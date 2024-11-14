"Карман" сейчас сжимается": ВСУ придется отступать "очень далеко" - Попович

Отдельные группы врага уже зашли и пытаются закрепиться в окрестностях самого Курахово.

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У ВСУ в районе Курахово есть одна важная угроза / коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Ключевые тезисы Поповича:

В районе Курахово оккупанты продолжают давить с трех сторон

Враг прикладывает силы, чтобы перерезать трассу в районе поселка Константинополь

Вероятно, ВСУ придется отступать на запад - на 10-15-20 километров

В районе города Курахово Донецкой области оккупанты имеют значительное преимущество в живой силе. Такой информацией в эфире Radio NV поделился военный аналитик Денис Попович.

"В несколько раз там преимущество. Из определенных источников даже звучат такие пропорции, как 1 к 6 в пользу противника. К большому сожалению, этот "карман" сейчас сжимается, и прежде всего с севера. Есть информация о присутствии врага в окрестностях самого Курахово, отдельные группы врага туда зашли и пытаются закрепиться", - сказал Попович. видео дня

Агрессоры достигли успеха и им получилось зайти с восточных окраин города. Таким образом оккупанты продолжают давить с трех сторон - с севера, востока и юга.

Курахово - что известно / Инфографика: Главред

"При чем с юга, на мой взгляд, достаточно угрожающее давление в том плане, что враг пытается зайти сильно западнее и пытается перерезать трассу в районе поселка Константинополь. А, возможно, даже еще западнее. И это создает опасность того, что в случае, если этот плацдарм закроется, то нам надо будет отступать очень далеко на запад - на 10-15-20 километров. И таким образом большое количество территорий будет потеряно", - добавил эксперт.

Попович объясняет, что в том случае, если Силам обороны придется отступать из Курахово дальше по трассе, то враг может перебросить оттуда свои силы на Покровское направление.

Однако на сегодня у врага, к счастью, есть определенная нехватка техники. Но Попович все же утверждает, что вряд ли это приведет к критическим проблемам в составе ВС РФ.

"Здесь надо смотреть на данные OSINT-аналитиков, которые наблюдают, как опустошаются российские базы хранения. А они опустошаются - техника там исчезает большими темпами. То, что сейчас россияне воюют на советских запасах, - это не является секретом. Эти запасы заканчиваются, произойти это может в 2025 году. Но здесь надо понимать, что враг сейчас ведет войну в значительной степени живой силой А живая сила у них пока заканчиваться не собирается", - пояснил Попович.

Ситуация на фронте - что известно

Напомним, как сообщал Главред, агрессоры продолжают попытки атаковать позиции ВСУ, но несут значительные потери. Так, бойцы ВСУ разнесли в пепел штурмы РФ на Курщине.

Кроме этого, ВСУ "горячо" встретили врага во время попытки прорыва оккупантов в Купянск. Более того, украинские воины остановили продвижение врага на Купянск, уничтожили всю его бронетехнику и ликвидировали значительную часть живой силы.

В то же время, по мнению эксперта Олега Жданова, следующий удар РФ может быть по Запорожью, враг будет хотеть выйти до Херсона. Однако пока Россия будет дожимать Донецкую область.

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Кто такой Денис Попович? Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".

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