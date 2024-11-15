Пять бортов вражеских Ту-95МС совершили пусковые манёвры: когда ракеты будут в Украине

В Воздушных силах призвали не игнорировать воздушную тревогу.

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Российские Ту-95МС осуществили запуск ракет / Коллаж: Главред, фото: t.me/alarmukraine, Википедия

Кратко:

РФ подняла в небо восемь бомбардировщиков

Были осуществлены пуски ракет

Если пуски реальные, то ракеты будут в Украине около девяти часов утра

Утром в пятницу, 15 ноября 2024 года, Россия подняла в небо стратегические бомбрадировщики Ту-95МС. Сначала сообщалось о шести вражеских самолетах, позже - о восьми. В Воздушных силах призвали не игнорировать воздушную тревогу.

В 07:13 в Харьковской и Сумской области объявили о ракетной опасности.

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В 08:20 воздушная тревога распространилась на Киевщину, Черкасчину и Полтавщину.

Карта тревог по состоянию на 08:28 / t.me/alarmukraine

Мониторинговый канал Николаевский Ванек сообщил в 08:26, что пять бортов ТУ-95МС совершили пусковые манёвры в районе Каспия.

"Если пуски реальные - ожидаем ракеты в нашем воздушном пространстве около 09:00", - говорится в сообщении.

Ракетные удары РФ по Украине - последние новости

Ранее Главред писал, что в ночь на 13 ноября в стране-агрессоре России был зафиксирован взлет до шести самолетов-бомбардировщиков Ту-95МС из Оленегорска. Уже утром стало известно, что был осуществлен пуск ракет.

В Украине объявлена воздушная тревога. Жителей столицы предупредили об угрозе баллистики и призвали срочно пройти в укрытие.

11 ноября оккупанты подняли в небо восемь бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Позже стало известно о 13 бортах. Был зафиксирован пуск крылатых ракет. Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Позже оказалось, что пуски были имитационными.

Военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков заявил, что "атака 11 ноября была репетицией". По его мнению, нового удара можно ожидать ближе к зимним холодам. Не исключено, что оккупанты накапливают ракеты для удара по энергетической инфраструктуре.

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