Обломки дрона попали в многоэтажку в Киеве: подробности

Кратко:
- РФ ночью атаковала Киев дронами
- За ночь вокруг столицы было уничтожено до десятка вражеских БПЛА
- В Оболонском районе Киева обломки повредили многоэтажку
Российские оккупанты в ночь на субботу, 16 ноября, атаковали Киев дронами. Воздушная тревога в столице продолжалась почти 3 часа. Во время атаки обломки дрона повредили многоэтажку в Оболонском районе столицы.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации. Отмечается, что из-за падения обломков беспилотника в одном из многоэтажных жилых домов были повреждены балконы в окна.
"Вследствие воздушной атаки дронов Вооруженных сил рф в Оболонском районе столицы зафиксировано повреждение жилой инфраструктуры. Из-за падения обломков в многоэтажном жилом доме произошло повреждение балконов и окон. Информации о вероятном пожаре не поступало. Данных о пострадавших нет. Оперативная сводка обновляется и уточняется", - рассказал начальник КГВА Сергей Попко.
Во время очередной атаки российских дронов на Киев воздушная тревога в столице продолжалась почти 3 часа. За это время силы обороны обнаружили и обезвредили в воздушном пространстве вокруг города до десятка вражеских беспилотников.
Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 15 ноября РФ атаковала Одесскую область двумя ракетами и 29 дронами. Противовоздушная оборона также работала в Николаевской, Кировоградской и Тернопольской областях.
После массированного удара по Одессе президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как остановить российский террор. Зеленский отреагировал на массированные обстрелы войсками РФ территории разных областей Украины и подчеркнул важность удары по территории России.
Ранее Business Insider сообщал, что РФ готовится атаковать иранскими ракетами Fath-360 и Ababil. Применение Россией таких ракет может высвободить российские ракеты "Искандер" с большей дальностью, чтобы наносить ими дополнительные удары по целям в глубине Украины.
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Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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