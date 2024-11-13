Угроза баллистики для Киева: в столице работает ПВО, звучат взрывы

Кратко:
- Киев - под ударом вражеских ракет
- Работают силы ПВО
- В столице возможны отключения света
Утром в среду, 13 ноября, в Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетно-дронового удара страны-арессора РФ. Жителей столицы предупредили об угрозе баллистики и призвали срочно пройти в укрытие.
07:35 - В Воздушных силах заявили о движении ракеты в направлении Киева.
Мэр Киева Виталий Кличко в 07:23 сообщил, что в городе звучат взрывы.
"Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - написал он в Telegram.
"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - сообщили в 07:20 в Киевской городской военной администрации.
Кроме того, в КГВА предупредили, что из-за ракетно-дронового удара РФ возможны отключения света.
"В связи с угрозой ракетного удара в Киеве могут быть введены графики аварийных отключений электроэнергии. Это превентивная мера. Сохраняйте спокойствие! Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорится в сообщении.
Новость дополняется...
Ракетные удары РФ по Украине - последние новости
Ранее Главред писал, что в ночь на среду, 13 ноября, в стране-агрессоре России был зафиксирован взлет до шести самолетов-бомбардировщиков Ту-95МС из Оленегорска. Уже утром стало известно, что был осуществлен пуск ракет. Кроме того, с вечера 12 ноября Украину атакуют вражеские дроны.
11 ноября оккупанты подняли в небо восемь бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Позже стало известно о 13 бортах. Был зафиксирован пуск крылатых ракет. Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Позже оказалось, что пуски были имитационными.
Военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков заявил, что "атака 11 ноября была репетицией". По его мнению, нового удара можно ожидать ближе к зимним холодам. Не исключено, что оккупанты накапливают ракеты для удара по энергетической инфраструктуре.
Другие новости:
- Путин играет роль "миротворца": почему РФ "тянет" с ракетным ударом по Украине
- Два массированных залпа: названы главные цели ракетных ударов РФ по Украине
- "Калибры" загрузили на борт: в ВМС предупредили об угрозе ракетного удара РФ
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред