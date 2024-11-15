РФ атаковала Одесчину двумя ракетами и 29 дронами: сколько удалось сбить ПВО

Противовоздушная оборона также работала в Николаевской, Кировоградской и Тернопольской областях.

https://glavred.info/ukraine/rf-atakovala-odeschinu-dvumya-raketami-i-29-dronami-skolko-udalos-sbit-pvo-10614488.html Ссылка скопирована

Силы ПВО сбили 1 ракету и 25 дронов / Коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада сил ТРО, t.me/odeskaODA, скриншот

Кратко:

Ночью РФ нанесла по Украине ракетно-дроновый удар

Сбиты две ракеты и 29 "Шахедов"

Под утро оккупанты подняли в небо бомбардировщики Ту-95МС

В ночь на 15 ноября российская оккупационная армия выпустила по Украине две ракеты и 29 дронов-камикадзе "Шахед". Большинство целей сбили в Одесской области.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram, минувшей ночью россияне ударили по Одесской области двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря. Также оккупанты выпустили из района Приморско-Ахтарска 29 "Шахедов".

видео дня

По состоянию на 8:30 силы противовоздушной обороны уничтожили одну ракету и 25 дронов.

Отчет Воздушных сил / t.me/kpszsu

Большинство воздушных целей сбито в Одесской области. Также противовоздушная оборона работала в Николаевской, Кировоградской и Тернопольской областях.

Россия подняла в небо бомбардировщики

Главред писал, что утром в пятницу, 15 ноября 2024 года, Россия подняла в небо стратегические бомбрадировщики Ту-95МС. Сначала сообщалось о шести вражеских самолетах, позже - о восьми.

Воздушную тревогу объявили в ряде областей и призвали ее не игнорировать.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Обстрел Одессы - последние новости

Вечером 14 ноября в Одессе прогремели взрывы. Российские оккупанты запустили несколько групп ударных беспилотников в направлении города.

Как сообщил глава Одесской ОВА олег Кипер, известно о восьми раненых в результате российской атаки. Среди них - 9-летний мальчик, он в состоянии средней степени тяжести в больнице. Также пострадал 22-летний парень, он в тяжелом состоянии. Другие раненые в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения города и области. Им оказывается вся необходимая помощь.

В результате вечерней атаки: разрушен многоквартирный жилой дом в центре Одессы, произошло возгорание квартир, повреждены многоэтажки, около трех десятков легковых автомобилей, вспыхнул пожар на территории общественного заведения и двухэтажного дома.

Кроме того, из-за вражеского обстрела также поврежден магистральный трубопровод централизованного отопления.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред