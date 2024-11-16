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"Путин хочет разрушения": Зеленский сказал, когда обсудит с Трампом окончание войны

Руслана Заклинская
16 ноября 2024, 00:05
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Президент подчеркнул, что переговоры с Путиным без реальной готовности к миру не приведут к результату.
'Путин хочет разрушения': Зеленский сказал, когда обсудит с Трампом окончание войны
Путин не хочет мира, он хочет уничтожить Украину / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, facebook.com/DonaldTrump

Главное:

  • Путин не заинтересован в переговорах о завершении войны
  • Зеленский будет говорить с Трампом о завершении войны не раньше 20 января
  • Для достижения результата нужно объединение мира вокруг Украины и четкий план

Владимир Путин не заинтересован в мирных переговорах, а стремится к уничтожению Украины. Обсуждение возможности завершения войны с избранным президентом США Дональдом Трампом состоится не ранее 20 января. Об этом заявил президент Уркаины Владимир Зеленский во время общения со студентами и преподавателями высших учебных заведений Колумбии.

По его словам, обсуждение возможностей завершения войны с новым президентом США Дональдом Трампом возможно после его инаугурации, когда Трамп станет действующим президентом. Зеленский отметил, что понимание позиции Трампа можно будет получить только после детальных переговоров на личной "широкой встрече".

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"Я не уверен, что это (встреча с президентом Трампом - Главред) будет правильным до того, как он будет в Белом доме, потому что только после инаугурации у него будет полная легитимность, чтобы заниматься геополитикой", - сказал президент.

Переговоры с РФ

Зеленский подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин не стремится к миру, а лишь хочет уничтожить Украину. Он подчеркнул, что любой процесс окончания войны должен быть справедливым.

"Просто переговоры ради переговоров, когда там сидит Путин, который не хочет окончания войны, ни к чему не приведут", - отметил глава государства.

Президент напомнил, что Украина в том или ином формате вела переговоры с Путиным с 2014 года. Однако российский диктатор не намеревался достичь результатов.

"Но он не хочет результата от этих переговоров. Он хочет разрушения Украины. Поэтому это не позиция - говорить ради разговоров. Нет на это времени. Поэтому безусловно нужно, чтобы Украина была в сильной позиции. Для этого нужно объединение мира вокруг Украины и план, по которому будут те или иные дипломатические дискуссии с РФ", - добавил Зеленский.

Пункты плана победы, план победы Инфографика
План победы Украины / Инфографика: Главред

Завершение войны в Украине - главное

Как сообщал Главред, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что планирует "посадить Россию и Украину за стол переговоров" сразу после своего вступления в должность в Белом доме.

Недавно, на мероприятии во Флориде Трамп подтвердил свое желание сосредоточиться на завершении войны России против Украины. Он подчеркнул, что его администрация будет работать с Москвой и Киевом для достижения мирного урегулирования войны.

В то же время президент Украины рассказал, что Дональд Трамп услышал позицию Украины относительно мира. По его словам, при администрации Трампа война может завершиться быстрее.

Кроме этого, бывший главнокомандующий НАТО в Европе высказал мнение, что Россия может сохранить контроль над около 20% территории Украины, в частности над оккупированными Крымом и Донбассом. Военный эксперт Олег Жданов также считает, что Украину могут заставить отказаться от этих территорий.

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"Мирный план" Дональда Трампа

Два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.

"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - сказал один из авторов мирного плана.

Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".

В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".

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Владимир Зеленский война на Донбассе война России и Украины мирные переговоры с Россией
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