, кому повестки будут поступать первыми. Он еще раз вспомнил слова президента о "воюй или работай".

В свою очередь в ТЦК удивили заявлением о расформировании. Там отметили, что сотрудники не могут быть отправлены на фронт.

В то же время в Минобороны сделали важное заявление относительно бронирования от мобилизации. Рустем Умеров дал свой комментарий по вопросу по поводу так называемой "бусификации".

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