РФ готовится атаковать иранскими ракетами Fath-360 и Ababil - Business Insider

Применение Россией таких ракет может высвободить ракеты "Искандер" с большей дальностью, чтобы наносить ими дополнительные удары по целям в глубине Украины.

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РФ готовится атаковать иранскими ракетами Fath-360 и Ababil/ коллаж: Главред, фото: Википедия

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Россия планирует использовать для ударов иранские ракеты Fath-360 и Ababil

Такими ракетами оккупанты могут бить у линии фронта

Это позволит России сэкономить больше ракет "Искандер" для ударов вглубь Украины

Российские оккупационные войска планируют начать использовать для атак по Украине иранские баллистические ракеты малой дальности Fath-360 и ближнего действия Ababil. Такими ракетами враг хочет осуществлять атаки "в непосредственной близости от линии фронта".

Более дешевые иранские ракеты позволят стране-агрессору России сделать линию фронта в Украине гораздо опаснее. Об этом сообщает Business Insider.

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"Россия, вероятно, сосредоточится на их использовании для поражения тактических целей на коротких дистанциях", - отметил эксперт по ракетным технологиям Международного института стратегических исследований Тимоти Райт.

По его словам, РФ может планировать применять такие иранские ракеты, чтобы поражать цели "в непосредственной близости от линии фронта".

В то же время в издании отметили, что по состоянию на данный момент неизвестно, применяли ли российские оккупанты уже какую-то из этих ракет.

По мнению научного сотрудника Ядерного проекта Осло Фабиана Хоффмана, использование иранских ракет позволит РФ "оказывать еще большее давление на цели на передовой".

Также эксперт по ракетам Международного института стратегических исследований Фабиан Хинц ранее отмечал, что применение российской армией иранских ракет меньшей дальности даст России возможность высвободить ракеты "Искандер" с большей дальностью, чтобы наносить ими удары по дополнительным целям в глубине Украины.

"Хотя эти иранские ракеты, возможно, и не принесут новые возможности в военные усилия России, они предложат большую гибкость и, что самое главное, дополнительное количество", - сказал Хинц.

Удары РФ ракетами и дронами по Украине - последние новости

Во время атаки по Украине в ночь на 13 ноября РФ выпустила по Украине 90 дронов и шесть ракет. Воздушные цели сбивали в Киевской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Черкасской, Запорожской, Черниговской и Кировоградской областях.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на комбинированную атаку РФ. РФ атаковала города Украины с применением баллистики, крылатых ракет и около 90 ударных дронов, отметил Владимир Зеленский.

Также ранее Главред сообщал, что, по словам военного эксперта Игоря Романенко, есть угроза массированного удара - украинцев предупредили о циничном замысле Путина. Он отметил, что удары РФ по Украине, вероятно, имеют военно-политическое и геополитическое значение.

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Что такое ракета Fath-360 Это компактная иранская тактическая ракета малой дальности, является аналогом GMRLS.

Предназначена в первую очередь для поражения техники противника: систем ПВО, бронемашин, складов боеприпасов, фронтовых командных пунктов, пишет Википедия. В отличие от GMRLS имеет примерно в 1,5 раза больше дальность, скорость полета и мощность боевой части. Также Fath-360 делает ставку на использование дешевых гражданских грузовиков как пусковых установок. За счет механики сдвигания тента пусковая установка неразличима с тентованным грузовиком до приведения в боевое положение. Максимально пусковая установка может нести 6 ракет.

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