Мобилизация продолжается: кому из женщин грозять штрафы, если не обновят данные

О чем идет речь:
- Женщины в возрасте от 18 до 60 лет, которые подлежат воинскому учету, обязаны обновить свои данные в территориальных центрах комплектования
- Какой штраф грозит женщинам с медицинской или фармацевтической специальностью, которые не захотели стать на воинский учет
Согласно закону, в возрасте 18 - 60 лет все военнообязанные женщины в Украине должны обновить свои учетные данные в ТЦК. Однако как говорится в объяснении Кременчугского районного ТЦК и СП, о принудительной мобилизации женщин речь не идет.
Там объясняют, что присоединиться в ряды ВСУ женщины могут только по собственному желанию.
Как гласит закон "О воинской обязанности и военной службе", на воинский учет должны стать женщины с медицинской или фармацевтической специальностью.
"Женщины-военнообязанные, в возрасте от 18 до 60 лет, должны обратиться в ТЦК и СП для получения военно-учетных документов", - говорится в пояснении ТЦК.
Согласно объяснению юриста Андрея Корбецкого, таким женщинам нужно обратиться в ТЦК.
Как дальше будет происходить процедура:
- После обращения, там заведут личное дело на человека.
- Впоследствии направят на ВВК.
- На ВВК определят пригодность к службе.
"Они должны быть пригодными к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту. Нормы не изменились, но женщины с вышеуказанными специальностями обязаны сделать это без исключений",- подчеркнул Корбецкий.
Мобилизация в Украине - последние новости
Ранее Главред сообщал, что премьер Шмыгаль объяснил, кому повестки будут поступать первыми. Он еще раз вспомнил слова президента о "воюй или работай".
В свою очередь в ТЦК удивили заявлением о расформировании. Там отметили, что сотрудники не могут быть отправлены на фронт.
В то же время в Минобороны сделали важное заявление относительно бронирования от мобилизации. Рустем Умеров дал свой комментарий по вопросу по поводу так называемой "бусификации".
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