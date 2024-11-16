РФ держит оснащенными 8 ракетоносителей: капитан рассказал, есть ли угроза обстрела

При массированных ударах, россияне совсем корабли-носители крылатых ракет "Калибр" не применяют уже некоторое время.

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Может ли РФ ударить десятками "Калибров" по Украине / Коллаж: Главред, фото Минобороны РФ, скриншот из видео

Коротко:

Враг держит ракетоносители оснащенными

Угрозу ударов не следует отбрасывать

Российские оккупанты в акватории Черного моря держат 8 ракетоносителей с общим залпом - 52 ракеты. Такую информацию озвучил представитель Военно-морских сил ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук в интервью Киев24.

Он отметил, что в акватории Черного моря остается 8 носителей крылатых ракет: 5 - надводных и 3 - подводных.

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"Подводные имеют 4 пусковых - это 12 ракет. И по 8 пусковых на 5 надводных. То есть вместе это 52 пусковых. Но таких прецедентов применения одновременно всех носителей не было. Насколько я помню, максимум доходило до трех носителей", - объяснил Плетенчук.

Плетенчук рассказывает, что даже когда был вылет стратегических бомбардировщиков РФ, враг не выводил в море ракетоносители.

Он добавляет, что при атаках россияне совсем корабли-носители крылатых ракет "Калибр" не применяют уже некоторое время, но угрозу эту не следует отбрасывать.

"Производство ракет "Калибров", конечно никто не прекращал. По крайней мере такой информации не было. Соответственно, вероятнее всего, они могут накапливать. Потому что враг своих планов не оставляет, он от них не отказывался. Поэтому эту опасность надо считать присутствующей", - подытожил Плетенчук.

Ракета "Калибр" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Российские оккупанты в ночь на субботу, 16 ноября, атаковали Киев дронами. Воздушная тревога в столице длилась почти 3 часа. Во время атаки обломки дрона повредили многоэтажку в Оболонском районе столицы.

Впоследствии Главред со ссылкой на Воздушные силы ВСУ писал, что страна-агрессор Россия, 16 ноября, запустила по Украине 83 дрона. Украинской противовоздушной обороне удалось сбить 53 вражеских беспилотника, еще 30 были локально потеряны.

Днем ранее российская оккупационная армия выпустила по Украине две ракеты и 29 дронов-камикадзе "Шахед". Большинство целей сбили в Одесской области. Как сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram, 15 ноября, россияне ударили по Одесской области двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря. Также оккупанты выпустили из района Приморско-Ахтарска 29 "Шахедов".

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Что известно о Дмитрии Плетенчуке? Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

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