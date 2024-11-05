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"Будет коллапс": РФ готовит ракеты для удара по Украине - полковник назвал цели

Юрий Берендий
5 ноября 2024, 09:24
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Россияне готовятся ударить по Украине ракетами и дронами как только температура воздуха существенно снизится, указывает военный эксперт.
'Будет коллапс': РФ готовит ракеты для удара по Украине - полковник назвал цели
РФ готовит массированный удар по Украине - полковник ВСУ назвал цели россиян / Коллаж Главред, фото: t.me/andrii_nebytov, скриншот из видео, Виталий Коваль

Коротко:

  • РФ накапливает ракеты для массированного удара по Украине
  • Враг готовит комбинированную атаку с применением ракет и дронов
  • Целью удара могут стать объекты энергетики

После последних атак дронов на Киев есть вероятность, что Россия может готовиться к масштабному комбинированному удару по столице и другим городам Украины. Об этом в комментарии для ТСН.ua заявил военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев.

Он отметил, что оккупанты, вероятно, планируют использовать ракеты и дроны для атак, как только в Украине существенно снизится температура, что повысит нагрузку на энергосистему.

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По его словам, значительное количество "Шахедов", которые враг выпускает по территории Украины может свидетельствовать о накоплении россиянами дальнобойных ракет для массированных ракетно-дроновых ударов

"Чтобы гарантированно уничтожить отдельные элементы нашей ПВО и чтобы гарантированно разрушить ключевые элементы энергетической инфраструктуры нашей страны. За счет количества (ракет и дронов)", - говорит военный эксперт.

Он отмечает, что украинская ПВО имеет ограниченные ресурсы, в частности не хватает комплексов ПВО и ракет к ним. Это может объяснять стратегию врага по созданию резерва вооружений для комбинированной атаки. По неофициальным данным, Россия за последние два месяца могла накопить более 120 ракет типа Х-101\555.

Кроме того, эксперты допускают, что следующий удар будет комплексным. Противник также имеет мощности для массового производства дронов, что подтверждается данными, в частности, в октябре враг применил более 2000 БПЛА.

Селезов добавляет, что хотя некоторые специалисты сомневались, что российские силы способны производить тысячи дронов, на практике они смогли использовать даже вдвое больше. Важно не недооценивать потенциал противника, ведь это может привести к критическим последствиям.

"Что дальше? У врага очень удобный момент для масштабного ракетного террора. Погодные условия, система отопления работает на максимуме, нагрузка на энергетическую инфраструктуру колоссальная, соответственно, разрушение хотя бы части ее может привести к коллапсу, к блэкауту. Поэтому очевидно, что все мы должны быть начеку. Удар может быть в любой момент. Война продолжается", - резюмировал Селезнев.

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Откуда РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Кто такой Владислав Селезнев

Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщалГлавред, со времени последнего массированного удара по Украине Россия изготовила более 200 ракет различных типов. Однако, количество этих ракет не является определяющим фактором для принятия решений, отметил военный эксперт и полковник ВСУ в отставке Роман Свитан. По его мнению, россияне имеют более тысячи ракет и уже могли бы нанести удар, но, вероятно, что-то их сдерживает.

В октябре российские войска наносили единичные ракетные удары определенной номенклатуры по Украине, что, по словам эксперта Александра Коваленко, свидетельствует о накоплении ракет (в частности, Х-101/555 и КРМБ "Калибр") для усиления атак в отопительный сезон.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что для прекращения ежедневных ударов дронами типа "Шахед" необходимо уничтожать инфраструктуру их производства и склады на территории России.

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