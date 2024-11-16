Обломки дрона попали в многоэтажку в Киеве: подробности

Во время атаки силы ПВО уничтожили вокруг Киева до десятка вражеских беспилотников.

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Обломки дрона попали в многоэтажку в Киеве/ коллаж: Главред, фото: КМВА, depositphotos.com/ua

Кратко:

РФ ночью атаковала Киев дронами

За ночь вокруг столицы было уничтожено до десятка вражеских БПЛА

В Оболонском районе Киева обломки повредили многоэтажку

Российские оккупанты в ночь на субботу, 16 ноября, атаковали Киев дронами. Воздушная тревога в столице продолжалась почти 3 часа. Во время атаки обломки дрона повредили многоэтажку в Оболонском районе столицы.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации. Отмечается, что из-за падения обломков беспилотника в одном из многоэтажных жилых домов были повреждены балконы в окна.

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"Вследствие воздушной атаки дронов Вооруженных сил рф в Оболонском районе столицы зафиксировано повреждение жилой инфраструктуры. Из-за падения обломков в многоэтажном жилом доме произошло повреждение балконов и окон. Информации о вероятном пожаре не поступало. Данных о пострадавших нет. Оперативная сводка обновляется и уточняется", - рассказал начальник КГВА Сергей Попко.

Во время очередной атаки российских дронов на Киев воздушная тревога в столице продолжалась почти 3 часа. За это время силы обороны обнаружили и обезвредили в воздушном пространстве вокруг города до десятка вражеских беспилотников.

Что известно о дронах "Шахед"/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 15 ноября РФ атаковала Одесскую область двумя ракетами и 29 дронами. Противовоздушная оборона также работала в Николаевской, Кировоградской и Тернопольской областях.

После массированного удара по Одессе президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как остановить российский террор. Зеленский отреагировал на массированные обстрелы войсками РФ территории разных областей Украины и подчеркнул важность удары по территории России.

Ранее Business Insider сообщал, что РФ готовится атаковать иранскими ракетами Fath-360 и Ababil. Применение Россией таких ракет может высвободить российские ракеты "Искандер" с большей дальностью, чтобы наносить ими дополнительные удары по целям в глубине Украины.

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