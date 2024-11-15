РФ атаковала Одесчину двумя ракетами и 29 дронами: сколько удалось сбить ПВО

Кратко:
- Ночью РФ нанесла по Украине ракетно-дроновый удар
- Сбиты две ракеты и 29 "Шахедов"
- Под утро оккупанты подняли в небо бомбардировщики Ту-95МС
В ночь на 15 ноября российская оккупационная армия выпустила по Украине две ракеты и 29 дронов-камикадзе "Шахед". Большинство целей сбили в Одесской области.
Как сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram, минувшей ночью россияне ударили по Одесской области двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря. Также оккупанты выпустили из района Приморско-Ахтарска 29 "Шахедов".
По состоянию на 8:30 силы противовоздушной обороны уничтожили одну ракету и 25 дронов.
Большинство воздушных целей сбито в Одесской области. Также противовоздушная оборона работала в Николаевской, Кировоградской и Тернопольской областях.
Россия подняла в небо бомбардировщики
Главред писал, что утром в пятницу, 15 ноября 2024 года, Россия подняла в небо стратегические бомбрадировщики Ту-95МС. Сначала сообщалось о шести вражеских самолетах, позже - о восьми.
Воздушную тревогу объявили в ряде областей и призвали ее не игнорировать.
Обстрел Одессы - последние новости
Вечером 14 ноября в Одессе прогремели взрывы. Российские оккупанты запустили несколько групп ударных беспилотников в направлении города.
Как сообщил глава Одесской ОВА олег Кипер, известно о восьми раненых в результате российской атаки. Среди них - 9-летний мальчик, он в состоянии средней степени тяжести в больнице. Также пострадал 22-летний парень, он в тяжелом состоянии. Другие раненые в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения города и области. Им оказывается вся необходимая помощь.
В результате вечерней атаки: разрушен многоквартирный жилой дом в центре Одессы, произошло возгорание квартир, повреждены многоэтажки, около трех десятков легковых автомобилей, вспыхнул пожар на территории общественного заведения и двухэтажного дома.
Кроме того, из-за вражеского обстрела также поврежден магистральный трубопровод централизованного отопления.
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