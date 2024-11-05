Новое наступление РФ: аналитик описал худший сценарий - есть ли угроза для Запорожья

Сейчас нет угрозы начала боев за Запорожье, областному центру угрожают исключительно террористические удары, указывает аналитик.

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Аналитик описал худший сценарий наступления РФ на Юге / Коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 4 отдельная танковая бригада

Коротко:

В ходе наступления РФ могут начаться бои за Гуляйполе и Великую Новоселку

Угрозы начала боев за Запорожье пока нет

Российские оккупанты могут начать новое массированное наступ ление с применением бронетехники на Запорожском направлении. Целью врага будет постепенная оккупация всей Запорожской области, которая уже вписана в конституцию РФ. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

По его словам, при худшем сценарии, россияне смогут вернуть контроль над территориями, которые они потеряли.

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"В худшем случае они вернут под свой контроль все ранее утраченные в 2023 году территории, могут начаться бои за Гуляйполе и Великую Новоселку", - отметил аналитик.

В то же время он отметил, что угрозы начала боев за Запорожье пока нет.

"Угроза для Запорожья - исключительно террористические удары с использованием ракетного оружия, корректируемых авиационных бомб и т.д.", - резюмировал Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Бои на Юге - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные силы готовят наступление на Времовском выступе с привлечением бронетехники для того, чтобы захватить поселок Великая Новоселка, отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

На юге российские войска могут активизировать боевые действия, чтобы отвлечь внимание украинских сил от Донбасса, отметил военный эксперт Дмитрий Снегирев. Он отметил, что на Запорожском направлении будет применена тактика "тысячи порезов".

Ситуация на Кураховском направлении остается сложной, и, вероятно, у Владимира Путина появилось намерение начать наступление в направлении Запорожья, добавил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

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