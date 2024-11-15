Ударил и убежал: Сухопутные войска назвали причину стрельбы на Киевщине

Когда водитель транспортного средства показывал документы ТЦК, его пассажир ударил работника "Муниципальной стражи" и начал убегать.

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Работник "Муниципальной стражи" открыл огонь / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, Telegram-каналы

Что известно:

Стрельба произошла при участии работника "Муниципальной стражи"

Во время проверки документов водителя пассажир выбежал из автомобиля, ударил работника "Муниципальной стражи" и начал убегать

Работник "Муниципальной стражи" побежал за беглецом и произвел выстрел из травматического оружия

Стрельба в Бориспольском районе Киевской области произошла при участии работника "Муниципальной стражи" общины. Когда пассажир автомобиля, пытаясь убежать, ударил работника "Муниципальной стражи", тот побежал за ним и произвел выстрел из травматического оружия. Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ.

По информации военных, для мероприятий оповещения в Пристоличной территориальной общине была создана специальная группа. В ее состав вошли военнослужащие РТЦК и СП, представители Национальной полиции и "Муниципальной стражи".

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Группа оповещения проверяла документы водителей и пассажиров автомобилей, которые двигались по дорогам общины. Во время проверки оказалось, что водитель одного из автомобилей находится в розыске за нарушение воинского учета.

"Пассажир этого же авто - выбежал из него, ударил работника муниципальной стражи и начал убегать. Работник "Муниципальной стражи", которого ударили, - побежал за мужчиной и выстрелил из травматического оружия", - говорится в сообщении.

Мужчина смог убежать, пока его местонахождение неизвестно. Пострадавших в результате инцидента не было. Все обстоятельства происшествия сейчас проверяются правоохранительными органами.

"Мы в очередной раз просим все медиа платформы не демонизировать военнослужащих ТЦК и СП и пользоваться исключительно официальными данными", - призвали в Сухопутных войсках.

По данным Полиции Киевской области, инцидент произошел в 8:50. Как установили следователи, один из группы оповещения, по собственной инициативе решил догнать беглеца и произвел два выстрела в воздух.

Полицейские изъяли устройство для отстрела резиновых пуль и гильзы. Действия представителя группы оповещения квалифицировали как хулиганство.

Инциденты со стрельбой в Украине - последние новости

Напомним, 15 ноября в соцсетях появилось видео стрельбы в Киевской области, где отмечалось, что представитель ТЦК стрелял в мужчину в селе Счастливое. По информации Нацполиции, выстрелы произвел представитель добровольческого формирования территориальной общины. Пострадавших нет.

Также 24 июля в Харьковской области произошла стрельба с участием украинских военных. Три военнослужащих погибли, а еще четверо получили ранения.

Как сообщал Главред, 18 июня в Киеве неизвестный открыл огонь по водителю припаркованного автомобиля. Во время инцидента пострадал казахский журналист и оппозиционер Айдос Садыков, известный своей критикой казахстанских властей.

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