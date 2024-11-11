Оккупанты подняли в небо 13 бортов Ту-95МС: зафиксирован пуск ракет

Кратко:
- РФ подняла в небо бомбардировщики
- Был осуществлен пуск крылатых ракет
В понедельник, 11 ноября, оккупанты подняли в небо восемь бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Позже стало известно о 13 бортах. Был зафиксирован пуск крылатых ракет. Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
По состоянию на 07:48 известно, что когда 13 Ту-95 были в Каспии, они совершали пусковые маневры. Приблизительно к 8 утра ракетная угроза еще актуальна.
Пусков из самолетов МиГ-31К не фиксировали. Взлет из аэродрома "Саваслейка" тоже не подтвердился, поэтому в воздухе все еще 3 МиГ-31К.
06:52 Взлетел МиГ-31К - носитель ракет "Кинжал". Объявлена ракетная опасность по всей территории Украины.
06:36 В ряде областей уже объявлена воздушная тревога.
В частности, в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской областях.
06:25 Как сообщили в ВС ВСУ, воздушная тревога связана с пусками крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.
"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", - говорится в сообщении.
Как пишут в 06:24 мониторинговые каналы, была дана команда на пуск крылатых ракет воздушного базирования из района Волгоградской области РФ.
Был ли пуск выполнен фактически или это имитация - станет известно около 7:20.
"Зафиксировано в воздухе 8х бортов Ту-95мс, курс в направлении пусковых рубежей Каспийское море", - сообщили в 05:51 в Воздушных силах.
РФ готовит массированный удар по Украине
Главред ранее писал, что со времени последнего массированного ракетного удара в России изготовили более 200 ракет различных типов. Военный эксперт Роман Свитан считает, что оккупанты уже давно могли нанести удар. Скорее всего, что-то их сдерживает.
"Возможно, это какие-то договоренности с США перед выборами, чтобы не эскалировать ситуацию. Потому что Белый дом придерживался договоренностей по неэскалации перед выборами Путина. Здесь прослеживается связь. Я думаю, что именно это является причиной", - сказал он.
Военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев считает, что после последних атак дронов на Киев есть вероятность, что Россия может готовиться к масштабному комбинированному удару по столице и другим городам Украины.
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