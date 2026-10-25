"Путину нельзя доверять": в США заявили о подготовке нового шага ради мира

Американская сторона готовится к проведению трехсторонней встречи.

https://glavred.info/war/putinu-nelzya-doveryat-v-ssha-zayavili-o-podgotovke-novogo-shaga-radi-mira-10806971.html Ссылка скопирована

США вновь делают ставку на дипломатию / Коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, скриншот

Кратко:

В США готовят новые переговоры по войне в Украине

Администрация Трампа делает всё возможное, чтобы в Украине наступил мир

Джонсон считает, что Путину нельзя доверять

Госсекретарь США Марко Рубио планирует новые трехсторонние переговоры по Украине. Об этом, как пишет Bloomberg, заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.

По его словам, Рубио лично сообщил об этом намерении в минувшие выходные. Джонсон отметил, что США стремятся организовать трехсторонние переговоры, и стороны "уже почти подошли к этому".

видео дня

Марко Рубио / Инфографика: Главред

"Они работают над тем, чтобы положить конец войне России против Украины", - подчеркнул спикер Палаты представителей США в интервью Fox News.

Американский чиновник также заявил, что президенту страны-агрессора России, кремлевскому диктатору Владимиру Путину нельзя доверять, и "мы должны относиться к нему соответственно".

"В этом процессе (переговоров - Главред) много составляющих, и администрация делает всё возможное, чтобы положить конец этому конфликту", - добавил он.

Как Россия использует мирные переговоры - мнение аналитиков

Главред писал, что, по данным аналитиков ISW, Кремль использует переговоры с США не для завершения войны против Украины, а для того, чтобы добиться экономических уступок, которые позволят Москве и в дальнейшем финансировать боевые действия.

Российские чиновники, в частности, пытаются преподнести встречу кремлевского диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США на Ближнем Востоке Стивом Виткоффом как доказательство готовности Москвы к содержательному диалогу. В то же время они параллельно добиваются от Вашингтона уступок, которые обеспечили бы дальнейшее финансирование армии.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия готова вернуться к трехстороннему формату переговоров с Украиной и США после 4 ноября, однако Кремль сразу же преуменьшает значение нового раунда.

Ранее сообщалось, что осенью 2022 года неофициальная группа посредников пыталась организовать переговоры между Россией и Украиной. Разработанный ими план якобы предусматривал отвод российских войск с большей части оккупированных территорий в обмен на признание Украиной российского контроля над Крымом.

Накануне стало известно, что украинские чиновники опасаются, что Вашингтон предложит Москве новые экономические уступки, несмотря на продолжающуюся войну против Украины и отсутствие признаков отказа Кремля от максималистских требований.

Другие новости:

Об источнике: Bloomberg Bloomberg - американская компания (товарищество с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред