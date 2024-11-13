Угроза баллистики для Киева: в столице работает ПВО, звучат взрывы

Жителей города призвали оставаться в укрытиях.

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Киев атакуют вражеские ракеты / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот з відео

Кратко:

Киев - под ударом вражеских ракет

Работают силы ПВО

В столице возможны отключения света

Утром в среду, 13 ноября, в Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетно-дронового удара страны-арессора РФ. Жителей столицы предупредили об угрозе баллистики и призвали срочно пройти в укрытие.

07:35 - В Воздушных силах заявили о движении ракеты в направлении Киева.

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Мэр Киева Виталий Кличко в 07:23 сообщил, что в городе звучат взрывы.

"Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - написал он в Telegram.

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - сообщили в 07:20 в Киевской городской военной администрации.

Кроме того, в КГВА предупредили, что из-за ракетно-дронового удара РФ возможны отключения света.

"В связи с угрозой ракетного удара в Киеве могут быть введены графики аварийных отключений электроэнергии. Это превентивная мера. Сохраняйте спокойствие! Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорится в сообщении.

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Ракетные удары РФ по Украине - последние новости

Ранее Главред писал, что в ночь на среду, 13 ноября, в стране-агрессоре России был зафиксирован взлет до шести самолетов-бомбардировщиков Ту-95МС из Оленегорска. Уже утром стало известно, что был осуществлен пуск ракет. Кроме того, с вечера 12 ноября Украину атакуют вражеские дроны.

11 ноября оккупанты подняли в небо восемь бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Позже стало известно о 13 бортах. Был зафиксирован пуск крылатых ракет. Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Позже оказалось, что пуски были имитационными.

Военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков заявил, что "атака 11 ноября была репетицией". По его мнению, нового удара можно ожидать ближе к зимним холодам. Не исключено, что оккупанты накапливают ракеты для удара по энергетической инфраструктуре.

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