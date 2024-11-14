Россияне массированно атакуют Одессу дронами: ударили по жилому дому

Российские оккупанты запустили ударные беспилотники по Одессе, сообщили в ОВА.

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Россияне атакуют Одессу беспилотниками / Коллаж: Главрел, фото: скриншот, Командование Объединенных Сил ВС Украины, ua.depositphotos.com

Что известно:

РФ атаковала Одессу беспилотниками

Поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения

Россияне ударили по жилому дому

Вечером 14 ноября в Одессе прогремели взрывы. Российские оккупанты запустили несколько групп ударных беспилотников в направлении города. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов и начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

Около 21:21 Воздушные силы Украины предупредили о движении вражеских "шахедов" в направлении Одесской области. Также военные рассказали, что в направлении Белгород-Днестровского района движется скоростная цель. Впоследствии мэр Одессы сообщил, что в городе работает ПВО.

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"Враг атакует Одессу и район ударными беспилотниками. Работают наши силы противовоздушной обороны", - призвали в ОГА.

В 21:47 Труханов рассказал, что в Одессе прогремел взрыв. Он также добавил, что в направлении города движутся еще две группы БпЛА.

"Центральная часть города, будьте осторожны!" - призвал он.

По словам Труханова, из-за вражеской атаки поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения. Одна из котельных города вынужденно прекратила работу.

"Атака продолжается! Оставайтесь в безопасных местах", - подчеркнул Олег Кипер в 22:35.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что РФ ударила по жилому дому в Одессе. По данным местных Telegram-каналов, в городе повреждены жилые дома, порт, университет, остановки общественного транспорта и котельная.

"Очередной теракт россиян в Одессе. Удар по жилому дому. Путину просто нравится воевать с гражданскими. Он не уважает никого, обычный, больной на голову террорист", - написал Ермак.

Что известно о "шахедах" / Инфографика: Главред

Атаки РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 13 ноября Россия впервые за 73 дня атаковала Киев баллистическими ракетами и использовала стратегическую авиацию.

Россия осуществила комбинированную атаку по Украине 13 ноября, но не массированную, отметил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. По его словам, россияне использовали крылатые и баллистические ракеты, в частности корейские KN-23, а также ударные дроны.

Военный эксперт Игорь Романенко заявил, что эти удары имеют военно-политическое значение и могут быть "репетицией" перед массированной атакой. Путин стремится давить на Украину и ее союзников, готовя их к переговорам на своих условиях через постоянный террор.

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