Пять бортов вражеских Ту-95МС совершили пусковые манёвры: когда ракеты будут в Украине

Кратко:
- РФ подняла в небо восемь бомбардировщиков
- Были осуществлены пуски ракет
- Если пуски реальные, то ракеты будут в Украине около девяти часов утра
Утром в пятницу, 15 ноября 2024 года, Россия подняла в небо стратегические бомбрадировщики Ту-95МС. Сначала сообщалось о шести вражеских самолетах, позже - о восьми. В Воздушных силах призвали не игнорировать воздушную тревогу.
В 07:13 в Харьковской и Сумской области объявили о ракетной опасности.
В 08:20 воздушная тревога распространилась на Киевщину, Черкасчину и Полтавщину.
Мониторинговый канал Николаевский Ванек сообщил в 08:26, что пять бортов ТУ-95МС совершили пусковые манёвры в районе Каспия.
"Если пуски реальные - ожидаем ракеты в нашем воздушном пространстве около 09:00", - говорится в сообщении.
Ракетные удары РФ по Украине - последние новости
Ранее Главред писал, что в ночь на 13 ноября в стране-агрессоре России был зафиксирован взлет до шести самолетов-бомбардировщиков Ту-95МС из Оленегорска. Уже утром стало известно, что был осуществлен пуск ракет.
В Украине объявлена воздушная тревога. Жителей столицы предупредили об угрозе баллистики и призвали срочно пройти в укрытие.
11 ноября оккупанты подняли в небо восемь бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Позже стало известно о 13 бортах. Был зафиксирован пуск крылатых ракет. Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Позже оказалось, что пуски были имитационными.
Военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков заявил, что "атака 11 ноября была репетицией". По его мнению, нового удара можно ожидать ближе к зимним холодам. Не исключено, что оккупанты накапливают ракеты для удара по энергетической инфраструктуре.
Другие новости:
- Выжил только отец: ракета РФ убила в Кривом Роге маму и ее троих маленьких детей
- "Так достигается мир": Зеленский отреагировал на комбинированную атаку РФ
- РФ увеличила атаки Шахедами после победы Трампа: чего добивается Путин
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред