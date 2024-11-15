Ударил и убежал: Сухопутные войска назвали причину стрельбы на Киевщине

Что известно:
- Стрельба произошла при участии работника "Муниципальной стражи"
- Во время проверки документов водителя пассажир выбежал из автомобиля, ударил работника "Муниципальной стражи" и начал убегать
- Работник "Муниципальной стражи" побежал за беглецом и произвел выстрел из травматического оружия
Стрельба в Бориспольском районе Киевской области произошла при участии работника "Муниципальной стражи" общины. Когда пассажир автомобиля, пытаясь убежать, ударил работника "Муниципальной стражи", тот побежал за ним и произвел выстрел из травматического оружия. Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ.
По информации военных, для мероприятий оповещения в Пристоличной территориальной общине была создана специальная группа. В ее состав вошли военнослужащие РТЦК и СП, представители Национальной полиции и "Муниципальной стражи".
Группа оповещения проверяла документы водителей и пассажиров автомобилей, которые двигались по дорогам общины. Во время проверки оказалось, что водитель одного из автомобилей находится в розыске за нарушение воинского учета.
"Пассажир этого же авто - выбежал из него, ударил работника муниципальной стражи и начал убегать. Работник "Муниципальной стражи", которого ударили, - побежал за мужчиной и выстрелил из травматического оружия", - говорится в сообщении.
Мужчина смог убежать, пока его местонахождение неизвестно. Пострадавших в результате инцидента не было. Все обстоятельства происшествия сейчас проверяются правоохранительными органами.
"Мы в очередной раз просим все медиа платформы не демонизировать военнослужащих ТЦК и СП и пользоваться исключительно официальными данными", - призвали в Сухопутных войсках.
По данным Полиции Киевской области, инцидент произошел в 8:50. Как установили следователи, один из группы оповещения, по собственной инициативе решил догнать беглеца и произвел два выстрела в воздух.
Полицейские изъяли устройство для отстрела резиновых пуль и гильзы. Действия представителя группы оповещения квалифицировали как хулиганство.
Инциденты со стрельбой в Украине - последние новости
Напомним, 15 ноября в соцсетях появилось видео стрельбы в Киевской области, где отмечалось, что представитель ТЦК стрелял в мужчину в селе Счастливое. По информации Нацполиции, выстрелы произвел представитель добровольческого формирования территориальной общины. Пострадавших нет.
Также 24 июля в Харьковской области произошла стрельба с участием украинских военных. Три военнослужащих погибли, а еще четверо получили ранения.
Как сообщал Главред, 18 июня в Киеве неизвестный открыл огонь по водителю припаркованного автомобиля. Во время инцидента пострадал казахский журналист и оппозиционер Айдос Садыков, известный своей критикой казахстанских властей.
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